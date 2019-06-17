رياضة

لاعب ريال مدريد يكشف حقيقة مشادته مع زيدان

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
زيدان
زيدان
علق داني سيبايوس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على أنباء دخوله في حوار حاد مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي على خلفية خروجه من حسابات الأخير. وكانت صحيفة «أس»، أشارت إلى أن زيدان أخبر سيبايوس بخروجه من حساباته وأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل، زاعمة أن اللاعب رد على مدربه قائلا: «وأنا لا أريد اللعب تحت قيادتك»، ليضطر لاعب الميرينجي للتعليق على الأمر وكشف الحقيقة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ونشر سيبايوس، عددا من التغريدات مبديًا رغبته في التعلق على تلك الأنباء، قائلا: «كنت أفضل عدم التطرق للحديث عن هذه الادعاءات، لكن للتوضيح: لم يجمعني أي حوار خاص مع أي شخص بالجهاز الفني لريال مدريد». وتابع: «أود أن أنفي كل الكلام الذي نسب لي في هذه الأخبار بالكامل، وأعتقد أن نشر مثل
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جيرالدو-الأهلى وحرس الحدود (7)

جيرالدو: قدمت أداء عظيم مع الأهلي وهذه طموحات أنجولا

يشعر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب منتخب انجولا، بالرضا عن مستواه الذي قدمه مع النادي الأهلي ويراه عظيما، خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده على أرض مصر التي يعتبرها بيته الثاني. وأشار جيرالدو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إلى أنه يتمنى بالطبع تقديم مستويات أفضل مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وترك انطباع جيد مثلما سبقه مواطنه فلافيو أمادو، هداف الأهلي السابق، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير.
نيمار

تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
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شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
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ميندي‎

ميندي لاعب الملكي.. من الكرسي المتحرك إلى مدريد

انضم الدولي الفرنسي فيرلان ميندي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني قادمًا من فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بموجب عقد يمتد لـ6 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 48 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز بقيمة 5 ملايين يورو، ليدخل الظهير الأيسر في منافسة قوية مع زميله البرازيلي مارسيلو، في محاولة لحجز مكانه في تشكيل الفريق الملكي تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان. ولأن كرة القدم ساحرة ومن الممكن أن تغير مسيرة لاعبيها، كانت الكرة صاحبة دور كبير في تغييرات حياة ميندي في أوائل عمره.
ثورغان-هازارد-و-إيدين-هازارد‎

مؤتمر هازارد.. جماهير الريال تهتف لمبابي

كشفت جماهير ريال مدريد، اليوم الخميس، عن رغبتها في ضم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 50 ألف مشجع لريال مدريد احتشدوا في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم، للترحيب بالنجم البلجيكي إيدين هازارد المنتقل حديثا من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف الفريق الملكي. وذكرت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد التي حضرت في مدرجات سانتياجو برنابيو في أثناء انتظار ظهور إيدين هازارد، قامت بالهتاف "نريد مبابي.. نريد مبابي"، في رسالة واضحة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لإنهاء الصفقة.
إيدين-هزارد

هازارد: حققت حلمي.. وجئت إلى الريال من أجل البطولات

أعرب النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الريال، مؤكدا أن ارتداء قميص الفريق الملكي كان حلمًا له منذ كان طفلًا. وحرص نادي ريال مدريد على إقامة احتفالية كبرى، مساء اليوم الخميس، لتقديم هازارد، بملعب «سانتياجو بيرنابيو»، بحضور نحو 40 ألف مشجع، بعد أيام من الإعلان عن التعاقد مع النجم البلجيكي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ميندي‎

رسميًّا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع ميندي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد لمدة ست سنوات، ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الملكي حتى صيف 2025، في وقت أعلن فيه النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، حيث بلغت 48 مليون يورو، و5 ملايين كبنود إضافية، وسيتم تقديم الدولي الفرنسي البالغ 24 عاما في مؤتمر صحفي على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، وسيتحدث اللاعب إلى الجماهير والإعلام لأول مرة بقميص الفريق الملكي.
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