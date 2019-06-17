السيسي يناقش مكافحة الإرهاب مع رئيس وزراء بيلاروسيا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

السيسي في بيلاروسيا

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء بيلاروسيا اليوم الإثنين وجهات النظر والرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد أن الإرهاب هو الاٍرهاب وليس له اَي توصيف آخر، مستعرضًا جهود مصر في هذا الإطار على مدار الأعوام الماضية، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب البيلاروسي لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على العالم بأسره. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجرى مباحثات موسعة مع رئيس وزراء بيلاروسيا.

وأعرب الرئيس في مستهل جولته عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال البيلاروسي، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية البيلاروسية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البيلاروسية