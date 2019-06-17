مدرب أوغندا: مصر ليست منافسنا الوحيد في أمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

أوغندا

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن تواجد مصر في مجموعته بأمم إفريقيا، يزيدها صعوبة بالنسبة لفريقه، لكنها ليست المنافس الوحيد، وأن فريقه مطالب بعمل حساب لجميع منتخبات المجموعة. وتقع أوغندا فى المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتستهل مشوارها أمام الكونغو يوم السبت المقبل على استاد القاهرة. وأضاف ديسابر، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، في برنامج «استاد إفريقيا»، على قناة ON sport، أن فريقه استعد للبطولة جيدًا في معسكر أبوظبي الأخير، مشيرًا إلى أنه يتمنى تقديم فريقه لمستوى مميز في النهائيات.

واستمر في حديثه: «طموحاتي في هذه البطولة هي التأهل للدور الثاني بشكل مبدئي، وتعويض الإخفاق في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في الجابون وخروج المنتخب حينها من دور المجموعات، ثم التفكير في المراحل التالية». ووصلت بعثة منتخب أوغندا إلى مطار القاهرة وسط تأمين مكثف، مساء اليوم الإثنين،