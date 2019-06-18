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يساعد في حرق الدهون.. عصير العنب فعال وصحي

تناول كميات مناسبة من العنب الأحمر تسهم بشكل كبير في حرق الدهون، كما إنها فعالة أيضًا في إدارة السمنة وأمراض التمثيل الغذائي مثل الكبد الدهني.
تحرير:إسراء سليمان ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فوائد عصير العنب
فوائد عصير العنب
توجد أنواع كثيرة من العنب مثل العنب الرومي الأحمر والنباتي، لا أحد يختلف على مذاق العنب الرائع، كما إنه يتيمز بكثير من الفوائد التي تعزز من صحة القلب والمخ والبشرة أيضًا، كما إنه يتميز بخصائص مضادة للأكسدة تجعله مشروب يساعد على التخلص من السموم، فمنذ 6000 عام تم التعرف على العنب كقيمة علاجية لكثير من الأمراض وذلك كان بفضل المصريين، فهم أول من قدم استخدام العنب للعالم، فقد استغرق الأمر عقودًا من البحث من أجل تفهم ما الذي جعل العنب ومشتقاته بمثابة علاج طبيعي، وذلك نقلًا عن "stylecraze".
يتميز العنب بكثير من مضادات الأكسدة بجانب كونه يحمل أيضًا خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي فإن عصير العنب يحمل نفس الخصائص، كما إن لديه قدرة كبيرة على التحكم في مستويات ضغط الدم والتقدم في العمر، كما إنه أيضًا يدير مضاعفات البروستاتا والمشكلات المتعلقة بالهضم، وما يلي بعض من الفوائد الهامة لعصير العنب: 1-حماية
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