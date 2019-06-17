لاعب ريال مدريد يكشف حقيقة مشادته مع زيدان

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

زيدان

علق داني سيبايوس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على أنباء دخوله في حوار حاد مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي على خلفية خروجه من حسابات الأخير. وكانت صحيفة «أس»، أشارت إلى أن زيدان أخبر سيبايوس بخروجه من حساباته وأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل، زاعمة أن اللاعب رد على مدربه قائلا: «وأنا لا أريد اللعب تحت قيادتك»، ليضطر لاعب الميرينجي للتعليق على الأمر وكشف الحقيقة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر سيبايوس، عددا من التغريدات مبديًا رغبته في التعلق على تلك الأنباء، قائلا: «كنت أفضل عدم التطرق للحديث عن هذه الادعاءات، لكن للتوضيح: لم يجمعني أي حوار خاص مع أي شخص بالجهاز الفني لريال مدريد». وتابع: «أود أن أنفي كل الكلام الذي نسب لي في هذه الأخبار بالكامل، وأعتقد أن نشر مثل