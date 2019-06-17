رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة

تحرير:أحمد ثروت ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م
الزمالك
الزمالك
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولى القيادة عقب رحيل كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الماضى، حيث عاد الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بسبب بطولة الأمم الإفريقية.
وشهد مران الفريق الأبيض الظهور الأول لعبد الحميد بسيوني الذي تولى منصب المدرب العام ضمن الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، حيث لقي بسيوني ترحابا كبيرا من اللاعبين والجهاز الفني أثناء تواجده اليوم فى التدريبات. وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، قررت تحديد مواعيد مباريات الزمالك
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الأعلى للإعلام يستدعي ميدو بسبب إثارة الفتنة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء أحمد حسام ميدو، مدرب فريق مصر للمقاصة، للتحقيق معه فيما نسب إليه من نشر مواد تحمل سبًّا وقذفا، وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع وتثير الفتنة بين جماهير كرة القدم على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء "ميدو" للتحقيق بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، للتحقيق فيما هو منسوب إلي حسابه الشخصي على الفيسبوك.
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جوهرة البرتغال على أبواب الروخيبلانكوس

يوجد الدولي البرتغالي الشاب جواو فيليكس، مهاجم بنفيكا، وأحد اللاعبين المطلوبين بشدة في سوق كرة القدم، في مدريد، منذ أمس الأحد، ووفقا لجريدة (ريكورد) الرياضية البرتغالية، فإن اللاعب صاحب الـ19 عاما يوجد في العاصمة الإسبانية، ومن المحتمل أن يتم تعاقده مع أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، وبهذا سيضطر الأتلتي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدرة بـ120 مليون يورو، ووفقا لبعض وسائل الإعلام البرتغالية المختلفة، سيتقاضى فيليكس راتبا سنويا قيمته 6 ملايين يورو.
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محمد صلاح يخطف الأضواء بشارة القيادة (صور)

بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني، نشر الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، صورًا له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلالها عن سعادته بانتهاء المعسكر التدريبي، للفراعنة، في برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، والذي استمر لمدة 11 يومًا تخللته مباراتان وديتان، الأولى أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف، والثانية أمام غينيا أمس الأحد، وانتهت لصالح منتخبنا بثلاثية مقابل هدف، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا.
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رئيس الزمالك يعلن عن موعد الانتخابات التكميلية

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادى بميت عقبة، والذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث إنه قرر أن تقام هذه الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية خلال الأيام الماضية.
جروس

أمير مرتضى: جروس جاء للزمالك أملا في العودة للخليج

علق أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على رغبة أحمد حسام ميدو، مدرب المقاصة في استعارة محمود عبد الرازق «شيكابالا»، نجم الفريق، موضحًا أنه لم يتحدث حتى الآن في ملف الراحلين مع مجلس الإدارة والجهاز الفني سواء شيكابالا أو غيره. وأضاف أمير، في تصريحات تليفزيونية، أن النادي سيقرر ما هو في مصلحته ومصلحة اللاعب دون شك، وإذا وافق على الانتقال إلى المقاصة سيتم تحقيق رغبته. وعن كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، أوضح: «كنا نعلم منذ 3 أشهر أن جروس سيرحل عن النادي، لأن أحد الأندية عرض عليه عرضا ماليا أكبر بكثير من عرض الزمالك».
امير-مرتضى-منصور

أمير مرتضى: «الزمالك أكثر نادي متساهل في مصر»

نفى أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وجود اختلاف بينه وبين رئيس النادي حول المدرب الجديد، معلقًا: «أنا مشرف عام على الكرة بالنادي ولست عضو مجلس إدارة لكي أقرر من المدرب القادم». وقال أمير، خلال حواره ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك مدربون مصريون يمكنهم تحمل المسؤولية في الفترة القادمة، وستكون هناك جلسة غدا مع خالد جلال لوضع تصور الفترة المقبلة، وهو المدرب الذي يملك كل صلاحيات الموسم الجديد».
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الأهلي يبحث اليوم موقفه من استكمال مسابقة الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة من عصر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز، التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة على طاولة المجلس، وذلك في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يتابع المجلس قراراته التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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