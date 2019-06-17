كريستال بالاس يرفض عرضا جديدا من يونايتد لضم بيساكا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

كريستال بالاس

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي كريستال بالاس، رفض عرضًا رسميًّا هو الثاني من جانب نظيره مانشستر يونايتد، للحصول على خدمات لاعبه الإنجليزي آرون وان بيساكا، مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، إن إدارة الشياطين الحمر قدمت عرضًا جديدًا وصلت قيمته الإجمالية إلى 50 مليون جنيه إسترليني، بواقع 35 مليون قيمة التعاقد+ 15 مليونًا أخرى كحوافز، لضم ظهير أيمن كريستال بالاس، لكن الأخير لم يبدِ ترحيبًا بهذا العرض.

وأشارت الشبكة، إلى أن كريستال بالاس لا يريد التفريط في لاعبه الشاب بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني+ الحوافز، في الوقت الذي أبدى فيه مانشستر يونايتد اهتمامًا منذ أسابيع بالحصول على خدمات اللاعب، مما يجعل الوصول إلى اتفاق مادي بين الناديين قريب. ويسعى مانشستر يونايتد لضم بيساكا (21 عامًا)، لدعم صفوفه في