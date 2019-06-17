تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك

تحرير:أحمد ثروت ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

امير مرتضى

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المقام على ملعب أبورجيلة بمقر النادي بميت عقب فى بدايته جلسة بين الجهاز الفني وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي مع اللاعبين من أجل الحديث عن استعدادات الفترة المقبلة، حيث أكد لهم الجهاز الفني وأمير مرتضى على أن المجلس والجهاز لديهم كامل الثقة في قدراتهم لتحقيق درع مسابقة الدوري الممتاز، وأن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة استعداد وجاهزية أكبر للمباريات المتبقية بعد استئناف المسابقة.

وفى سياق متصل عقد خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة خاصة مع عبد الحميد بسيوني المدرب العام الجديد للفريق وذلك على هامش مران الفريق حيث ناقش معه خطة وإستراتيجية العمل الخاصة بالجهاز الفني للفترة المقبلة، والذى لقي ترحابا كبيرا من اللاعبين والجهاز الفني أثناء تواجده اليوم فى