رياضة

شوقي غريب يعدد مكاسب وديتي أوزبكستان

تحرير:أحمد بركات ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
شوقي غريب
شوقي غريب
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن وديتي أوزبكستان اللتين خاضهما الفريق استفاد منهما لاعبو المنتخب بشكل كبير في عدة جوانب منها ما هو فني وما هو خاص بالتعود على أجواء اللعب في حضور جماهيري. وقال المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إنه اكتفى بوديتي أوزبكستان، وأنهى معسكر المنتخب في يونيو، موضحا أن ودية فلسطين تم إلغاؤها لظروف خاصة باستخراج تأشيرة الدخول للأراضي الفلسطينية، وتعذر مواجهة السودان بعد تراجع الطرف الأخير عن إقامة معسكر في القاهرة خلال شهر يونيو.
وقال غريب في تصريحات خاصة: "المنتخب لعب المباراة الأولى وسط 25 ألف متفرج والثانية وسط 22 ألفا، وهي تجربة جيدة للعب تحت ضغط جماهيري". وأشار غريب إلى أنه منح الفرصة لبعض العناصر التي كانت غائبة عن المنتخب منذ فترة طويلة مثل مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش، بجانب عناصر أخرى لم تشارك معه من
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جيرالدو: قدمت أداء عظيم مع الأهلي وهذه طموحات أنجولا

يشعر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب منتخب انجولا، بالرضا عن مستواه الذي قدمه مع النادي الأهلي ويراه عظيما، خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده على أرض مصر التي يعتبرها بيته الثاني. وأشار جيرالدو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إلى أنه يتمنى بالطبع تقديم مستويات أفضل مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وترك انطباع جيد مثلما سبقه مواطنه فلافيو أمادو، هداف الأهلي السابق، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير.
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شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
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هل سهر لاعبو المنتخب الأوليمبي مع راقصة؟الجبلاية ترد

حالة من الجدل الواسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بعد انتشار صورة مسربة من معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي بأوزبكستان، حيث تواجد اللاعبون في مكان أشبه بالكافيه أو مطعم مع تواجد راقصة، وهو ما أدى لتوجيه انتقادات لاذعة للمسؤولين باتحاد الكرة والمسؤولين عن المنتخب الأوليمبي الذي يخوض معسكرًا هناك استعدادًا لانطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد2020 بطوكيو. كرم كردي رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي في أوزبكستان، نفى ما تردد عن سهر اللاعبين في أحد مطاعم أوزبكستان وتواجد راقصة أثناء سهر اللاعبين في هذا المكان.
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المنتخب الأولمبي يخسر من أوزبكستان في أول ودية

خسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب من أوزبكستان بنتيجة 0-2، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد بمدينة طقشند، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ورغم الخسارة إلا أن المنتخب الأوليمبي قدم مستوى جيدا، لكنه واجه سوء حظ كبيرا، واستطاع حارس منتخب أوزبكستان أن يتصدى للفرص التي أتيحت للاعبي المنتخب الوطني، في الوقت الذي حسم منتخب أوزبكستان لصالحه من فرصتين إحداهما من ركلة حرة مباشرة.
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المنتخب الأوليمبي يخوض أولى ودياته أمام أوزبكستان

يحل المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره منتخب أوزبكستان، بمدينة طشقند، في أولى ودياته للاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، ويسعى شوقي غريب، بالدفع بعناصر الخبرة في ودية أوزبكستان الأولى لمعرفة نقاط القوة والضعف، وللوصول لأفضل تشكيل بعد اقتراب بطولة إفريقيا المقرر لها في نوفمبر المقبل.
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الزمالك يمنع لاعبه من خوض المران لهذا السبب

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض مصطفى محمد لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته من صفوف طلائع الجيش، خوض التدريبات اليوم، حيث منع مسئولو الفارس الأبيض خوض مصطفى محمد التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، كما رفضوا خوضه بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي، وبرر الجهاز الفني للزمالك هذا القرار برغبتهم في عدم تشتيت اللاعبين بانضمام العناصر التي انتهت فترة إعارتهم، قبل انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري الممتاز.
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