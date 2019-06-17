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وزيرة الثقافة تعزف في حفل إحياء رحلة العائلة المقدسة

تحرير:كريم محجوب ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم
وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم
يقام مساء يوم الإثنين المقبل، حفل تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، الذي تقيمه جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى "نهرا"، بمسرح مركز "المنارة" للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور البابا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وعدد من القيادات والوزراء والمسئولين، ويشهد الحفل إلقاء كلمات لعدد من الحضور، وأيضًا عرض "أوبرا مصر الطريق".
يشارك في العمل الأوبرالي "مصر الطريق" وزيرة الثقافة المصرية وعازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبدالدايم، بالعزف على الآلة، مع أوركسترا "سينكوب" الشهيرة بقيادة المايسترو جورج قلته، ويشاركهم بالغناء فريق كورال دار الأوبرا "إكبيللا"، وكذلك فريق باليه الأوبرا، ويشهد الحفل غناء المطربة أميرة رضا، وتقدم
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الدكتور-أنور-مغيث-مدير-المركز

«القومي للترجمة» يطلق جائزة الترجمة عن الصينية

‎قرر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، إطلاق أول جائزة للترجمة عن اللغة الصينية، بالتعاون مع المركز الثقافى الصينى بالقاهرة. وأكد مغيث أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي "المركز" إلى خلق جيل جديد من شباب المترجمين، مشيرا إلى أن "القومي للترجمة" رأى ضرورة إطلاق هذه الجائزة تشجيعا للشباب على الترجمة عن الصينية، التي لا تزال الترجمة عنها محدودة حتى الآن، مقارنة بالترجمة إلى اللغات الأخرى. وأضاف مغيث أن هذه الجائزة تم الإعداد لها على مدار شهور مضت، قبل الكشف عنها.
ثورة-1919 (14)

بحضور وزراء.. عرض صور نادرة لثورة 1919 في معهد جوته

يستضيف معهد جوته، الخميس المقبل، حفل إصدار ومناقشة كتاب "الثورة الأم" للمؤلف شريف عارف، بحضور وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، ووزير السياحة السابق منير فخري عبد النور. وأوضح المعهد، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن الفعالية تأتي بمناسبة مرور مئة عام على اندلاع ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني، حيث سيتم عرض فيلم وثائقي عن الثورة بعد مناقشة الكتاب، وتلحق بهما ندوة تناقش الفيلم والمجلد، تديرها الكاتبة أمانى القصاص.
مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم بأسعار تبدأ من20 جنيها

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج، بوزارة الثقافة، العديد من العروض المسرحية اليومية، المتنوعة، وبأسعار متفاوتة، وهذه هي أماكن ومواعيد وأسعار عروض اليوم ، وتبدأ بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساءً، بأسعار تذاكر «20، 30، 50، 100» والعرض من إخراج سيد خاطر، وتأليف سيد إبراهيم-سيد خاطر، ومن بطولة «جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس» وعلى مسرح القاهرة للعرائس نلتقي في السادسة والنصف بعرض الأطفال الشيق "محطة مصر" بأسعار حضور« 25، 35» جنيها.
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منحة-ناصر-للقيادة

ندوة تثقيفية في الأوبرا بمشاركة 23 دولة إفريقية

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة تثقيفية وفكرية للحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للقيادة، للشباب من دول الاتحاد الإفريقى، والتى تمنحها وزارة الشباب والرياضة، وذلك في قاعة المجلس بدار الأوبرا في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 يونيو. تدور الندوة حول دور المجلس الأعلى للثقافة في تنمية الروافد الثقافية بالقارة الإفريقية، ويديرها منسق عام مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة حسن غزال، ويحاضر فيها أمين المجلس الدكتور هشام عزمى، والدكتورة أمانى الطويل عضو لجنة الثقافات الإفريقية.
تامر-عاشور

تامر عاشور الليلة في الأوبرا.. تعرف على الأسعار

يحيي المطرب تامر عاشور في الثامنة من مساء اليوم حفلًا فنيًا غنائيًا، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف. ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور مجموعة من أفضل أعماله القديمة والحديثة المقربة من الجمهور ومنها: «بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، مشوفناش خير، كلموها عني، كرهيني فيكي، إنت اخترت، خلصانة الحكاية، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش، في بالي، حد بيحب، كلمة شكر".
أحمد-الحجار

إبراهيم الحجار في أمسية «عزيز على القلب» بالأوبرا

يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السابعة من مساء اليوم الاثنين، أمسية بعنوان "عزيز على القلب" وتتناول المشوار الفني المضيء للموسيقار الكبير الراحل إبراهيم الحجار، ويحل ضيوف الأمسية كل من، نجله الموسيقي أحمد الحجار، والمطربين طارق فؤاد ومحمد عبدالستار، بحضور المخرج وحيد مخيمر، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز ويقدم الأمسية الشاعر محمد بهجت، وذلك فى إطار سلسلة حلقات "صالون مصر المبدعة" ضمن فعاليات النشاط الثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة مجدى صابر.
فرقة-وسط-البلد

«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .
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