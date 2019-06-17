رياضة

كريستال بالاس يرفض عرضا جديدا من يونايتد لضم بيساكا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
كريستال بالاس
كريستال بالاس
أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي كريستال بالاس، رفض عرضًا رسميًّا هو الثاني من جانب نظيره مانشستر يونايتد، للحصول على خدمات لاعبه الإنجليزي آرون وان بيساكا، مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، إن إدارة الشياطين الحمر قدمت عرضًا جديدًا وصلت قيمته الإجمالية إلى 50 مليون جنيه إسترليني، بواقع 35 مليون قيمة التعاقد+ 15 مليونًا أخرى كحوافز، لضم ظهير أيمن كريستال بالاس، لكن الأخير لم يبدِ ترحيبًا بهذا العرض.
وأشارت الشبكة، إلى أن كريستال بالاس لا يريد التفريط في لاعبه الشاب بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني+ الحوافز، في الوقت الذي أبدى فيه مانشستر يونايتد اهتمامًا منذ أسابيع بالحصول على خدمات اللاعب، مما يجعل الوصول إلى اتفاق مادي بين الناديين قريب. ويسعى مانشستر يونايتد لضم بيساكا (21 عامًا)، لدعم صفوفه في
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جيرالدو: قدمت أداء عظيم مع الأهلي وهذه طموحات أنجولا

يشعر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب منتخب انجولا، بالرضا عن مستواه الذي قدمه مع النادي الأهلي ويراه عظيما، خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده على أرض مصر التي يعتبرها بيته الثاني. وأشار جيرالدو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إلى أنه يتمنى بالطبع تقديم مستويات أفضل مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وترك انطباع جيد مثلما سبقه مواطنه فلافيو أمادو، هداف الأهلي السابق، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير.
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تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
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شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
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بالاس يتصدى لرغبة بيساكا في الانتقال لليونايتد

يفضل الظهير الأيمن لكريستال بالاس أرون وان بيساكا، الانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، إلا أن كريستال بالاس لن ينظر إلى أي عرض سيقدم إليه أقل من 50 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من اهتمام اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالانتقال إلى قلعة الأولد ترافورد، فإنه لم يتقدم إلى إدارة النادي بطلب للموافقة على رحيله، ومن المنتظر أن يتقدم مانشستر يونايتد بعرض ثان لضم بيساكا، بعدما تم رفض العرض الأول الذي قُدرت قيمته بـ40 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن كريستال بالاس لا يعاني من ضغوطات بيع اللاعب الذي يمتد تعاقده حتى عام 2022.
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لوكاكو يعلن الرحيل عن ماشستر يونايتد

كشف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه أستقر على الرحيل من صفوف فريق الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد لوكاكو في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "بريميوم سبورت" الإيطالية: "اتخذت قرارًا بالرحيل، لكن كل الاحترام لفريقي نظرًا لاستمرار عقدي". ونشرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء أن الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب الـ 26 عامًا ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي.
أولي جونار-سولسكاير (6)

سولسكاير يطالب إدارة اليونايتد بتوفير الأموال

طلب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد من مجلس إدارة النادي بأن توفر الأموال اللازمة من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس آرون وان بيساكا والذي وضع ناديه مبلغا ماليا قدر بـ60 مليون إسترليني من أجل الاستغناء عنه خاصة بعد رغبة سولسكاير في التعاقد مع اللاعب للموسم المقبل. ويعتقد سولسكاير أن سعر اللاعب وان بيساكا سيكون أكثر في الموسم المقبل، وبالتالي لا يمكن الانتظار طويلا لتأمين صفقة الشراء بسعر معقول نسبيًا، حيث يعاني فريق الشياطين الحمر على مستوى مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل الإكوادوري أنطونيو فالنسيا
أولي جونار-سولسكاير (5)

ثورة إحلال وتجديد في مان يونايتد على يد سولسكاير

كشفت صحيفة صن الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق يستعد للإستغناء عن 15 لاعبًا من الفريق منهم من ينتهي عقودهم مع الشياطين الحمر، وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين وهم الإسباني أندي هيريرا والإكوادوري أنطونيو فالنسيا بالإضافة إلى 13 لاعباً من الأكاديمية، وهم: المهاجم جيمس ويلسون، ريجان بول، كالوم ويلان، توماس سانج، زاك ديرنلي، دي جي بوفونج، تيريل وارين، مايتي ويلوك، ماثيو أولوسوندي، كالوم جريبين، ميلن بارز، جوش بوهوين وجيمس تومسون.
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