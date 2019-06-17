الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة

تحرير:أحمد ثروت ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولى القيادة عقب رحيل كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الماضى، حيث عاد الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بسبب بطولة الأمم الإفريقية.

وشهد مران الفريق الأبيض الظهور الأول لعبد الحميد بسيوني الذي تولى منصب المدرب العام ضمن الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، حيث لقي بسيوني ترحابا كبيرا من اللاعبين والجهاز الفني أثناء تواجده اليوم فى التدريبات. وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، قررت تحديد مواعيد مباريات الزمالك