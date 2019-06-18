نجم البرتغال: محمد صلاح قادر على حصد الكرة الذهبية

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ ص

محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر

أبدى نونو جوميز نجم المنتخب البرتغالي السابق، سعادته بتواجده في مصر قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الأكبر في القارة السمراء، معلقًا: «أعتقد أن البطولة ستكون قوية للغاية»، مؤكدا خلال حواره لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أنه يعرف بالطبع عدد من اللاعبين المصريين أمثال محمد صلاح، وأحمد حسن كوكا، ومحمود حسن تريزيجيه. وأضاف: «محمد صلاح مرشح دائمًا أن يكون أفضل لاعب في البطولة، وأعرف تريزيجية جيدًا فهو لاعب مميز، وأيضا أحمد حسن كوكا المتواجد بالدوري البرتغالي».

وأوضح: «أعتقد أن صلاح قادر على أن يكون أفضل لاعب في العالم، فهو دخل مؤخرًا في منافسة مع ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وأعتقد أنه قادر على حصد الكرة الذهبية مستقبلًا». ويرى جوميز، أن فرص منتخب مصر لتحقيق لقب البطولة الإفريقية كبيرة خاصة أن البطولة تقام على أرضه ووسط جمهوره، مشيرًا إلى