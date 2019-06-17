رياضة

شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
واختتم المنتخب الوطني معسكره في برج العرب بالإسكندرية بمواجهة المنتخب الغيني، التي أقيمت أمس الأحد وفازت بها مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة لعدة ساعات على أن ينضموا لمعسكر القاهرة استعدادًا لمواجهة زيمبابوي في افتتاح البطولة. من جانبه أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني،
اقرأ المزيد
جيرالدو-الأهلى وحرس الحدود (7)

جيرالدو: قدمت أداء عظيم مع الأهلي وهذه طموحات أنجولا

يشعر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب منتخب انجولا، بالرضا عن مستواه الذي قدمه مع النادي الأهلي ويراه عظيما، خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده على أرض مصر التي يعتبرها بيته الثاني. وأشار جيرالدو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إلى أنه يتمنى بالطبع تقديم مستويات أفضل مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وترك انطباع جيد مثلما سبقه مواطنه فلافيو أمادو، هداف الأهلي السابق، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير.
نيمار

تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
منتخب-أوغندا‎

مدرب أوغندا: مصر ليست منافسنا الوحيد في أمم إفريقيا

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن تواجد مصر في مجموعته بأمم إفريقيا، يزيدها صعوبة بالنسبة لفريقه، لكنها ليست المنافس الوحيد، وأن فريقه مطالب بعمل حساب لجميع منتخبات المجموعة. وتقع أوغندا فى المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتستهل مشوارها أمام الكونغو يوم السبت المقبل على استاد القاهرة. وأضاف ديسابر، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، في برنامج «استاد إفريقيا»، على قناة ON sport، أن فريقه استعد للبطولة جيدًا في معسكر أبوظبي الأخير، مشيرًا إلى أنه يتمنى تقديم فريقه لمستوى مميز في النهائيات.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتظام-ومحمد-صلاح-للتدريبات (2)

سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
منتخب-زيمبابوى

منافس مصر.. زيمبابوي تتعادل مع تنزانيا

تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره تنزانيا بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا، حيث نجح منتخب زيمبابوي في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق موتيزاوا، قبل أن يتعادل تايفا لمنتخب تنزانيا في الشوط الثاني من المباراة.
محمد-صلاح (1)

تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
محمد-صلاح

محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org