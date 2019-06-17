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مقتل وإصابة 21 شخصًا في زلزال بالصين

تحرير:أ.ش.أ ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
زلزال في الصين
زلزال في الصين
أفاد مسؤولون صينيون بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين إثر وقوع زلزال قوى ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربى البلاد. ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، عن السلطات الصينية قولها إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات ووقع على بعد حوالى 19 كيلومترًا من مدينة تشانجنينج بمقاطعة سيتشوان. وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، حسبما ذكرت الشبكة، أن مركز الزلزال كان على عمق 16 كيلومترًا، مشيرة إلى أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.2 درجة ضربت المنطقة نفسها فى وقت لاحق.
يُشار إلى أن أسوأ زلزال تعرضت له الصين خلال السنوات الأخيرة وقع فى الجزء الغربى الجبلى من مقاطعة سيتشوان عام 2008 حيث خلّف وراءه حوالى 90 ألف شخص. وفي أغسطس 2017، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات منطقة في شمال غربي الصين، تبعته هزتان ارتداديتان، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي. ووقع الزلزال في منطقة نائية
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كيم وشي في الصين

أخبار سيئة لترامب.. الرئيس الصيني يزور بيونج يانج

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه بصدد زيارة العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، الخميس المقبل، مما يمثل انتصارا دبلوماسيا للزعيم الكوري الشمالي المعزول كيم جونج أون بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قمة هانوي في فبراير الماضي. وستكون زيارة شي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005، حيث تعد الصين أهم حليف لها وشريان الحياة الاقتصادي للبلد الذي يواجه عقوبات الأمم المتحدة.
الشرطة-الإيرانية

إيران تعلن القبض على شبكة تجسس أمريكية كبيرة

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن طهران تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية كبيرة، مؤخرا، ونقلت عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تفاصيل اكتشاف الشبكة، والذي كشف اعتقال عدد من عملاء المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد السلطات في إيران تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، فضحت الشبكة ومخطاتها.. يأتي ذل وسطر توترات شديدة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالاعتداء على سفن إماراتية ويابانية ونرويجية في خليج عمان، مع تحرك قطع عسكرية في الممرات المائية بالخليج.
الحرس الثوري

رغم العقوبات.. الحرس الثوري يحافظ على مصادر دخله

في أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية. هذا القرار، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة الإيرانية، تسبب في تدهور اقتصاد البلاد، وبالتبعية قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية في المنطقة. إلا أن أكبر قوة شبه عسكرية في البلاد تمكنت من الحفاظ على دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وإيجاد مصادر جديدة للتمويل.
وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت

سباق وعود البريكست يحدد الفائز بخلافة تيريزا ماي

لا يزال الرهان الرئيسي لمرشحي خلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، على ملف خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في ما يعرف عالميا باسم "البريكست"، حيث يتنافسون لإعلان مواقفهم بشأن قضايا التفاوض مع بروكسل، ومدى قدرتهم على تحقيق نتائج تلبي متطلبات الشعب البريطاني في هذا الملف. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهدت بريطانيا مناظرات ومناقشات مع المرشحين البارزين لخلافة تيريزا ماي، وبدا واضحا أن الاعتماد الرئيسي لهؤلاء السياسيين كان على الأمور المتعلقة بملف خروج بريطانيا من اليورو.
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حريق

مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار منجم بالصين

وقع انفجار في منجم للفحم يقع بمدينة لونججيابو بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين حالتهم غير خطيرة. ومن جانبها، أصدرت سلطات مقاطعة جيلين، اليوم الإثنين، بيانا توضح فيه أن الانفجار وقع في وقت متأخر مساء أمس الأحد، والمنجم تابع لشركة لونغجيابو لتعدين الفحم، مضيفة أن الانفجار تسبب في زلزال قوته 2.3 ريختر. وحول أسباب الانفجار، صرحت السلطات بأنها غير معروفة حتى الآن، وأنه تم إرسال فرق عمل للمساعدة في أعمال الإنقاذ المستمرة حتى الآن، فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
صحيفة-واشنطن-بوست

الصين تحجب موقعي «واشنطن بوست» و«الجارديان»

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم أن الصين حجبت الموقع الإلكتروني للصحيفة، وموقع صحيفة "الجارديان" البريطانية لينضما بذلك إلى القائمة السوداء لما تسميه الصين "سور الحماية العظيم"، وهو الأداة الرقابية للدولة على "الإنترنت". وأشارت الصحيفة، إلى أنه حتى هذه العطلة الأسبوعية كانت صحيفتا "الجارديان" و"واشنطن بوست" بين قلة من الإصدارات الصحفية الكبيرة المتحدثة باللغة الإنجليزية التي يمكن الولوج على مواقعها الإلكترونية من داخل الصين، دون استخدام برامج إلكترونية لتغيير بيانات المستخدم ومكان إقامته، حتى يتسنى له الدخول على المواقع المحظورة.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

اعتراضا على قانون.. مسيرة مليونية في هونج كونج

في فبراير الماضي، اقترحت سلطات هونج كونج منح كاري لام المديرة التنفيذية للمدينة، وهي بمثابة رئيس المنطقة التي تعد إحدى المنطقتين الإداريتين الخاصتين التابعتين لجمهورية الصين الشعبية، سلطات تسليم الهاربين والمشتبه بهم إلى السلطات القضائية التي لا تشملها الترتيبات القائمة، بما في ذلك إلى الصين وتايوان، حيث تستبعد الترتيبات الحالية الصين بسبب سجلها السيء في تطبيق القانون وحقوق الإنسان، الأمر الذي تسبب في اندلاع مظاهرات ضخمة، اليوم الأحد، شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين المعترضين على القانون.
بوتين-وشي

لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.
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