بطل «كان».. الأرض تبتسم للفراعنة وميلا الأفضل

يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»؛ لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص

كاس امم افريقيا

استضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986 وهي المرة الثالثة التي تقام فيها البطولة على أرض الكنانة بعد بطولتي 1959 و1974، وشهدت هذه النسخة من البطولة مشاركة 8 منتخبات، تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات، مصر (البلد المضيف) - السنغال - ساحل العاج - موزمبيق، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على استاد القاهرةن بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، الكاميرونن الجزائر، المغرب، زامبيا، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على استاد الإسكندرية.

البداية انطلقت البطولة يوم 7 مارس 1986 وأقيمت مباراة الافتاح بين منتخب مصر ونظيره السنغالي على استاد القاهرة الدولي وانتهى اللقاء بفوز أسود التيرانجا على الفراعنة بهدف دون رد، في الوقت الذي اكتسح فيه منتخب ساحل العاج نظيره الموزمبيقي بثلاثية نظيفة. ورغم البداية السيئة لمنتخب مصر في البطولة إلا أنه استطاع