والده تعرض لانقلاب.. ديوان حاكم دبي ينعي شيخا قطريا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني

تُوفي الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر، سابقًا. والشيخ القطري منصور آل ثاني هو نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، شقيقة أبناء الشيخ راشد آل مكتوم. ونعى ديوان حاكم دبي، مساء اليوم الإثنين الشيخ القطري منصور آل ثاني. وبحسب بيان النعي، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ فإن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ منصور، ستقام في مسجد زعبيل في دبي غدًا الثلاثاء عقب صلاة العصر، وسيوارى الثرى في مقبرة أم هرير– بر دبي.

من هو الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني؟ وبحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي، فإن الشيخ منصور هو نجل الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، خامس حكام قطر، الذي تعرض لانقلاب من طرف ابن عمه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والد الشيخ حمد وجد تميم أمير قطر حاليًّا. وشهدت دولة قطر في عهد الشيخ أحمد نموا اقتصاديا كبيرا، شمل