7 معلومات في بيان النيابة العامة عن وفاة محمد مرسي

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

محمد مرسي

أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، مساء اليوم الإثنين، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي ، خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة مرسي جاء فيه أن النيابة تلقّت عصر اليوم إخطارًا بوفاة محمد مرسي في أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وفي أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بالكلام.

وأشار البيان إلى عدة معلومات وحقائق بشأن الوفاة، وهي: 1- تحدث 5 دقائق قبل الوفاة. 2- سقط مغشيًّا عليه. 3- نُقل فورً سقوطه على الأرض إلى المستشفى. 4- توفي في الساعة 4:50 دقيقة عصرا. 5- التقرير الطبي أكد أنه لا ضغط ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العين متسعتان. 6-النيابة ناظرت الجثة وأمرت بالتحفظ على