رياضة

منتخب نيجيريا يصل إلى الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
نيجيريا
نيجيريا
وصلت بعثة منتخب نيجيريا مساء اليوم الإثنين إلى الإسكندرية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، واستقبلت لجان البروتوكول والمراسم والإعلامية والمتطوعين باللجنة المنظمة لمجموعة الإسكندرية بعثة النسور النيجيرية بالورود متمنين لهم إقامة سعيدة في مصر، حيث تلعب نيجيريا ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم غينيا، بوروندي، مدغشقر، فى البطولة التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.
وخسر المنتخب النيجيري وديًّا على يد نظيره السنغالي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أمس الأحد على أحد الملاعب الملحقة بأحد فنادق الإسماعيلية، حيث تستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تنطلق مساء الجمعة المقبل بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي في افتتاح البطولة ومباريات الجولة
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جيرالدو-الأهلى وحرس الحدود (7)

جيرالدو: قدمت أداء عظيم مع الأهلي وهذه طموحات أنجولا

يشعر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب منتخب انجولا، بالرضا عن مستواه الذي قدمه مع النادي الأهلي ويراه عظيما، خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده على أرض مصر التي يعتبرها بيته الثاني. وأشار جيرالدو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إلى أنه يتمنى بالطبع تقديم مستويات أفضل مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وترك انطباع جيد مثلما سبقه مواطنه فلافيو أمادو، هداف الأهلي السابق، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير.
نيمار

تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
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شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
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تميمة-امم -افريقيا

الوطنية للإعلام تكشف مصير تايم سبورت بعد أمم إفريقيا

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام، عن مصير قناة «تايم سبورت»، بعد انتهاء بث بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وأوضح حسين زين، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء «سبوتنيك»، أنه تم إنشاء وتقوية الشبكة الأرضية للبث التليفزيوني بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه، حتى تتاح مشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية على الترددات الأرضية. وسيقام افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل في ملعب القاهرة بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.
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وديًّا.. منتخب مصر يضرب غينيا بثلاثية

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو، سجل للفراعنة مروان محسن في الدقيقة 11، أحمد علي في الدقيقة 78، عمر جابر في الدقيقة 86، بينما سجل هدف غينيا الوحيد سوري كابا في الدقيقة 63، وتوجد مصر في المجموعة الأولى للبطولة، إلى جانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (3)

وديًّا.. السنغال تفوز على نيجيريا بالإسماعيلية

فاز المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم على أحد الملاعب الملحقة بأحد فنادق الإسماعيلية، استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وقاد المباراة تحكيمًا طاقم مصري مكون من محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وأحمد صلاح والحكم الرابع سيد عبدالله. وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق مساء الجمعة المقبل بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي في افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى.
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السقوط الثاني.. المغرب تخسر من زامبيا وديًّا

سقط منتخب المغرب أمام نظيره الزامبي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الأحد، على الملعب الكبير بمراكش في مباراته الودية الثانية والأخيرة استعدادًا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر انطلاقها بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من قلق الجماهير المغربية قبل مشاركة المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) في البطولة الإفريقية لأنها الخسارة الثانية على التوالي في تجاربه الودية بعد أن خسر من منتخب جامبيا يوم الأربعاء الماضي.
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