رياضة

بطل «كان».. الأرض تبتسم للفراعنة وميلا الأفضل

يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»؛ لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص
كاس امم افريقيا
كاس امم افريقيا
استضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986 وهي المرة الثالثة التي تقام فيها البطولة على أرض الكنانة بعد بطولتي 1959 و1974، وشهدت هذه النسخة من البطولة مشاركة 8 منتخبات، تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات، مصر (البلد المضيف) - السنغال - ساحل العاج - موزمبيق، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على استاد القاهرةن بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، الكاميرونن الجزائر، المغرب، زامبيا، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على استاد الإسكندرية.
البداية انطلقت البطولة يوم 7 مارس 1986 وأقيمت مباراة الافتاح بين منتخب مصر ونظيره السنغالي على استاد القاهرة الدولي وانتهى اللقاء بفوز أسود التيرانجا على الفراعنة بهدف دون رد، في الوقت الذي اكتسح فيه منتخب ساحل العاج نظيره الموزمبيقي بثلاثية نظيفة. ورغم البداية السيئة لمنتخب مصر في البطولة إلا أنه استطاع
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اعتقال بلاتيني بسبب مونديال قطر 2022

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
مبابي (5)

كليان مبابي على رادار ليفربول في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أعتاب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يدخل مبابي دائرة اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية في حالة رحيله من ناديه الحالي، وكانت تقارير صحفية تحدثت عن نبأ رحيل اللاعب بعد أن نشر صورة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وكتب عليها «قريبًا»، والتي أثارت اندهاش الكثير من المشجعين المتابعين له حول العالم.
بوجبا‎

مانشستر يبدأ محاولته الأخيرة لإقناع بوجبا بالبقاء

يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض جديد إلى بول بوجبا يحصل بموجبه على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل، حيث يحصل حاليًا على أجر أسبوعي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام من تصريح النجم الفرنسي برغبته في الرحيل هذا الصيف بحثًا عن خوض تحد جديد، في ظل اهتمام كل من يوفنتوس وريال مدريد بضمه، ويتطلع اليونايتد للحفاظ على خدمات اللاعب الأغلى في تاريخ الفريق، إلا في حال تلقى عرضًا يفوق ما دفعه لضمه من اليوفي في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
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امم-افريقيا‎

بطل «كان».. الكاميرون تدخل التاريخ والهداف مصري

شهدت بطولة أمم إفريقيا 1984 التي استضافتها ساحل العاج، تتويج بطل جديد باللقب لأول مرة في تاريخه وهو منتخب الكاميرون، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب مصر مع الكاميرون وساحل العاج (البلد المنظم) وتوجو، وأقيمت مبارياتها على ملعب "فيليكس هوفويت-بوانيي" في أبيدجان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخب الجزائر مع نيجيريا وغانا (حامل اللقب) ومالاوي، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملعب "السلام" في مدينة بواكي.
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أجيري يتحدث عن العودة للقاهرة واختياراته لللاعبين

تحدث خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تنزانيا، عن توقعاته للمنتخبات التي تنافس مصر على لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد أن تركيزه حاليًا على مباراة زمبابوي في افتتاح البطولة ولا يفكر سوى في هذا اللقاء وكذلك اللاعبون وكل أفراد الجهاز الفني. وعن خوض مباريات ودية أمام منتخبات مثل تنزانيا وغينيا أوضح أجيري أنه لم ينظر إلى مواجهة منتخبات قوية بل كل تفكيره أن تقام المباريات في مصر حتى يعتاد اللاعبون على الأجواء قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا.
امم-افريقيا‎

بطل «كان».. غانا تحقق رقما قياسيا وليبيا تضرب الكبار

أقيمت النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1982 في ليبيا وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الليبيبة أكبر وأهم بطولة في القارة وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى 4 منتخبات وهي، ليبيا (البلد المضيف)، غانا، الكاميرون، تونس، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، نيجيريا (حامل اللقب)، الجزائر، زامبيا، إثيوبيا، كما شهدت هذه النسخة غياب المنتخب المصري بعد أن انسحب ورفض المشاركة في البطولة.
منتخب-تونس‎

بمشاركة ساسي ومعلول تونس تفوز على كرواتيا

حقق المنتخب التونسي فوزًا معنويًا على نظيره منتخب كرواتيا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنيلكو هيرجافيك"، في ثاني لقاءاته الودية استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت المواجهة عودة فرجاني ساسي لاعب وسط الزماك ونسور قرطاج، بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع الفارس الأبيض.
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