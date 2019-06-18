مدرب المنتخب السابق: حارس «وحيد» الأجهز نفسيا في مصر

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص

منتخب مصر

يرى أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن ثلاثي حراسة منتخب الفراعنة المختارين لنهائيات بطولة أمم إفريقيا، محمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود عبد الرحيم جنش (الزمالك)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، لديهم تقارب كبير في المستوى الفني بينهم. ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها على أرضها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، في تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل أمام نظيره منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وأوضح سليمان، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «لا توجد أي فوارق بين الثلاثي أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود جنش، فجميعهم على مستوى عالي، ولا أرى أن هناك فارق فني بينهما مثلما كان هناك فارق فني بين عصام الحضري وعبد الواحد السيد». واستكمل: