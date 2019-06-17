رياضة

تونس تهزم بوروندي في ختام استعداداتها لأمم إفريقيا

تحرير:أحمد ثروت ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
منتخب تونس
منتخب تونس
تفوق منتخب تونس على منتخب بوروندى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب رادس بتونس، وذلك فى آخر استعدادات نسور قرطاج لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، حيث سجل طه ياسين الخنيسى ونعيم سليتى هدفي تونس، بينما أحرز سيدريك أميسى هدف بوروندى، وهذه هي المواجهة الودية الثالثة لتونس بعد أن واجه كلا من العراق والتى فاز بها بهدفين مقابل لا شيء وكرواتيا التى فاز بها النسور أيضا بهدفين لهدف.
المباراة جاءت متوسطة المستوى من كلا الفريقين واستطاع طه ياسين الخنيسي أن يتقدم لمنتخب تونس بالهدف الأول فى الدقيقة 66، وتعادل سيدريك أميسى للمنتخب البورندى فى الدقيقة 76 بقذيفة صاروخية هزت شباك فاروق بن مصطفى، ونعيم السليتى بالهدف الثانى فى الدقيقة 90، حيث أدار المباراة تحكيميا الحكم الدولى المصرى أحمد
اقرأ المزيد
جيرالدو-الأهلى وحرس الحدود (7)

جيرالدو: قدمت أداء عظيم مع الأهلي وهذه طموحات أنجولا

يشعر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب منتخب انجولا، بالرضا عن مستواه الذي قدمه مع النادي الأهلي ويراه عظيما، خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده على أرض مصر التي يعتبرها بيته الثاني. وأشار جيرالدو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إلى أنه يتمنى بالطبع تقديم مستويات أفضل مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وترك انطباع جيد مثلما سبقه مواطنه فلافيو أمادو، هداف الأهلي السابق، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير.
نيمار

تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب السنغال‎

نجم السنغال السابق: قادرون على التتويج بأمم إفريقيا

يرى السنغالي حبيب بييه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أنّ منتخب بلاده، لديه القدرة على الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قال في تصريحات صحفية فرنسية: "أظن أننا من أبرز المرشحين، أعتقد أنّ السنغال لديها القدرة على الفوز بكأس الأمم الإفريقية". وأضاف حبيب بييه خلال تصريحاته أنه كان يعتقد أن منتخب بلاده يفتقر إلى الشخصية بعدما فشل في التأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، ولكنه يعترف أنه كان مخطئًا في هذا الاعتقاد، لأنهم يفتقرون لبعض الأشياء الصغيرة فقط.
منتخب مصر (3)

تصنيف فيفا.. مصر تتراجع قبل كأس الأمم

تراجع المنتخب الوطني مرتبة واحدة في تصنيف فيفا الأخير الصادر صباح اليوم الجمعة، لتحل مصر في المركز 58 عالميًا، كما احتلت مصر بالتالي المركز الثامن إفريقيا خلف كل من السنغال (22 عالميًا) وتونس (25 عالميًا) ونيجيريا (45 عالميًا) والمغرب (47 عالميًا) والكونغو الديمقراطية (49 عالميًا) وغانا (50 عالميًا) والكاميرون (51) عالميًا، كما احتلت مصر المركز الرابع عربيًا خلف تونس والمغرب وقطر التي حلت في المركز 55 عالميًا، ويأتي ذلك في الوقت الذي حافظت فيه بلجيكا على الصدارة.
مباراة-تنزانيا-واوغندا

قائد تنزانيا: نبحث عن ظهور مشرف في كأس الأمم

أكد مبوانا ساماتا، قائد منتخب تنزانيا، أن مباراة مصر كانت قوية وصعبة رغم أنها ودية، مضيفا أن الفراعنة يملكون منتخباً قوياً والهزيمة بهدف نظيف عكست قوة اللقاء، وقال ساماتا في تصريحات تليفزيونية إن المنتخب التنزاني يبحث عن ظهور مشرف بعد العودة عقب الغياب الطويل عن أمم إفريقيا الذي دام 39 عاماً، وأشار مهاجم جينك البلجيكي إلى أن العلاقة رائعة بين لاعبي المنتخب التنزاني والمدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي، موضحاً أن المنتخب يبحث عن التأهل للدور الثاني ببطولة الأمم الإفريقية.
منتخب- مصر

تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org