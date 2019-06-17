رياضة

روما عن هجوم توتي: قدمنا له كل وسائل النجاح

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
توتي
توتي
أصدر نادي روما الإيطالي بيانًا رسميًّا حول قرار الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي الرحيل عن النادي بعد 30 عاما من العمل الرياضي والإداري، حيث تقدم باستقالته وشن هجوما على إدارة النادي واصفا إياها أنها السبب الرئيس للتراجع الموسم المنصرم. وجاء بيان نادي العاصمة الإيطالية كالتالي: "يعرب نادي روما عن أسفه لاستقالة فرانشيسكو توتي واعتذاره عن تولي منصب المشرف الفني على فريق الكرة، والذي عرض عليه فور رحيل مونشي وكان النادي في انتظار رده على العرض المقدم إليه، لا شك أن المنصب الذي عرض على توتي يعد أحد أكبر المناصب في النادي ويتطلب التزاما".
"كنا على استعداد للصبر على توتي ومساعدته بشكل كامل للانتقال من كونه لاعب كرة عظيم ليصبح إداريا ناجحا أيضا، ولإثبات هذه النية، قمنا بعرض منصب المشرف الفني عليه، وهو المنصب الذي رأينا فيه سبيلا جيدا لنجاح توتي وتعهدنا أن نساعده حتى يتأقلم مع الوضع الجديد. وبينما ندرك جيدا صعوبة اتخاذ القرار بتركه روما
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جيرالدو-الأهلى وحرس الحدود (7)

جيرالدو: قدمت أداء عظيم مع الأهلي وهذه طموحات أنجولا

يشعر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب منتخب انجولا، بالرضا عن مستواه الذي قدمه مع النادي الأهلي ويراه عظيما، خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده على أرض مصر التي يعتبرها بيته الثاني. وأشار جيرالدو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إلى أنه يتمنى بالطبع تقديم مستويات أفضل مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وترك انطباع جيد مثلما سبقه مواطنه فلافيو أمادو، هداف الأهلي السابق، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير.
نيمار

تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
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شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
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مع اقتراب رحيله.. أياكس يحدد ثمن حكيم زياش

أكد المدير الرياضي لفريق أياكس مارك أوفر مارس، أن النجم المغربي حكيم زياش يستعد للرحيل عن الفريق هذا الصيف، ولكن هل ينتهي به المطاف بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي؟ وسبق أن صرح النجم البالغ من العمر 26 عامًا بأنه في حال قرر الرحيل إلى البريميرليج، فستكون وجهته المفضلة هي الانتقال إلى أرسنال، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حدد أياكس ثمن بيع جناحه الذي وصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني، ولكن مع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم زياش، من المنتظر أن يجد أرسنال منافسة شرسة على ضم النجم المغربي.
محمود-تريزيجية (5)

فرانس فوتبول: عرض رسمي جديد لتريزيجيه

أكد موقع «فرانس فوتبول» الفرنسي، أن نادي قاسم باشا التركي، تلقى عرضًا رسميًا للحصول على خدمات نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية وكشف موقع الصحيفة الشهيرة، أن نادي جالاتا سراي التركي، قدم عرضًا جديدًا لضم اللاعب الدولي المصري، وذلك بالتزامن مع التقارير المتداولة بشأن اقتراب نادي أولمبيك ليون الفرنسي من خطف اللاعب في الميركاتو الصيفي، وتلقي قاسم باشا عرضًا آخر من روما الإيطالي. وأوضح، أن جالاتا سراي يعتبر هو الأقرب لضم تريزيجيه، والمتوقع أن تتخطى قيمته العرض الأول الذي رفضه قاسم باشا والبالغة قيمته 6 ملايين يورو.
روما - ميلان‎.

رسميا.. باولو فونسيكا مديرا فنيا لروما

أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا لمدة عامين، ليخلف بالتالي أوزيبيو دي فرانشيسكو الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبعدها تولى كلاوديو رانيري المهمة حتى نهاية الموسم والذي أنهاه ذئاب العاصمة في المركز السادس في الدوري الإيطالي، وقال روما في بيان: "يسعد روما التأكيد على أن باولو فونسيكا هو المدرب الجديد للفريق، وذلك بأن وافق البالغ من العمر 46 عامًا على تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة عامين، مع وجود بند يتيح إمكانية تمديد العقد حتى صيف 2022.
نادي-فيورنتينا‎

بيع فيورنتينا الإيطالي إلى ملياردير أمريكي

أعلنت مجموعة ميدياكوم للاتصالات، اليوم الخميس، أن مالكها الملياردير الأمريكي روكو كوميسو، اشترى نادي فيورنتينا الإيطالي من عائلة ديلا فالي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، فيما ذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أن قيمتها تقدر بنحو 160 مليون يورو (180 مليون دولار)، وتمتلك عائلة ديلا فالي مجموعة تودز للسلع الفاخرة وتمتلك نادي فيورنتينا، الذي تأسس في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 1926، منذ عام 2002، ولم يتمكن من الفوز بلقب الدوري الإيطالي سوى مرتين فقط على مدار مشواره الكروي.
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