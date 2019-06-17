تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.

وبحسب موقع "globoesporte" البرازيلي، فإن بارتوميو دخل في مفاوضات بشكل جدي مع مسؤولي النادي الباريسي من أجل إعادة نيمار مجددًا، حيث أكدت التقارير أنّ بطل الدوري الفرنسي مُستعد لبيع صاحب الـ27 عامًا إذا تلقى النادي عرضا كبيرا. وأشار التقرير إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ومن المُحتمل أنّ يتم الإعلان