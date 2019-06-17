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7 معلومات في بيان النيابة العامة عن وفاة محمد مرسي

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م
محمد مرسي
محمد مرسي
أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، مساء اليوم الإثنين، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي ، خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة مرسي جاء فيه أن النيابة تلقّت عصر اليوم إخطارًا بوفاة محمد مرسي في أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وفي أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بالكلام.
وأشار البيان إلى عدة معلومات وحقائق بشأن الوفاة، وهي: 1- تحدث 5 دقائق قبل الوفاة. 2- سقط مغشيًّا عليه. 3- نُقل فورً سقوطه على الأرض إلى المستشفى. 4- توفي في الساعة 4:50 دقيقة عصرا. 5- التقرير الطبي أكد أنه لا ضغط ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العين متسعتان. 6-النيابة ناظرت الجثة وأمرت بالتحفظ على
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محمد-مرسي (3)

ماذا حدث في الدقائق الأخيرة من حياة محمد مرسي؟

كلام متواصل لمدة 25 دقيقة، كانت آخر عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مع الحياة، إذ أعلن التلفزيون المصري، خبر وفاته في نبأ عاجل مساء اليوم الإثنين، في أثناء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر" بمجمع محاكم طرة. وبحسب مصادر قضائية طلب "مرسي" أثناء جلسة محاكمته الكلمة من القاضى، وقد سمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء تُوفي على أثرها، بعد أن حاول أفراد الأمن مساعدته، والاستعانة بالفريق الطبي المتواجد، وعمل الإسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى.
محمد-مرسي (4)

وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر

توفي اليوم الإثنين، محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب "إكسترا نيوز". أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة اليوم الإثنين، لاستكمال المرفعة. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام الرئيس المعزول.
الانبا-دانيال

الأنبا دانيال عن بيان الأساقفة الأربعة: 2% من المجمع

بدأ جدل جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو حوار للأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف، بقناة «سي تي في»، التابعة للكنيسة، بعدما سأله مقدم البرنامج عن بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع، ورد بأنه «للأسف هذا صح، هناك آلية لعرض الأوراق الرسمية في المجمع، شخص يعرضها على البابا وسكرتير المجمع ومقرر اللجنة الرئيسة، لا يحق لإنسان توزيع هذه الورقة، الأسوأ نشرها على مواقع التواصل قبلها بيوم، معناه أنه يورط المجمع في كلام لم يناقش، ويعمل إثارة للرأي العام، لا أعلم من الذي نشر، وهذا أسلوب خاطئ لعض المغرضين يريدون الانقسام في الكنيسة».
الاكاديمية-الوطنية-للتدريب

انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذي يستهدف موظفي الدولة المُخاطب وغير المُخاطب الذين يتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 عامًا، وسيستمر التقديم به من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية حتى الثاني والعشرين من هذا الشهر. وقالت "راغب"، إنه بعد نجاح البرامج القيادية مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كان لا بد من تكرار التجربة مرة أخرى مع فئات أخرى مؤثرة وفعالة؛ فمصر غنية بشبابها ومنها أتت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
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محمد-مرسي (3)

ماذا حدث في الدقائق الأخيرة من حياة محمد مرسي؟

كلام متواصل لمدة 25 دقيقة، كانت آخر عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مع الحياة، إذ أعلن التلفزيون المصري، خبر وفاته في نبأ عاجل مساء اليوم الإثنين، في أثناء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر" بمجمع محاكم طرة. وبحسب مصادر قضائية طلب "مرسي" أثناء جلسة محاكمته الكلمة من القاضى، وقد سمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء تُوفي على أثرها، بعد أن حاول أفراد الأمن مساعدته، والاستعانة بالفريق الطبي المتواجد، وعمل الإسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى.
محمد-مرسي (4)

وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر

توفي اليوم الإثنين، محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب "إكسترا نيوز". أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة اليوم الإثنين، لاستكمال المرفعة. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام الرئيس المعزول.
محكمة

قيدوه بالسلاسل.. إحالة قتلة «قهوجي» بالبحيرة للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، إحالة كلً من: «محمد. ح. ص، 25 سنه، عامل، ومحمد. ج. ر، 23 سنه عامل، ومراد. ا. م»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم عليهم بعقوبة الإعدام، لقتلوا عامل بمقهى عمدًا وقيدوه وكمموه بلاصق شفاف، وألقوه بمياه الترعة وهو على قيد الحياة، وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين حسام الصياد، وأشرف عبد الراضى، اليوم، وحددت المحكمة جلسة 20 أغسطس المقبل للنطق بالحكم على باقى المتهمين.
جثة طفل - أرشيفية

مصرع طفل وإصابة 2 في انهيار «جدار» بالشرقية

لقي طفل، مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بكدمات وجروح بالغة بمُختلف أنحاء الجسد، منذ قليل؛ أثر انهيار جدار أحد منازل قرية «طوخ القراموص» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها في مشرحة مستشفى «أبو كبير» المركزي، وتحويل المصابين إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، نظرًا لخطورة حالتهما، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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