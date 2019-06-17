تونس تهزم بوروندي في ختام استعداداتها لأمم إفريقيا

تحرير:أحمد ثروت ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

منتخب تونس

تفوق منتخب تونس على منتخب بوروندى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب رادس بتونس، وذلك فى آخر استعدادات نسور قرطاج لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، حيث سجل طه ياسين الخنيسى ونعيم سليتى هدفي تونس، بينما أحرز سيدريك أميسى هدف بوروندى، وهذه هي المواجهة الودية الثالثة لتونس بعد أن واجه كلا من العراق والتى فاز بها بهدفين مقابل لا شيء وكرواتيا التى فاز بها النسور أيضا بهدفين لهدف.

المباراة جاءت متوسطة المستوى من كلا الفريقين واستطاع طه ياسين الخنيسي أن يتقدم لمنتخب تونس بالهدف الأول فى الدقيقة 66، وتعادل سيدريك أميسى للمنتخب البورندى فى الدقيقة 76 بقذيفة صاروخية هزت شباك فاروق بن مصطفى، ونعيم السليتى بالهدف الثانى فى الدقيقة 90، حيث أدار المباراة تحكيميا الحكم الدولى المصرى أحمد