جريمة

بعد وصم متهمي حادث محطة مصر بالإهمال..تعرف عقوبته

النيابة قالت إن الأخطاء البشرية المتسمة بالإهمال الشديد تقع خلف الغالبية العظمى من حوادث القطارات وسلوك معظم من شملهم التحقيق أكد تفشي الإهمال بينهم
تحرير:سماح عوض الله ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
حادث قطار محطة مصر - أرشيفية
حادث قطار محطة مصر - أرشيفية
أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث حريق محطة مصر، الذي شهد انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية لقطار تخلى عنه قائده، ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف، وأكدت النيابة على أن السبب الرئيس للحادث هو الإهمال، الذى أضفاه بيان رسمي صادر من النيابة العامة كصفة لسلوك العاملين في الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع، وبجانب إهمالهم خالفوا التعليمات إلى الدرجة التى يعتبرها المشرع جرائم جنائية، ونرصد فى السطور التالية الأبعاد القانونية لجريمة الإهمال والدرجات القانونية التى تمثلها.
رسوخ فكرة الإهمال جاء بيان النيابة العامة فى 4 صفحات كاملة، تضمنت بنودا متنوعة لأوجه الإهمال الذى شهده حادث انفجار القطار فى 27 فبراير الماضي، جراء اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، ونص فى محتواه "ظهر من خلال تحقيقات النيابة العامة أن الأخطاء البشرية المتسمة بالإهمال
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حريق

حريق في عقار بالبحيرة.. وإصابة 10 أشخاص باختناق

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، بسبب اندلاع حريق في عقار بمنطقة أبو عبد الله التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء العقار من الأهالي، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن حدوث تلفيات في بعض المحلات المجاورة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة ببندر دمنهور لمعاينة الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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السيطرة على حريق في الأزبكية دون سقوط إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الأزبكية، فيما لم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين.. حيث تلقى اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية دائرة قسم شرطة الأزبكية، ليتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي الشقق والعقارات المجاورة، فيما تم انتداب فريق من المعمل لجنائي لمعرفة سبب الحريقي وما إذا كان جنائيا من عدمه.
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حبس عصابة لسرقة السيدات بـ4 مناطق فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الدرجات النارية "توك توك" بمنطقة أبو النمرس، وإعادة بيع تلك المسروقات على عملائهم، وكشف المتهمين خلال اعترافاتهم للنيابة العامة، أن أغلب السرقات تتم بطريقة "توصيل الأسلاك" وذلك عن طريق أحد أفراد التشكيل العصابي وهو متخصص فى كهرباء الدرجات النارية، وأضافوا أنهم يستغلون المسروقات فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، خاصة السيدات، بمناطق البدرشين والعمرانية، والجيزة والطالبية.
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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء

تشهد شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية، بعدد من الميادين والطرق الرئيسية، حيث يشهد كوبري أكتوبر في اتجاه مدينة نصر ومصر الجديدة، حالة من الانتعاشة المرورية، في الوقت الذي يشهد فيه الطريق المواجه في اتجاه الجيزة بعض البطء، ويشهد ميدان التحرير كثافات عادية، في الوقت الذي تتدفق فيه حالة السير بشارع السودان بشكل هادئ، وفي الجيزة حدثت بعض الكثافات المرورية بشارعي الهرم وفيصل، وتم الدفع بعناصر من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى شارع الجامعة وميدان الجيزة للسيطرة على بعض الاختناقات.
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تعرف على عقوبة الطلبة والمشرفين في «تسريب الامتحان»

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجزء من ورقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وهي الواقعة التى أثارت حالة من اللغط عن زعم تسريب الامتحان، والسخرية لاحتواء الصورة المنشورة على رقم جلوس الطالب، بما يمكن المختصين من التعرف على هويته، إلى أن اتضح أن صاحبة الورقة طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن شقيقتها هى من قامت بالتقاط الصورة ونشرتها، وتم فرض عقوبات إدارية على المشرفين على لجنة الامتحان، ونرصد فى السطور التالية التبعات القانونية للواقعة، وهل ستتضمن محاسبة جنائية على دخول التليفون لجنة الامتحان.
انقلاب-سيارة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حوادث طرق بمطروح

لقي 8 مواطنين مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، جراء ثلاثة حوادث طرق وقعت فجر اليوم الأحد، على الطرق الدولية السريعة، وتبين وقوع تلك الحوادث بسبب انقلاب 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة، وأعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن كلا من مستشفى الضبعة والحمام المركزيين استقبل الضحايا، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي "شعبان محمد فرغلي" البالغ من العمر 35 عامًا، جثة هامدة، وجثتين هامدتين مجهولتين، جراء حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية غزالة بمركز الضبعة.
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مصدر طبي يكشف سبب مصرع مدير أمن أسيوط

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، سبب وفاة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد انفجار الإطار الأمامي لسيارته، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات، وتعرضه لكدمة شديدة في البطن، وإصابة مدير المباحث الجنائية بكدمات شديدة في الصدر والقدم، وإصابة الضابط الآخر بإصابات طفيفة. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن باقي المصابين يخضعون للإشراف الطبي، وحالتهم جميعًا مستقرة، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثمان مدير الأمن إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، لمعاينته من قبل النيابة العامة وإنهاء تصريحات الدفن.
حريق

بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة في منطقة برج رشيد، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما أدى إلى حدوث الحريق. والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بحريق الشقة وتمت السيطرة عليه، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز رشيد لمعاينة الحريق داخل الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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