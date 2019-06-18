بطل «كان».. الأرض تبتسم للفراعنة وميلا الأفضل

يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»؛ لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل
استضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986 وهي المرة الثالثة التي تقام فيها البطولة على أرض الكنانة بعد بطولتي 1959 و1974، وشهدت هذه النسخة من البطولة مشاركة 8 منتخبات، تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات، مصر (البلد المضيف) - السنغال - ساحل العاج - موزمبيق، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على استاد القاهرةن بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، الكاميرونن الجزائر، المغرب، زامبيا، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على استاد الإسكندرية.
البداية
انطلقت البطولة يوم 7 مارس 1986 وأقيمت مباراة الافتاح بين منتخب مصر ونظيره السنغالي على استاد القاهرة الدولي وانتهى اللقاء بفوز أسود التيرانجا على الفراعنة بهدف دون رد، في الوقت الذي اكتسح فيه منتخب ساحل العاج نظيره الموزمبيقي بثلاثية نظيفة.
ورغم البداية السيئة لمنتخب مصر في البطولة إلا أنه استطاع
البداية
انطلقت البطولة يوم 7 مارس 1986 وأقيمت مباراة الافتاح بين منتخب مصر ونظيره السنغالي على استاد القاهرة الدولي وانتهى اللقاء بفوز أسود التيرانجا على الفراعنة بهدف دون رد، في الوقت الذي اكتسح فيه منتخب ساحل العاج نظيره الموزمبيقي بثلاثية نظيفة.
ورغم البداية السيئة لمنتخب مصر في البطولة إلا أنه استطاع التأهل للدور التالي بعد أن احتل المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، كما تأهل معه منتخب ساحل العاج صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط لكن فارق الأهداف جاء في صالح الفراعنة بينما حسمت المواجهات المباشرة تأهل ساحل العاج على حساب السنغال الذي جاء في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط ليودع البطولة مع منتخب موزمبيق.
في المقابل تأهل منتخب الكاميرون إلى نصف النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط ورافقه إلى الدور ذاته منتخب المغرب بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما ودع منتخب الجزائر البطولة بعد أن احتل المركز الثالث بنقطتين واحتل منتخب زامبيا المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة.
نصف النهائي
التقى منتخب مصر مع المغرب في هذا الدور واستطاع الفراعنة أن يحسموا المباراة لصالحهم بهدف دون رد أحرزه طاهر أبوزيد من ركلة حرة مباشرة ويعد هذا الهدف من أبرز الأهداف وأشهرها في تاريخ المنتخب، في المقابل تمكن منتخب الكاميرون من الفوز على ساحل العاج بهدف دون رد أيضًا وتأهل لمواجهة مصر في المباراة النهائية، بينما التقى المغرب مع ساحل العاج في مباراة تحديد المركز الثالث واستطاع الأخير أن يحسمها لصالحه بنتيجة 3-2.
النهائي
أقيمت المباراة النهائية يوم 21 مارس على استاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير حيث امتلأت المدرجات عن آخرها لمؤازرة المنتخب الوطني ضد الكاميرون حامل لقب أخر نسخة والذي أصبح أحد أقوى منتخبات القارة وقدم المنتخبان مباراة قوية وانته الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز باللقب واستطاع الفراعنة أن يحسموا الأمر لصالحهم بنتيجة 5-4 ليحصدوا اللقب الثالث لهم في تاريخ البطولة.
هداف البطولة
شهدت البطولة تسجيل 31 هدفا خلال 16 مباراة وحصل النجم الكاميروني روجيه ميللا على لقب الهداف برصيد 4 أهداف يليه طاهر أبوزيد برصيد 3 أهداف
أفضل لاعب في البطولة
حصل الكاميروني روجيه ميلا على لقب أفضل لاعب في البطولة بعد أن قدم مستوى متميزا خلال مباريات فريقه وقاده للتأهل إلى المباراة النهائية.
أفضل تشكيل في البطولة
الحارس الكاميروني توماس نكونو
الدفاع: الثنائي المصري علي شحاتة و ربيع ياسين، الكاميروني أندريه كانابيكي، السنغالي روجيه ميندي
الوسط: الثلاثي المصري طاهر أبوزيد ومجدي عبدالغني ومصطفى عبده والكاميروني إيميل مبواه
الهجوم: الكاميروني روجيه ميلا والزامبي كالوشا بواليا
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