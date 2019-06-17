رياضة

في بيان رسمي.. بنفيكا البرتغالي ينفي بيع موهبته

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
جواو فيليكس
جواو فيليكس
نفى نادي بنفيكا البرتغالي التقارير الصادرة بشأن الموافقة على بيع لاعبهم الشاب جواو فيليكس لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الروخيبلانكوس تفصلهم ساعات عن ضم موهبة البرتغال البالغ 19 عاما. وأصدر فريق بنفيكا وبطل الدوري البرتغالي بيانا عبر موقعه الرسمي ينفي فيه تفاصيل بيع اللاعب، والتي تشير إلى وجود بند يتيح لهم الحصول على 30% من قيمة بيع اللاعب المستقبلية. ويمتلك الجناح البرتغالي الشاب عقدا ساريا مع بنفيكا ولديه شرط جزائي لفسخ تعاقده يقدر بـ120 مليون يورو.
النادي شدد على أن تقارير صحيفة "أبولا" البرتغالية غير صحيحة وأنها سخيفة ولديها نوايا متعمدة بوضوح لسمعة وكرامة بنفيكا. فيليكس ناشئ بنفيكا الذي خطف الأنظار هذا الموسم، سجّل 20 هدفا وصنع 11 آخر في 43 مباراة خاضها مع فريقه البرتغالي خلال 2018 2019. وأصبح فيليكس الموسم الماضي من أبرز المواهب في أوروبا،
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منتخب-أوغندا‎

منافس مصر.. أوغندا تصل إلى مطار القاهرة

وصلت بعثة منتخب أوغندا إلى مطار القاهرة وسط تأمين مكثف، مساء اليوم الإثنين، قادمة من الإمارات للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية التى تنطلق فى مصر الأسبوع المقبل وتستمر حتى 19 يوليو، التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات وسوف تقام المباريات في 4 مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية، حيث أنهى منتخب أوغندا معسكره في أبوظبي بالفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، فى ختام تحضيراته للبطولة ووصلت البعثة برفقة وفد يضم فلورانس ناكيوالا وزيرة الرياضة وموزيس ماجوجو رئيس اتحاد الكرة.
أنطوان جريزمان (1)

رئيس برشلونة ينفى التواصل مع جريزمان

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أنه غير مهتم بالصفقات التى يبرمها النادى المنافس له ريال مدريد خلال الفترة الحالية من الميركاتو الصيفى، موضحا أنه لا يزال هناك وقت لتدعيم صفوف الفريق، وقال جوسيب فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "الإدارة بطيئة فى تعاقدات اللاعبين ولكنها آمنة ولا يوجد مجال للقلق، وأمامنا 3 أشهر لفترة الانتقالات وبالتأكيد سيكون هناك لاعبون راحلون عن الفريق ولاعبون سوف يتم التعاقد معهم لتدعيم البارسا للموسم المقبل من الدورى (2019- 2020)".
أمير مرتضى منصور

تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المقام على ملعب أبورجيلة بمقر النادي بميت عقب فى بدايته جلسة بين الجهاز الفني وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي مع اللاعبين من أجل الحديث عن استعدادات الفترة المقبلة، حيث أكد لهم الجهاز الفني وأمير مرتضى على أن المجلس والجهاز لديهم كامل الثقة في قدراتهم لتحقيق درع مسابقة الدوري الممتاز، وأن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة استعداد وجاهزية أكبر للمباريات المتبقية بعد استئناف المسابقة.
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جواو-فيليكس‎ (2)

جوهرة البرتغال على أبواب الروخيبلانكوس

يوجد الدولي البرتغالي الشاب جواو فيليكس، مهاجم بنفيكا، وأحد اللاعبين المطلوبين بشدة في سوق كرة القدم، في مدريد، منذ أمس الأحد، ووفقا لجريدة (ريكورد) الرياضية البرتغالية، فإن اللاعب صاحب الـ19 عاما يوجد في العاصمة الإسبانية، ومن المحتمل أن يتم تعاقده مع أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، وبهذا سيضطر الأتلتي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدرة بـ120 مليون يورو، ووفقا لبعض وسائل الإعلام البرتغالية المختلفة، سيتقاضى فيليكس راتبا سنويا قيمته 6 ملايين يورو.
تتويج-البرتغال‎

رونالدو يرصد 7 إنجازات حققها في 2019

توجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للاحتفال بموسم 2018- 2019، والذي نجح خلاله في تحقيق العديد من الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية برفقة فريقه يوفنتوس ومنتخب البرتغال، وعلى الرغم من عدم تتويج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا برفقة اليوفي، بعد الخروج من ربع النهائي على يد أياكس الهولندي، فإن الرحيل عن ريال مدريد العام الماضي، لم يؤثر على المستويات المميزة التي يقدمها رونالدو في أرض الملعب أو في التتويج بالألقاب.
فان-دايك‎

فان دايك يرحب باستقبال صافرات الاستهجان الإنجليزية

قال مدافع المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك، إنه لا يهتم على الإطلاق بصافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وبالصافرات التي تعرض لها في النهائي أمام البرتغال من قبل بعض الجماهير الإنجليزية التي حضرت تلك المباراة، وقال فان دايك: "لا أهتم إذا أطلقت الجماهير صافرات استهجان ضدي أو ضد الفريق، نحن نحاول فقط الفوز بالمباريات، ونعرف بأن هناك دعما كبيرا خلفنا، وفي نهاية اليوم نحن من نحدد نتيجة المباراة من خلال القيام بعملنا، لا نتأثر بتلك الصافرات".
البرتغال-وهولندا‎ (3)

رونالدو: قدمت ما يكفي للفوز بالكرة الذهبية

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة، بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده أمس الأحد، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف، ولا يزال نجم يوفنتوس يقدم مستويات مرتفعة على الرغم من بلوغه عامه الـ34، إلا أنه دائمًا ما يتلقى الإشادة بفضل الثبات الكبير في المستوى الذي تمتع به طوال مسيرته، وقال رونالدو في هذا الشأن بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أمر بفترة لعبت فيها بصورة سيئة طوال مسيرتي، الأرقام تتحدث عن نفسها في آخر 16 عامًا".
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