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«الطيب» في ذكرى وفاة الشعراوي: عالم رباني مُحب لوطنه

تحرير:محمد فتحي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، في ذكرى وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعرواي: "رحم الله الشيخ الشعراوي، أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، كان يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها، فكتب الله له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه، محبًا لوطنه».
واليوم 17 يونيو تحل ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي، الذي ترك وراءه مكتبة إسلامية تعد ذخرًا لطلاب العلم في شتى أنحاء العالم، وما زال يتذكره المصريون ويجتمعون لسماع خواطره في تفسير القرآن بأسلوب ميسر يفهمه أستاذ الجامعة والرجل العادي. وولد الشيخ الشعراوي في 15 ربيع الأول 1329هـ، 15 أبريل 1911م بقرية دقادوس
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بيان جديد من النيابة العامة بشأن وفاة محمد مرسي

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق.
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السيسي يناقش مكافحة الإرهاب مع رئيس وزراء بيلاروسيا

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء بيلاروسيا اليوم الإثنين وجهات النظر والرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد أن الإرهاب هو الاٍرهاب وليس له اَي توصيف آخر، مستعرضًا جهود مصر في هذا الإطار على مدار الأعوام الماضية، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب البيلاروسي لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على العالم بأسره. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجرى مباحثات موسعة مع رئيس وزراء بيلاروسيا.
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الظهور الأول لطائرة كأس الأمم الإفريقية (صور)

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين عن التصميم الجديد، الذي أضافته على بعض طائرات الأسطول لتحمل شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. والشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لفرق البطولة الأممية وأحد رعاة المنتخب المصري.
محمد مرسى

ماذا طلبت أسرة محمد مرسي بعد وفاته؟

عقب الإعلان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي قالت قناة العربية، إن أسرته طلبت أن تتولى عملية دفنه. وكان مرسي يحاكم اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، وتوفي بعد كلمته أمام قاضي الجلسة. وأشارت مراسلة القناة في القاهرة إلى أن "عائلة مرسي ستلقي نظرة على جثمانه بعد انتهاء عمل فريق الطب الشرعي". وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم إخطارًا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013.
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هل يستجيب البرلمان لشيخ الأزهر ويجرّم ضرب الزوجة؟

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامجه المذاع على قناة «الفضائية المصرية» إلى سن تشريعات تجرم ضرب الزوجة والأطفال وكل الاعتداءات البدنية، قائلا: "إن ضرب الزوجة أصبح من الأمور التي تسبب لها أذى نفسيا ينعكس سلبا على الأسرة"، مضيفا أن "ابن عطاء، فقيه مكة المعروف، من أوائل الذين رفضوا الضرب، ولم يعده مناقضا لما جاء في القرآن، لأن الضرب (الرمزي) مباح لك أن تأتيه وأن تدعه، ولا مانع لدينا في الأزهر من فتح النقاش في هذا الأمر بين العلماء. أتمنى أن أعيش لأرى تشريعات في عالمنا العربي والإسلامي تجرم الضرب".
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الطيب عن حادث سيناء: لن ينتزعوا فرحة العيد من مصر

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بيانا، يدين فيه بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم، مؤكدا تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل في القضاء على الإرهاب، كما أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد، وأن المصريين -مسلمين ومسيحين- مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.
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للسيسي والغرب.. رسائل شيخ الأزهر باحتفال ليلة القدر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلاءهم في الحروب الصليبيَّة، وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى اليوم وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلاندا، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد/، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
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شيخ الأزهر: ضرب الزوجة أمر شائع في المجتمعات

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، إن الزوجة غير الناشز لا يجوز ضربها مهما وصل حد الخلاف، كما لا يجوز أن يبدأ العلاج بالضرب الرمزي، بل يبدأ بالموعظة، ثم الهجر في المضجع ثم يأتي بعد ذلك الضرب الرمزي، مضيفا إن المرأة غير الناشز يحرم ضربها، مؤكدا أن الضرب الرمزي للزوجة الذي ورد في الآية الكريمة "واللاتي تخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، لم يأتِ هنا لا على سبيل الفرض أو الوجوب ولا السنة أو الندب، بل هو أمر يباح اللجوء إليه فقط إذا تأكد أو غلب الظن أنه سينقذ الأسرة من التفكك، وهو مباح.
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