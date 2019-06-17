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الظهور الأول لطائرة كأس الأمم الإفريقية «فيديو»
تحرير:أميرة إبراهيم
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
الشركة الوطنية مصر للطيران
كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين عن التصميم الجديد، الذي أضافته على بعض طائرات الأسطول لتحمل شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. والشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لفرق البطولة الأممية وأحد رعاة المنتخب المصري.
مثل اليوم.. محمد علي يحكم مصر والجمهورية تطيح بحفيده
في مثل هذا اليوم 18 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1805 تم تنصيب محمد علي باشا واليا على مصر بعد ثوره الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا، وعام 1953 أعلن قيام الجمهورية وتنصيب محمد نجيب رئيسا لمصر، وشهد عام 1956 جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر، وفي 1983 أصبحت سالي رايد أول امرأة تذهب إلى الفضاء.
الحر يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن طقس اليوم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
بالأدلة.. مصر تكذب «رايتس وواتش» بسبب محمد مرسي
ردت الهيئة العامة للاستعلامات، على التغريدات التي نشرتها سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر حسابها على "تويتر"، وتحدثت خلالها عن ملابسات وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، إذ أكدت الهيئة أن كل ما نشر ما هو إلا مجرد استباق مغرض للأحداث، بدوافع سياسية، وأنه تضمن "ادعاءات واهية"، تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب"، الذي اتخذته المنظمة منهجا لها، وأوضحت الاستعلامات، ن واتسون اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي"، واستخدمت الواقعة كوسيلة لتأكيد الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون كافة، وهي سقطة جديدة لرايتس ووتش.
ضغط وسكر وأمراض أخرى.. تفاصيل حالة محمد مرسي الطبية
مع إعلان وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، عصر أمس الإثنين، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء محاكمته بمجمع محاكم طرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، وبدأت الأسئلة عن تفاصيل الحالة الصحية لمرسي، وما إذا كان يعاني من أمراضي معينة، قبل أن يؤكد مصدر طبي مسؤول، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس المعزول خضع لرعاية طبية مستمرة، وتمت متابعة حالته وخدمته ورعايته طبيا، داخل وخارج السجن في إطار تعاون مخصص بين مصلحة وعدد من المستشفيات، مشددا على أنه لم يكن هناك أي تقصير بشأن ما كان يعانيه.
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السيسي يتابع أعمال التطوير باستاد القاهرة (صور)
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية". وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفها للوقوف على جميع التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة. واطلع الرئيس على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، التي شملت جميع مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.
أسعار ومواعيد قطارات السكة الحديد في «بطولة إفريقيا»
بالتزامن مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، نشرت هيئة السكك الحديدية مواعيد تشغيل القطارات «المميزة والمكيفة»، بخطوط الإسكندرية ومدن القناة، حيث أعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مواعيد خطوط: «القاهرة - الإسكندرية»، «القاهرة - السويس»، «القاهرة - الإسماعيلية»، بما يتناسب مع مواعيد إقامة مبارايات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
شعراوي وصقر يتفقدان استاد السويس (صور)
تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، المدينة الرياضية واستاد السويس الرياضي، لمتابعة استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما تفقد المقصورة الرئيسية وأرضية الاستاد ومداخل ومخارج الاستاد والمركز الصحفي وقاعة الإعلاميين وغرفة الكنترول وكاميرات المراقبة، وغرف تغيير الملابس والحكام وقاعة استراحة كبار الزوار، والعيادة الطبية للاعبين وكبار الزوار وغرفة تحليل المنشطات. رافقهما الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.
السيسي يزور معسكر المنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي
زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته التي يجريها باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجارى. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.
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