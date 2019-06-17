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ماذا حدث في الدقائق الأخيرة من حياة محمد مرسي؟

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
محمد مرسي
محمد مرسي
كلام متواصل لمدة 25 دقيقة، كانت آخر عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مع الحياة، إذ أعلن التلفزيون المصري، خبر وفاته في نبأ عاجل مساء اليوم الإثنين، في أثناء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر" بمجمع محاكم طرة. وبحسب مصادر قضائية طلب "مرسي" أثناء جلسة محاكمته الكلمة من القاضى، وقد سمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء تُوفي على أثرها، بعد أن حاول أفراد الأمن مساعدته، والاستعانة بالفريق الطبي المتواجد، وعمل الإسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى.
وأجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة اليوم الإثنين، لاستكمال المرافعة. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام الرئيس المعزول. كما ألغت حكما بإعدام كل
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محمد-مرسى

7 معلومات في بيان النيابة العامة عن وفاة محمد مرسي

أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، مساء اليوم الإثنين، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي ، خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة مرسي جاء فيه أن النيابة تلقّت عصر اليوم إخطارًا بوفاة محمد مرسي في أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وفي أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بالكلام.
محمد-مرسي (4)

وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر

توفي اليوم الإثنين، محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب "إكسترا نيوز". أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة اليوم الإثنين، لاستكمال المرفعة. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام الرئيس المعزول.
الانبا-دانيال

الأنبا دانيال عن بيان الأساقفة الأربعة: 2% من المجمع

بدأ جدل جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو حوار للأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف، بقناة «سي تي في»، التابعة للكنيسة، بعدما سأله مقدم البرنامج عن بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع، ورد بأنه «للأسف هذا صح، هناك آلية لعرض الأوراق الرسمية في المجمع، شخص يعرضها على البابا وسكرتير المجمع ومقرر اللجنة الرئيسة، لا يحق لإنسان توزيع هذه الورقة، الأسوأ نشرها على مواقع التواصل قبلها بيوم، معناه أنه يورط المجمع في كلام لم يناقش، ويعمل إثارة للرأي العام، لا أعلم من الذي نشر، وهذا أسلوب خاطئ لعض المغرضين يريدون الانقسام في الكنيسة».
الاكاديمية-الوطنية-للتدريب

انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذي يستهدف موظفي الدولة المُخاطب وغير المُخاطب الذين يتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 عامًا، وسيستمر التقديم به من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية حتى الثاني والعشرين من هذا الشهر. وقالت "راغب"، إنه بعد نجاح البرامج القيادية مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كان لا بد من تكرار التجربة مرة أخرى مع فئات أخرى مؤثرة وفعالة؛ فمصر غنية بشبابها ومنها أتت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
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محمد-مرسي (4)

وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر

توفي اليوم الإثنين، محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب "إكسترا نيوز". أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة اليوم الإثنين، لاستكمال المرفعة. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام الرئيس المعزول.
خطوط نقل كهرباء

بـ2 مليار يورو.. ننشر تفاصيل ربط الكهرباء مع أوروبا

أبواب جديدة تطرقها مصر لتصريف الفائض الكبير من الكهرباء التي تتمع بها حاليا، وكان آخر تلك الأبواب، عبر بوابة أوروبا للربط الكهربائي مع كل من قبرص واليونان. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تعاون إطارى بشأن الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالى ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "يورو أفريكا" القبرصية، بما يسهل تصدير الغاز لأوروبا كلها.
سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا

أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة. وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا"، أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المشترك ينتظر دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولا إلى توفير مستقبل أفضل لإفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلا عن تمكين الشباب الإفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى إفريقيا.
مصطفى-مدبولى-ونجيب-ساويرس (2)

بعد حضور رئيس الحكومة «سحور» ساويرس.. «زايد» تغلي

أثار حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حفل سحور رمضاني بمناسبة إطلاق مشروع «ZED» المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس، عاصفة غضب شديدة لدى قطاع كبير من سكان مدينة الشيخ زايد الرافضين إقامة المشروع على الحديقة العامة للمدينة. ومنذ الإعلان عن المشروع أصاب عدد كبير من سكان المدينة الغليان، بسبب سيطرته على الحديقة التي كان من المفترض افتتاحها للجمهور، بخلاف بناء نحو 15 برجًا سكنيا تصل ارتفاعات بعضها إلى 20 دورا، تضم قرابة 5000 شقة، مما يعني زيادة الكثافات والتأثير على مرافق المدينة -بحسب السكان-، الأمر الذي اضطرهم لإقامة دعاوى قضائية ضد المشروع.
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