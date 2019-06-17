رياضة

رئيس برشلونة ينفى التواصل مع جريزمان

تحرير:أحمد ثروت ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
جريزمان
جريزمان
أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أنه غير مهتم بالصفقات التى يبرمها النادى المنافس له ريال مدريد خلال الفترة الحالية من الميركاتو الصيفى، موضحا أنه لا يزال هناك وقت لتدعيم صفوف الفريق، وقال جوسيب فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "الإدارة بطيئة فى تعاقدات اللاعبين ولكنها آمنة ولا يوجد مجال للقلق، وأمامنا 3 أشهر لفترة الانتقالات وبالتأكيد سيكون هناك لاعبون راحلون عن الفريق ولاعبون سوف يتم التعاقد معهم لتدعيم البارسا للموسم المقبل من الدورى (2019- 2020)".
وأضاف جوسيب أنه هناك فريق ثانٍ للبارسا يضم عددا من اللاعبين المميزين، يجب النظر إليهم قبل التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة ونخطط لموسم (2019- 2020) بتريث شديد ولسنا فى حاجه للعجلة. وعلق أيضا على التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم فريق أتليتكو مدريد قائلا: "لا يوجد أى اتصال مع جريزمان فى الوقت الحالى
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منتخب-أوغندا‎

منافس مصر.. أوغندا تصل إلى مطار القاهرة

وصلت بعثة منتخب أوغندا إلى مطار القاهرة وسط تأمين مكثف، مساء اليوم الإثنين، قادمة من الإمارات للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية التى تنطلق فى مصر الأسبوع المقبل وتستمر حتى 19 يوليو، التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات وسوف تقام المباريات في 4 مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية، حيث أنهى منتخب أوغندا معسكره في أبوظبي بالفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، فى ختام تحضيراته للبطولة ووصلت البعثة برفقة وفد يضم فلورانس ناكيوالا وزيرة الرياضة وموزيس ماجوجو رئيس اتحاد الكرة.
أمير مرتضى منصور

تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المقام على ملعب أبورجيلة بمقر النادي بميت عقب فى بدايته جلسة بين الجهاز الفني وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي مع اللاعبين من أجل الحديث عن استعدادات الفترة المقبلة، حيث أكد لهم الجهاز الفني وأمير مرتضى على أن المجلس والجهاز لديهم كامل الثقة في قدراتهم لتحقيق درع مسابقة الدوري الممتاز، وأن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة استعداد وجاهزية أكبر للمباريات المتبقية بعد استئناف المسابقة.
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في بيان رسمي.. بنفيكا البرتغالي ينفي بيع موهبته

نفى نادي بنفيكا البرتغالي التقارير الصادرة بشأن الموافقة على بيع لاعبهم الشاب جواو فيليكس لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الروخيبلانكوس تفصلهم ساعات عن ضم موهبة البرتغال البالغ 19 عاما. وأصدر فريق بنفيكا وبطل الدوري البرتغالي بيانا عبر موقعه الرسمي ينفي فيه تفاصيل بيع اللاعب، والتي تشير إلى وجود بند يتيح لهم الحصول على 30% من قيمة بيع اللاعب المستقبلية. ويمتلك الجناح البرتغالي الشاب عقدا ساريا مع بنفيكا ولديه شرط جزائي لفسخ تعاقده يقدر بـ120 مليون يورو.
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مؤتمر هازارد.. جماهير الريال تهتف لمبابي

كشفت جماهير ريال مدريد، اليوم الخميس، عن رغبتها في ضم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 50 ألف مشجع لريال مدريد احتشدوا في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم، للترحيب بالنجم البلجيكي إيدين هازارد المنتقل حديثا من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف الفريق الملكي. وذكرت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد التي حضرت في مدرجات سانتياجو برنابيو في أثناء انتظار ظهور إيدين هازارد، قامت بالهتاف "نريد مبابي.. نريد مبابي"، في رسالة واضحة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لإنهاء الصفقة.
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رسميًّا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع ميندي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد لمدة ست سنوات، ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الملكي حتى صيف 2025، في وقت أعلن فيه النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، حيث بلغت 48 مليون يورو، و5 ملايين كبنود إضافية، وسيتم تقديم الدولي الفرنسي البالغ 24 عاما في مؤتمر صحفي على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، وسيتحدث اللاعب إلى الجماهير والإعلام لأول مرة بقميص الفريق الملكي.
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ريال مدريد يعلن عن موعد تقديم هازارد للجماهير

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء برئاسة فلورنتينو بيريز من خلال الموقع الرسمي للنادي عن الموعد المخصص لتقديم اللاعب الجديد إدين هازارد، حيث أكد البيان الرسمي أن تقديم اللاعب الدولي البلجيكي سيتم غدا الخميس الموافق للثالث عشر من يونيو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وبعد إجراء الفحوصات الطبية، سوف يخطو لاعب تشيلسي السابق على أرض ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى بقميص ريال مدريد بتواجد العديد من وسائل الإعلام وحضور جماهيري كبير.
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فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع مبابي دعما للمرينجي

كشفت صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي كليان مبابي من صفوف فريق باريس سان جيرمان لتدعيم فريق المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعلم مسؤلو ريال مدريد رغبة مبابي جيدا بالإضافة إلى تحركات والده ويلفريد، في تحرير نجله من «سجن» باريس سان جيرمان، فيما ينتظر المسؤولون لحظة الدخول في مفاوضات جادة معه. ونشرت الصحيفة الإسبانية أن بيريز وضع كليان مبابي هدفا رئيسيا للتعاقد معه لكنه يخشى أن تتوتر العلاقة بينه وبين القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
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