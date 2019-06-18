يساعد في حرق الدهون.. عصير العنب فعال وصحي

تناول كميات مناسبة من العنب الأحمر تسهم بشكل كبير في حرق الدهون، كما إنها فعالة أيضًا في إدارة السمنة وأمراض التمثيل الغذائي مثل الكبد الدهني.
توجد أنواع كثيرة من العنب مثل العنب الرومي الأحمر والنباتي، لا أحد يختلف على مذاق العنب الرائع، كما إنه يتيمز بكثير من الفوائد التي تعزز من صحة القلب والمخ والبشرة أيضًا، كما إنه يتميز بخصائص مضادة للأكسدة تجعله مشروب يساعد على التخلص من السموم، فمنذ 6000 عام تم التعرف على العنب كقيمة علاجية لكثير من الأمراض وذلك كان بفضل المصريين، فهم أول من قدم استخدام العنب للعالم، فقد استغرق الأمر عقودًا من البحث من أجل تفهم ما الذي جعل العنب ومشتقاته بمثابة علاج طبيعي، وذلك نقلًا عن "stylecraze".
يتميز العنب بكثير من مضادات الأكسدة بجانب كونه يحمل أيضًا خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي فإن عصير العنب يحمل نفس الخصائص، كما إن لديه قدرة كبيرة على التحكم في مستويات ضغط الدم والتقدم في العمر، كما إنه أيضًا يدير مضاعفات البروستاتا والمشكلات المتعلقة بالهضم، وما يلي بعض من الفوائد الهامة لعصير العنب:
1-حماية
يتميز العنب بكثير من مضادات الأكسدة بجانب كونه يحمل أيضًا خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي فإن عصير العنب يحمل نفس الخصائص، كما إن لديه قدرة كبيرة على التحكم في مستويات ضغط الدم والتقدم في العمر، كما إنه أيضًا يدير مضاعفات البروستاتا والمشكلات المتعلقة بالهضم، وما يلي بعض من الفوائد الهامة لعصير العنب:
1-حماية صحة القلب
مضدات الأكسدة من أكثر ما يميز العنب، إضافة إلى إنه غني أيضًا بالمواد الكيميائية النباتية مثل ريسفيراترول و كيرسيتين و سابونين التي تعتبر من مضادات الأكسدة القليلة المعروفة بقدرتها على حماية صحة القلب، وذلك وفقًا لبعض الأبحاث التي أثبتت إن عصير العنب علاجي مثل العنب تمامًا، فالعنب الأحمر يعمل على زيادة معدلات الكوليسترول الجيد في الدم، كما إنه يقلل من الالتهابات في الأوعية الدموية، ويحسن من قدرتهم على الاسترخاء.
بذور الأفوكادو فيها شفاء من الأمراض.. كيف تتناولها؟
ووضحت بعض الدراسات إن تناول عصير العنب يساعد في إدارة ضغط الدم الإنقباضي، وخاصة بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي، فإن استهلاك عصير العنب يحفز من إطلاق المؤشرات المضادة للالتهابات مثل أكسيد النيتريك.
حاربي التجاعيد وتساقط الشعر بوصفات من الزبادي
2-يقلل من فقدان الذاكرة
عند التقدم في العمر، تظهر علامات الشيخوخة ومن بينها عدم القدرة على تذكر الأشياء وقد يصل الأمر إلى فقدان تام في الذاكرة، بما إن عصير العنب يتميز بخصائص مضادة للأكسدة إضافة إلى خصائص مضادة للالتهابات، فقد يؤثر ذلك على الإشارات العصبية، وبالتالي فإنه يقلل أيضًا من خطورة الإصابة بالزهايمر، وهو المرض الأكثر شيوعًا عند التقدم في العمر.
الفجل مليء بالبكتيريا.. تجنبي تناوله خلال الحمل
3-يعزز من الهضم
إضافة العنب إلى نظامك الغذائي مع الأطعمة الغنية بالدهون يغير من البيئة الميكروبية للأمعاء بشكل كبير، فبالرغم من الامتصاص والهضم المحدود فيما يتعلق بالعنب، إلا أن بوليفينول العنب يعمل على حماية القناة الهضمية والأمعاء من مسببات الأمراض والإلتهابات والإجهاد التأكسدي.
4-يدير جلوكوز الدم ومرض السكري
تعتبر الأكسدة واحدة من العوامل الرئيسية المساهمة في مرض السكري، فاستهلاك كميات مناسبة من عصير العنب يساعد على التقليل من مقاومة الأنسولين، حيث إنه يحتوي على كثير من مضادت الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونول و الأحماض الفينولية و وريسفيراترول، التي تقوم بهذه المهمة، كما إنهم يساعدوا في التخلص من الجذور الحرة التي تتأكسد إضافة إلى إنها تسبب التهاب خلايا البنكرياس التي تفرز الأنسولين.
5-يساعد في حرق الدهون
تناول كميات مناسبة من العنب الأحمر تسهم بشكل كبير في حرق الدهون، كما إنها فعالة أيضًا في إدارة السمنة وأمراض التمثيل الغذائي مثل الكبد الدهني، لذا عليك بتناوله دائمًا، فكل ما هو طبيعي يفيد الجسم بشكل كبير، وعليك أن تعلم أمر هام عند تحضير عصير العنب يجب تناوله فور تحضيره، حتى لا يتحول إلى كحول.
يقلل من التهاب العضلات.. فوائد تناول عصير البطيخ