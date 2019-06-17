شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

المنتخب الوطني

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.

واختتم المنتخب الوطني معسكره في برج العرب بالإسكندرية بمواجهة المنتخب الغيني، التي أقيمت أمس الأحد وفازت بها مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة لعدة ساعات على أن ينضموا لمعسكر القاهرة استعدادًا لمواجهة زيمبابوي في افتتاح البطولة. من جانبه أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني،

واختتم المنتخب الوطني معسكره في برج العرب بالإسكندرية بمواجهة المنتخب الغيني، التي أقيمت أمس الأحد وفازت بها مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة لعدة ساعات على أن ينضموا لمعسكر القاهرة استعدادًا لمواجهة زيمبابوي في افتتاح البطولة.

من جانبه أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، على أهمية مواجهة غينيا، أمس، موضحًا أنه بخلاف الفوز استطاع الجهاز الفني أن يدفع بأكبر عدد من اللاعبين والاطمئنان على الحالة البدنية لبعضهم، والخروج من المباريات الودية دون إصابات.

وعن تشكيل المنتخب في البطولة، كشف قائد الفراعنة السابق، أن الجهاز الفني استقر بشكل كبير على التشكيل من قبل مواجهتي تنزانيا وغينيا، لكنه كان يرغب منح أكثر عدد من اللاعبين الفرصة في هاتين المباراتين، خاصة أن هناك تفاوتا في حالة اللاعبين البدنية.







