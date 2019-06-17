منافس مصر.. أوغندا تصل إلى مطار القاهرة

تحرير:كريم أحمد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

منتخب أوغندا

وصلت بعثة منتخب أوغندا إلى مطار القاهرة وسط تأمين مكثف، مساء اليوم الإثنين، قادمة من الإمارات للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية التى تنطلق فى مصر الأسبوع المقبل وتستمر حتى 19 يوليو، التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات وسوف تقام المباريات في 4 مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية، حيث أنهى منتخب أوغندا معسكره في أبوظبي بالفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، فى ختام تحضيراته للبطولة ووصلت البعثة برفقة وفد يضم فلورانس ناكيوالا وزيرة الرياضة وموزيس ماجوجو رئيس اتحاد الكرة.

وتقع أوغندا فى المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتستهل مشوارها أمام الكونغو يوم السبت المقبل على استاد القاهرة. وضم الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفنى لأوغندا 23 لاعبًا للبطولة وهم: حراسة المرمى: دينيس أونيانجو– جمال سالم– روبرت أودونجكارا. الدفاع: بيفيس موجابي–