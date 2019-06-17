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السيسي يناقش مكافحة الإرهاب مع رئيس وزراء بيلاروسيا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
السيسي في بيلاروسيا
السيسي في بيلاروسيا
تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء بيلاروسيا اليوم الإثنين وجهات النظر والرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد أن الإرهاب هو الاٍرهاب وليس له اَي توصيف آخر، مستعرضًا جهود مصر في هذا الإطار على مدار الأعوام الماضية، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب البيلاروسي لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على العالم بأسره. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجرى مباحثات موسعة مع رئيس وزراء بيلاروسيا.
وأعرب الرئيس في مستهل جولته عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال البيلاروسي، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية البيلاروسية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البيلاروسية
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«الطيب» في ذكرى وفاة الشعراوي: عالم رباني مُحب لوطنه

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، في ذكرى وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعرواي: "رحم الله الشيخ الشعراوي، أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، كان يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها، فكتب الله له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه، محبًا لوطنه».
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بيان جديد من النيابة العامة بشأن وفاة محمد مرسي

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق.
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الظهور الأول لطائرة كأس الأمم الإفريقية (صور)

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين عن التصميم الجديد، الذي أضافته على بعض طائرات الأسطول لتحمل شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. والشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لفرق البطولة الأممية وأحد رعاة المنتخب المصري.
محمد مرسى

ماذا طلبت أسرة محمد مرسي بعد وفاته؟

عقب الإعلان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي قالت قناة العربية، إن أسرته طلبت أن تتولى عملية دفنه. وكان مرسي يحاكم اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، وتوفي بعد كلمته أمام قاضي الجلسة. وأشارت مراسلة القناة في القاهرة إلى أن "عائلة مرسي ستلقي نظرة على جثمانه بعد انتهاء عمل فريق الطب الشرعي". وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم إخطارًا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013.
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سيرجي-راتشكوف-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

سفير بيلاروسيا: لهذه الأسباب.. زيارة السيسي تاريخية

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة "مينسك"، والتي تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر ثلاثة أيام، واصفا إياها بـ"التاريخية". وأوضح "راتشكوف" أن الزيارة هي حدث تاريخي في العلاقات المصرية- البيلاروسية، وتأتي تتويجا للعمل الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية، ودليلا على الدعم الكبير لعلاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. وأشار إلى تطلع بيلاروسيا لزيارة الرئيس السيسي التي تعد الأولى لرئيس مصري لمينسك، حيث يعمل الجانبان على تطوير التعاون الثنائي.
السيسي

السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
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وزير الداخلية يستقبل وزراء أمن 8 دول بمنتدى مكافحة الفساد

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، إذ أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.
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مواجهة الفكر المتطرف بالعالم في طلب بالبرلمان

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع الدول بالتوحد لمواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامى بالمملكة العربية السعودية والتى أكد فيها على ضرورة التوحد لمواجهة التوترات السياسية والأمنية التى تجتاح العالم الإسلامى وهو ما يتوجب التكاتف لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية. وأضاف، أن السيسى أشار إلى ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وما يواكبها من انتشار خطاب الكراهية والتميز وهو ما نعانى منه بشدة فى عالمنا الإسلامى.
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