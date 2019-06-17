في بيان رسمي.. بنفيكا البرتغالي ينفي بيع موهبته

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

جواو فيليكس

نفى نادي بنفيكا البرتغالي التقارير الصادرة بشأن الموافقة على بيع لاعبهم الشاب جواو فيليكس لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الروخيبلانكوس تفصلهم ساعات عن ضم موهبة البرتغال البالغ 19 عاما. وأصدر فريق بنفيكا وبطل الدوري البرتغالي بيانا عبر موقعه الرسمي ينفي فيه تفاصيل بيع اللاعب، والتي تشير إلى وجود بند يتيح لهم الحصول على 30% من قيمة بيع اللاعب المستقبلية. ويمتلك الجناح البرتغالي الشاب عقدا ساريا مع بنفيكا ولديه شرط جزائي لفسخ تعاقده يقدر بـ120 مليون يورو.

النادي شدد على أن تقارير صحيفة "أبولا" البرتغالية غير صحيحة وأنها سخيفة ولديها نوايا متعمدة بوضوح لسمعة وكرامة بنفيكا. فيليكس ناشئ بنفيكا الذي خطف الأنظار هذا الموسم، سجّل 20 هدفا وصنع 11 آخر في 43 مباراة خاضها مع فريقه البرتغالي خلال 2018 2019. وأصبح فيليكس الموسم الماضي من أبرز المواهب في أوروبا،