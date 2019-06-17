الظهور الأول لطائرة كأس الأمم الإفريقية «فيديو»

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

الشركة الوطنية مصر للطيران

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين عن التصميم الجديد، الذي أضافته على بعض طائرات الأسطول لتحمل شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. والشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لفرق البطولة الأممية وأحد رعاة المنتخب المصري.