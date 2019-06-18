رياضة

مدرب المنتخب السابق: حارس «وحيد» الأجهز نفسيا في مصر

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
يرى أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن ثلاثي حراسة منتخب الفراعنة المختارين لنهائيات بطولة أمم إفريقيا، محمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود عبد الرحيم جنش (الزمالك)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، لديهم تقارب كبير في المستوى الفني بينهم. ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها على أرضها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، في تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل أمام نظيره منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.
وأوضح سليمان، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «لا توجد أي فوارق بين الثلاثي أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود جنش، فجميعهم على مستوى عالي، ولا أرى أن هناك فارق فني بينهما مثلما كان هناك فارق فني بين عصام الحضري وعبد الواحد السيد». واستكمل:
اقرأ المزيد
منتخب تشيلي

تشيلي تصعق اليابان برباعية في كوبا أمريكا

حقق منتخب تشيلي فوزًا مهمًا على نظيره الياباني، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب «المورومبي» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حاليًا وحتى 7 يوليو المقبل. ودخل منتخب تشيلي (حامل اللقب) في آخر نسختين للبطولة، المباراة بقوة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب مبكرًا، لكن دون خطورة وسط تحفظ وتراجع نسبي من لاعبي المنتخب الياباني.
تركي آل الشيخ

رئيس الزمالك يعلن نهاية عصر تركي آل شيخ

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على لاعبى الفريق الأبيض المتغيبين عن مران الفريق أمس الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة، مشيرًا إلى أن تغيبهم لم يكن مبررًا خاصة أن الراحة كانت كافية، وأن الغرامة ستصل إلى 300 ألف جنيه لكل لاعب لم يحضر، مضيفا خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر قناة المحور، أن اللاعبين المعارين خارج النادي سيتم استدعائهم خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر أحمد فتوح مع سموحة استكمالًا لعقد إعارته الذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.
كهربا

رئيس الزمالك يحدد رقم خيالي لبيع كهربا

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة خالد جلال المدير الفني، والذي جاء على النحو التالي: عبد الحميد بسيوني (مدرب عام)، أمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد (مدربين مساعدين)، أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى). وأوضح رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي عبر قناة المحور، أنه اجتمع بجميع أفراد الجهاز الفني الجديد، خلال الساعات الماضية، كما أنه قرر الاستعانة بالثنائي نبيل محمود، وأيمن عبد العزيز، للعمل في قطاع الناشئين بالنادي.
اقرأ المزيد من الأخبار
الحاج-ضيوف (1)

ضيوف ينتقد ماني.. ويرشح مصر للفوز بأمم إفريقيا

يرى الحاج ضيوف، نجم المنتخب السنغالي، وفريق ليفربول السابق، أن منتخب مصر يأتي على رأس المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية. وصرح ضيوف، خلال لقائه بقناة beIN sports، بأن الفوز على منتخب الفراعنة في أرضه ووسط جماهيره أمر صعب على أي منتخب، موضحًا أنه واجه منتخب مصر في أكثر من مرة، وكان لمنتخب بلاده الأفضلية في كل المباريات لكنه لم ينجح في الفوز خلال أي مباراة. وأضاف أن المنتخبين الجزائري والمغربي، لديهما عدد كبير من النجوم المتألقين في أوروبا، خاصة محاربي الصحراء الذي لا يضعه البعض في مقدمة المرشحين للتتويج باللقب رغم أنه أهل لذلك.
محمود-جنش

أيمن يونس: جنش الأحق بحراسة مرمى المنتخب

كشف أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، والمحلل الفني لقناة «تايم سبورت» أن محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى الفارس الأبيض هو الأحق بحراسة عرين المنتخب الوطني خلال مواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية، الإثنين، لبرنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، أن جنش قدم موسما مميزا ورائعا مع الزمالك، وكان سببا رئيسيا في الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.
محمد-صلاح.

محمد صلاح يستعرض مهارته في الصيد بسمكة ضخمة

استعرض النجم محمد صلاح، هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، مهارة جديدة، وهي صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة. ونشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات. ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (6)

إيتو: فخور بما يقدمه محمد صلاح.. وأتمنى مواجهة مصر

أعرب النجم الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة السابق، عن أمنياته بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على أن يكون منتخب الفراعنة هو الطرف الثاني للقاء، مثلما حدث في البطولة الأخيرة التي استضافتها الجابون عام 2017. وأكد إيتو، خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الكاميرون ومصر منتخبان كبيران في القارة السمراء، ومباراتهما الأخيرة في نهائي النسخة الماضية كانت قوية للغاية، لذلك فهو يتمنى مواجهتهما مجددًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org