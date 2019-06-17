رياضة

تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
نيمار
نيمار
نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
وبحسب موقع "globoesporte" البرازيلي، فإن بارتوميو دخل في مفاوضات بشكل جدي مع مسؤولي النادي الباريسي من أجل إعادة نيمار مجددًا، حيث أكدت التقارير أنّ بطل الدوري الفرنسي مُستعد لبيع صاحب الـ27 عامًا إذا تلقى النادي عرضا كبيرا. وأشار التقرير إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ومن المُحتمل أنّ يتم الإعلان
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جيرالدو: قدمت أداء عظيم مع الأهلي وهذه طموحات أنجولا

يشعر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب منتخب انجولا، بالرضا عن مستواه الذي قدمه مع النادي الأهلي ويراه عظيما، خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده على أرض مصر التي يعتبرها بيته الثاني. وأشار جيرالدو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إلى أنه يتمنى بالطبع تقديم مستويات أفضل مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وترك انطباع جيد مثلما سبقه مواطنه فلافيو أمادو، هداف الأهلي السابق، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير.
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شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
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مدرب أوغندا: مصر ليست منافسنا الوحيد في أمم إفريقيا

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن تواجد مصر في مجموعته بأمم إفريقيا، يزيدها صعوبة بالنسبة لفريقه، لكنها ليست المنافس الوحيد، وأن فريقه مطالب بعمل حساب لجميع منتخبات المجموعة. وتقع أوغندا فى المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتستهل مشوارها أمام الكونغو يوم السبت المقبل على استاد القاهرة. وأضاف ديسابر، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، في برنامج «استاد إفريقيا»، على قناة ON sport، أن فريقه استعد للبطولة جيدًا في معسكر أبوظبي الأخير، مشيرًا إلى أنه يتمنى تقديم فريقه لمستوى مميز في النهائيات.
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كوتينيو سعيد بالثنائية ويشكر فيرمينو لهذا السبب

أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي، وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني، وقال كوتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه باللعب الجماعي".
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كوتينيو: لم أقدم المستويات المتوقعة مني هذا الموسم

يقدم فيليب كوتينيو مستويات مميزة مع المنتخب البرازيلي عل جميع الأصعدة في الوقت الحالي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ويأتي ذلك المستوى في الوقت الذي تعرض له في الموسم المنقضي إلى انتقادات لاذعة وصافرات الاستهجان من قبل جماهير برشلونة بسبب انخفاض مستواه وعدم تقديمه المستويات المتوقعة بعد انضمامه إلى العملاق الكتالوني قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير من عام 2018، أملًا في أن يكون الخليفة للرسام الإسباني أندريس إنيستا والذي رحل العام الماضي للدوري الياباني، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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مطالب بعدم مشاركة نيمار مع البرازيل في كوبا أمريكا

طالب فرانشيسكو نوفيليتو، نائب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، نجم منتخب السامبا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدم الانضمام لصفوف منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد تورط أسمه في فضيحة قضية اغتصاب، حيث من المقرر أن تبدأ كوبا أمريكا في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، وتستضيف البرازيل البطولة هذا العام، وبعد تردد الأنباء عن فضيحة نيمار دا سيلفا قد يعلن اللاعب غيابه عن بطولة كوبا أمريكا بسبب صعوبة تركيزه في البطولة التي ستبدأ منتصف شهر يونيو الجاري.
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تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.
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