روما عن هجوم توتي: قدمنا له كل وسائل النجاح

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

توتي

أصدر نادي روما الإيطالي بيانًا رسميًّا حول قرار الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي الرحيل عن النادي بعد 30 عاما من العمل الرياضي والإداري، حيث تقدم باستقالته وشن هجوما على إدارة النادي واصفا إياها أنها السبب الرئيس للتراجع الموسم المنصرم. وجاء بيان نادي العاصمة الإيطالية كالتالي: "يعرب نادي روما عن أسفه لاستقالة فرانشيسكو توتي واعتذاره عن تولي منصب المشرف الفني على فريق الكرة، والذي عرض عليه فور رحيل مونشي وكان النادي في انتظار رده على العرض المقدم إليه، لا شك أن المنصب الذي عرض على توتي يعد أحد أكبر المناصب في النادي ويتطلب التزاما".

"كنا على استعداد للصبر على توتي ومساعدته بشكل كامل للانتقال من كونه لاعب كرة عظيم ليصبح إداريا ناجحا أيضا، ولإثبات هذه النية، قمنا بعرض منصب المشرف الفني عليه، وهو المنصب الذي رأينا فيه سبيلا جيدا لنجاح توتي وتعهدنا أن نساعده حتى يتأقلم مع الوضع الجديد. وبينما ندرك جيدا صعوبة اتخاذ القرار بتركه روما