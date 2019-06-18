رياضة

نجم البرتغال: محمد صلاح قادر على حصد الكرة الذهبية

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ ص
محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر
محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر
أبدى نونو جوميز نجم المنتخب البرتغالي السابق، سعادته بتواجده في مصر قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الأكبر في القارة السمراء، معلقًا: «أعتقد أن البطولة ستكون قوية للغاية»، مؤكدا خلال حواره لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أنه يعرف بالطبع عدد من اللاعبين المصريين أمثال محمد صلاح، وأحمد حسن كوكا، ومحمود حسن تريزيجيه. وأضاف: «محمد صلاح مرشح دائمًا أن يكون أفضل لاعب في البطولة، وأعرف تريزيجية جيدًا فهو لاعب مميز، وأيضا أحمد حسن كوكا المتواجد بالدوري البرتغالي».
وأوضح: «أعتقد أن صلاح قادر على أن يكون أفضل لاعب في العالم، فهو دخل مؤخرًا في منافسة مع ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وأعتقد أنه قادر على حصد الكرة الذهبية مستقبلًا». ويرى جوميز، أن فرص منتخب مصر لتحقيق لقب البطولة الإفريقية كبيرة خاصة أن البطولة تقام على أرضه ووسط جمهوره، مشيرًا إلى
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رئيس الزمالك يعلن نهاية عصر تركي آل شيخ

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على لاعبى الفريق الأبيض المتغيبين عن مران الفريق أمس الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة، مشيرًا إلى أن تغيبهم لم يكن مبررًا خاصة أن الراحة كانت كافية، وأن الغرامة ستصل إلى 300 ألف جنيه لكل لاعب لم يحضر، مضيفا خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر قناة المحور، أن اللاعبين المعارين خارج النادي سيتم استدعائهم خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر أحمد فتوح مع سموحة استكمالًا لعقد إعارته الذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.
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مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
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منتخب مصر يكتفي بهدف في شباك تنزانيا

حقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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بسبب تريزيجيه.. جالاتا سراي يسخر من قاسم باشا

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المنتخب يعلق على أنباء استبعاد محمد صلاح

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