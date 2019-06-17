بيان جديد من النيابة العامة بشأن وفاة محمد مرسي

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

محمد مرسي

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق.

وقال البيان إنه عقب انتهاء كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة. وتابع البيان: "أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط والمتهمين داخل القفص سقط أرضا مغشيا عليه". وذكر البيان أنه تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته، وأورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الظاهري على المتوفى، وجد أنه لا ضغط ولا نبض