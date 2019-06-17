وزيرة الثقافة تعزف في حفل إحياء رحلة العائلة المقدسة

تحرير:كريم محجوب ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم

يقام مساء يوم الإثنين المقبل، حفل تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، الذي تقيمه جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى "نهرا"، بمسرح مركز "المنارة" للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور البابا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وعدد من القيادات والوزراء والمسئولين، ويشهد الحفل إلقاء كلمات لعدد من الحضور، وأيضًا عرض "أوبرا مصر الطريق".

يشارك في العمل الأوبرالي "مصر الطريق" وزيرة الثقافة المصرية وعازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبدالدايم، بالعزف على الآلة، مع أوركسترا "سينكوب" الشهيرة بقيادة المايسترو جورج قلته، ويشاركهم بالغناء فريق كورال دار الأوبرا "إكبيللا"، وكذلك فريق باليه الأوبرا، ويشهد الحفل غناء المطربة أميرة رضا، وتقدم