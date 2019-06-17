مقتل وإصابة 21 شخصًا في زلزال بالصين

تحرير:أ.ش.أ ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

زلزال في الصين

أفاد مسؤولون صينيون بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين إثر وقوع زلزال قوى ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربى البلاد. ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، عن السلطات الصينية قولها إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات ووقع على بعد حوالى 19 كيلومترًا من مدينة تشانجنينج بمقاطعة سيتشوان. وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، حسبما ذكرت الشبكة، أن مركز الزلزال كان على عمق 16 كيلومترًا، مشيرة إلى أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.2 درجة ضربت المنطقة نفسها فى وقت لاحق.

يُشار إلى أن أسوأ زلزال تعرضت له الصين خلال السنوات الأخيرة وقع فى الجزء الغربى الجبلى من مقاطعة سيتشوان عام 2008 حيث خلّف وراءه حوالى 90 ألف شخص. وفي أغسطس 2017، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات منطقة في شمال غربي الصين، تبعته هزتان ارتداديتان، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي. ووقع الزلزال في منطقة نائية