رياضة

تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك

تحرير:أحمد ثروت ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
امير مرتضى
امير مرتضى
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المقام على ملعب أبورجيلة بمقر النادي بميت عقب فى بدايته جلسة بين الجهاز الفني وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي مع اللاعبين من أجل الحديث عن استعدادات الفترة المقبلة، حيث أكد لهم الجهاز الفني وأمير مرتضى على أن المجلس والجهاز لديهم كامل الثقة في قدراتهم لتحقيق درع مسابقة الدوري الممتاز، وأن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة استعداد وجاهزية أكبر للمباريات المتبقية بعد استئناف المسابقة.
وفى سياق متصل عقد خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة خاصة مع عبد الحميد بسيوني المدرب العام الجديد للفريق وذلك على هامش مران الفريق حيث ناقش معه خطة وإستراتيجية العمل الخاصة بالجهاز الفني للفترة المقبلة، والذى لقي ترحابا كبيرا من اللاعبين والجهاز الفني أثناء تواجده اليوم فى
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في بيان رسمي.. بنفيكا البرتغالي ينفي بيع موهبته

نفى نادي بنفيكا البرتغالي التقارير الصادرة بشأن الموافقة على بيع لاعبهم الشاب جواو فيليكس لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الروخيبلانكوس تفصلهم ساعات عن ضم موهبة البرتغال البالغ 19 عاما. وأصدر فريق بنفيكا وبطل الدوري البرتغالي بيانا عبر موقعه الرسمي ينفي فيه تفاصيل بيع اللاعب، والتي تشير إلى وجود بند يتيح لهم الحصول على 30% من قيمة بيع اللاعب المستقبلية. ويمتلك الجناح البرتغالي الشاب عقدا ساريا مع بنفيكا ولديه شرط جزائي لفسخ تعاقده يقدر بـ120 مليون يورو.
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الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولى القيادة عقب رحيل كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الماضى، حيث عاد الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بسبب بطولة الأمم الإفريقية.
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الأعلى للإعلام يستدعي ميدو بسبب إثارة الفتنة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء أحمد حسام ميدو، مدرب فريق مصر للمقاصة، للتحقيق معه فيما نسب إليه من نشر مواد تحمل سبًّا وقذفا، وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع وتثير الفتنة بين جماهير كرة القدم على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء "ميدو" للتحقيق بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، للتحقيق فيما هو منسوب إلي حسابه الشخصي على الفيسبوك.
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الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولى القيادة عقب رحيل كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الماضى، حيث عاد الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بسبب بطولة الأمم الإفريقية.
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رئيس الزمالك يعلن عن موعد الانتخابات التكميلية

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادى بميت عقبة، والذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث إنه قرر أن تقام هذه الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية خلال الأيام الماضية.
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تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
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أمير مرتضى: جروس جاء للزمالك أملا في العودة للخليج

علق أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على رغبة أحمد حسام ميدو، مدرب المقاصة في استعارة محمود عبد الرازق «شيكابالا»، نجم الفريق، موضحًا أنه لم يتحدث حتى الآن في ملف الراحلين مع مجلس الإدارة والجهاز الفني سواء شيكابالا أو غيره. وأضاف أمير، في تصريحات تليفزيونية، أن النادي سيقرر ما هو في مصلحته ومصلحة اللاعب دون شك، وإذا وافق على الانتقال إلى المقاصة سيتم تحقيق رغبته. وعن كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، أوضح: «كنا نعلم منذ 3 أشهر أن جروس سيرحل عن النادي، لأن أحد الأندية عرض عليه عرضا ماليا أكبر بكثير من عرض الزمالك».
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