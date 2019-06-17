الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة
تحرير:أحمد ثروت
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م
الزمالك
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولى القيادة عقب رحيل كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الماضى، حيث عاد الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بسبب بطولة الأمم الإفريقية.
وشهد مران الفريق الأبيض الظهور الأول لعبد الحميد بسيوني الذي تولى منصب المدرب العام ضمن الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، حيث لقي بسيوني ترحابا كبيرا من اللاعبين والجهاز الفني أثناء تواجده اليوم فى التدريبات.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، قررت تحديد مواعيد مباريات الزمالك
وشهد مران الفريق الأبيض الظهور الأول لعبد الحميد بسيوني الذي تولى منصب المدرب العام ضمن الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، حيث لقي بسيوني ترحابا كبيرا من اللاعبين والجهاز الفني أثناء تواجده اليوم فى التدريبات.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، قررت تحديد مواعيد مباريات الزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
ويأتى الفريق الأبيض فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وذلك بعد أن خاض 31 مباراة وفاز فى 20 لقاء وتعادل 8 مباريات وخسر 3.