تحدث 5 دقائق.. النيابة تكشف تفاصيل وفاة مرسي (بيان)

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م

محمد مرسي - صورة أرشيفية

في أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق، وعقب انتهاء كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة. وتابع البيان: "أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط والمتهمين داخل القفص سقط أرضا مغشيا عليه".

وذكر البيان أنه تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته، وأورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الظاهري على المتوفى، وجد أنه لا ضغط ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العين متسعتان وغير مستجيبتين للضوء، وقد حضر للمستشفى متوفىً الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء، وتبيّن عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة. وأمر