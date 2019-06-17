منتخب نيجيريا يصل إلى الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

نيجيريا

وصلت بعثة منتخب نيجيريا مساء اليوم الإثنين إلى الإسكندرية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، واستقبلت لجان البروتوكول والمراسم والإعلامية والمتطوعين باللجنة المنظمة لمجموعة الإسكندرية بعثة النسور النيجيرية بالورود متمنين لهم إقامة سعيدة في مصر، حيث تلعب نيجيريا ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم غينيا، بوروندي، مدغشقر، فى البطولة التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وخسر المنتخب النيجيري وديًّا على يد نظيره السنغالي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أمس الأحد على أحد الملاعب الملحقة بأحد فنادق الإسماعيلية، حيث تستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تنطلق مساء الجمعة المقبل بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي في افتتاح البطولة ومباريات الجولة