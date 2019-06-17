ماذا طلبت أسرة محمد مرسي بعد وفاته؟

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

محمد مرسي

عقب الإعلان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي قالت قناة العربية، إن أسرته طلبت أن تتولى عملية دفنه. وكان مرسي يحاكم اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، وتوفي بعد كلمته أمام قاضي الجلسة. وأشارت مراسلة القناة في القاهرة إلى أن "عائلة مرسي ستلقي نظرة على جثمانه بعد انتهاء عمل فريق الطب الشرعي". وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم إخطارًا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013.

وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق، وعقب انتهاء كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة. وتابع البيان: "أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط والمتهمين داخل القفص سقط أرضا مغشيا عليه". وذكر البيان أنه تم نقله للمستشفى