جريمة

صرخة مصرية.. أم تبحث عن أولادها بعد 30 سنة غربة

سميرة تزوجت في سن 16 عاما من عراقي الجنسية وأنجبت منه 5 أطفال وتركتهم وعادت لمصر بعد سنوات من العذاب.. «نفسي أشوف ولادي بعد 30 سنة غربة وباتمنى المسؤولين يسمعوا صوتي»
تحرير:محمد أبو زيد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
سيدة _ أرشيفية
سيدة _ أرشيفية
فتاة ريفية طيبة كأهل القرى تجلس في قريتها وسط الحقول، سماء ملبدة بالغيوم في يوم شتاؤه قارص البرودة، كانت على موعد مع أيام قصمت ظهرها من فرط قسوتها، تتوالى عليها المفاجآت من كل حدب وصوب، لم تتخيل نفسها أنها ستعيش 7 سنوات عجافا ما بين كومة بارود حرب، بينها وبين أهلها أنهار وسفر ومسافات وحروب وقتلى، لم تتوقع يوما أنها ستصبح أمًّا في تلك السن، فرقت بينهم الحرب وقسوة رجل ذاقت على يديه ما لا يستوعبه عقل ولا خطر على قلب بشر، لتعود إلى قريتها تجر أذيال الخيبة لا تملك سوى جواز سفر باهت لونه وصور قديمة لخمسة أطفال، وبضع دينارات، ووجه مشحوب ودموع لا تجف.
الغريب حكاية غريبة ربما لم تسمع عنها سوى في الأساطير ترويها صاحبتها لـ«التحرير» في أحد أيام شتاء عام 1981 كانت تجلس سميرة على محمد عبد الرازق التي لم يتجاوز عمرها الـ 16 عاما في منزل والدها بشربين بالمنصورة حيث طرق الباب نجل خالتها قادما من العراق بصحبته رجل غريب كان يعمل معه، بعد استقبال
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الملصق-الإلكتروني3 (3)

وداعا لسرقة السيارات.. بدأ تعميم الملصق الإلكترونى

طبقت وزارة الداخلية تجربة تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كل الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة -يتلف عند محاولة نزعه-.. ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، ليتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها.
اختناق- من -الغاز

«كلوا شمام وبطيخ».. تسمم 16 عاملا زراعيا في المنوفية

أصيب 16 عاملا زراعيا، اليوم الثلاثاء، في مزرعة فواكه بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، باشتباه في حالة تسمم، بعد تناولهم "بطيخا وشماما" مرشوشا بمبيدات، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة السادات، بورود بلاغ باشتباه تسمم 16 عاملًا زراعيا، داخل مزرعة فواكه، وعلى الفور وجه بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
نبيل-صادق-النائب-العام

بلاغ يتهم بلال فضل وعزمي بشارة بازدراء الأديان

اتهم طارق محمود، المحامي بالنقض، في بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، كل من الكاتب بلال فضل، وأحمد صبحي أستاذ جامعي "مفصول" بازدراء الأديان، وعزمي بشارة مالك قناة العربي، وذلك في بلاغ رقم 3674 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وجاء نص البلاغ كالتالي: "أن المتهم الأول بلال فضل المذيع بقناة العربى والتى تبث من لندن والممولة من المخابرات القطرية والمملوكة لعزمى بشارة المتهم الثالث، استضاف خلال برنامجه عصير الكتب المتهم أحمد صبحى منصور المدرس المفصول من جامعة الأزهر لإنكاره السنة النبوية، حيث هاجموا الصحابة ونعتوهم بـ"الجواسيس".
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

«دي خلقة ربنا».. مأساة زوجة في شهر العسل

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها نظير الطلاق، وأكدت استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال إكراهها على البقاء على ذمته، وجاءت الدعوى على خلفية إهانة الزوج لزوجته ووصفها بأن "شكلها وحش يشبه الشياطين"، إذ لم ير الزوج زوجته دون حجاب قبل عقد القران، وبعد الزواج صارحها بأن مظهرها سيئ دون حجاب، وذلك بسبب جبهتها الكبيرة، وبات يصمها بصفات تحزنها من وقت إلى آخر.
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بيارة-صرف-صحي

صدمة بالدقهلية| غرق رجل وابنه ونجل شقيقه في بير صرف

لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، "أب ونجله ونجل شقيقه"، فيما أصيب الابن الثاني للأب بكسور، بعد غرقهم في بيارة صرف صحي تابعة لشركة مياه الشرب أثناء تنفيذ مشروع صرف، اليوم الإثنين، بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، إذ غرق الابن في البيارة، و حاول الأب إنقاذه فسقط هو الآخر وغرق وحاول ابن العم إنقاذهما فغرق هو الآخر، وحاول شقيق الأول التدخل فأصيب بكسور وجروح قطعية في الرأس، وفشلت محاولات إنقاذهم، فيما استقرت حالة الشاب الرابع الصحية.
ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية

مقتل عاطل وضبط آخرين في معركة بالرصاص مع الشرطة

«مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، سلاح أبيض، آداب عامة»، كوكتيل جرائم اقترفه تشكيل عصابي اعتاد نشر الرعب والخوف بين الأهالي، وارتكاب كل جرائم السرقات والترويع، حتى بات إجرامهم تحديًا أمام أجهزة الأمن بالدقهلية، التي لاحقت التشكيل الإجرامي ورصدت خطوط هروب عناصره، حتى تمكنت أمس من مداهمة وكرهم، وألقت القبض على 3 متهمين، فيما قُتل آخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات المداهمة، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وباشرت النيابة التحقيقات.
جثة (5)

مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات مالية بالدقهلية

راحت سيدة في العقد الثالث من عمرها من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ضحية العنف الزوجي، اليوم الخميس، إذ لقيت مصرعها متأثرة بجروحها على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات مالية بينهما. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من ضباط شرطة بلقاس، تفيد بوصول سيدة مصابة بكدمات وإصابات في أنحاء الجسم، إلى مستشفى بلقاس المركزي، ويبدو عليها آثار تعد وعنف.
القبض-على-متهم

بـ4 طعنات.. مقتل شاب على يد أصدقائه بالدقهلية

لقى شاب من قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مصرعه بأربعة طعنات متفرقة في الصدر والبطن طعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك في مشاجرة عنيفة بينه وبين أربعة من أصدقائه في مقهى بالقرية انتهت به جثة هامدة غارقا في دمائه، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى نبروه إلى ضباط القسم، بعثور الأهالي على الجثة والتحفظ عليها في ثلاجة مستشفى نبروه، لحين انتهاء التحقيقات.
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