رياضة

مدرب حراس الأهلي يختار الشناوي لحماية عرين الفراعنة

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م
طارق سليمان
طارق سليمان
أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الحارس محمد الشناوي هو الأحق بحراسة مرمى المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، التي يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمها إلى 6 مجموعات وسوف تقام المباريات في 4 مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية. وقال مدرب حراس مرمى الأهلي في تصريحات لإذاعة "إنيرجي إف إم": "اختيارات المنتخب في مركز حراسة المرمى منطقية للغاية بوجود محمد وأحمد الشناوي، ومحمود عبدالرحيم "جنش".
وشارك محمد الشناوي مع المنتخب الوطني الذي حقق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وأضاف مدرب حراس الأهلي: "عامر عامر من الحراس المتميزين أيضًا، لكن الإصابة أبعدته عن حسابات المنتخب". وتابع سليمان:
اقرأ المزيد
جيرالدو-الأهلى وحرس الحدود (7)

جيرالدو: قدمت أداء عظيم مع الأهلي وهذه طموحات أنجولا

يشعر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب منتخب انجولا، بالرضا عن مستواه الذي قدمه مع النادي الأهلي ويراه عظيما، خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده على أرض مصر التي يعتبرها بيته الثاني. وأشار جيرالدو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إلى أنه يتمنى بالطبع تقديم مستويات أفضل مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وترك انطباع جيد مثلما سبقه مواطنه فلافيو أمادو، هداف الأهلي السابق، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير.
نيمار

تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-جنش

صالح: جنش الأفضل لحراسة مرمى المنتخب لهذا السبب

أكد فكري صالح مدرب حراس المنتخب الوطني السابق، أن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك يمتلك أفضلية عن الثنائي أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد الشناوي حارس الأهلي في التواجد بصفة أساسية مع المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية. وقال صالح في تصريحات خاصة لبرنامج "93.7" على إذاعة "أون سبورت إف إم" إن جنش منحه الله هبة غير موجودة في حراس كثيرين وهي هدوء الأعصاب أو ما يمكن تسميته بالثبات الانفعالي، وهو ما يجعله لا يتأثر بأي ضغوط خارجية مثل الجماهير والإعلام وغيرها.
صبرى المنياوى

المنياوي: لا ننظر للمربع الذهبي ونسعى لإصلاح النادي

أعرب صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، عن رضاه التام عقب تعادل فريقه إيجابيا أمام الأهلي، لاسيما وأن النتيجة اقترنت بأداء رجولي من جميع اللاعبين، وأضاف: "أشكر جميع اللاعبين على الأداء الجيد والروح القتالية طوال شوطي المباراة، لا ننظر حاليا إلى المربع الذهبي، ولكننا كنا مهتمين بتحسين وضعنا في جدول المسابقة، بجانب زرع الروح القتالية داخل اللاعبين، وأضعنا 4 أهداف محققة على مدار شوطي المباراة، ولولا براعة محمد الشناوي لكانت النتيجة ستتغير لصالحنا، مكسب المباراة هو الروح القتالية لدى اللاعبين والأداء الجيد".
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يستهدف استعادة نغمة الانتصارات أمام النجوم

يحتضن استاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، لقاء نادي بيراميدز أمام نظيره فريق النجوم ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز، وشهد لقاء الدور الأول الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة 16 من عمر المسابقة فوز فريق بيراميدز بهدفين دون رد، أحرز هدفي اللقاء حينها كل من نبيل دونجا وكارلوس إدواردو، وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن إسناد مهمة إدارة اللقاء للحكم التونسي محمد يسري.
الاهلى-الاسماعيلى (1)

أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإسماعيلي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من منافسات الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 41 نقطة. التقى الفريقان في بطولة الدوري الممتاز في 114 مباراة، والكلمة العليا في تاريخ لقاءات الفريقين كانت للأهلي، حيث فاز الأحمر على الإسماعيلي في 59 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 33 مباراة، وحقق الأخير الفوز في 22 مباراة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org