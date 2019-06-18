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ضغط وسكر وأمراض أخرى.. تفاصيل حالة محمد مرسي الطبية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ ص
محمد مرسي
محمد مرسي
مع إعلان وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، عصر أمس الإثنين، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء محاكمته بمجمع محاكم طرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، وبدأت الأسئلة عن تفاصيل الحالة الصحية لمرسي، وما إذا كان يعاني من أمراضي معينة، قبل أن يؤكد مصدر طبي مسؤول، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس المعزول خضع لرعاية طبية مستمرة، وتمت متابعة حالته وخدمته ورعايته طبيا، داخل وخارج السجن في إطار تعاون مخصص بين مصلحة وعدد من المستشفيات، مشددا على أنه لم يكن هناك أي تقصير بشأن ما كان يعانيه.
وكشف المصدر، نقل محمد مرسي، إلى أحد المستشفيات الخاصة، في فبراير عام 2017، على أثر شكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى، مشيرا إلى تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتشكيل لجنة طبية لفحص حالته الصحية، والتي أكدت في تقريرها الطبي، إصابة الرئيس الأسبق بعدة أمراض، هي: ارتفاع السكر في الدم، وارتفاع ضغط
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«الطيب» في ذكرى وفاة الشعراوي: عالم رباني مُحب لوطنه

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، في ذكرى وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعرواي: "رحم الله الشيخ الشعراوي، أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، كان يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها، فكتب الله له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه، محبًا لوطنه».
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بيان جديد من النيابة العامة بشأن وفاة محمد مرسي

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق.
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السيسي يناقش مكافحة الإرهاب مع رئيس وزراء بيلاروسيا

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء بيلاروسيا اليوم الإثنين وجهات النظر والرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد أن الإرهاب هو الاٍرهاب وليس له اَي توصيف آخر، مستعرضًا جهود مصر في هذا الإطار على مدار الأعوام الماضية، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب البيلاروسي لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على العالم بأسره. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجرى مباحثات موسعة مع رئيس وزراء بيلاروسيا.
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الظهور الأول لطائرة كأس الأمم الإفريقية (صور)

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين عن التصميم الجديد، الذي أضافته على بعض طائرات الأسطول لتحمل شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. والشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لفرق البطولة الأممية وأحد رعاة المنتخب المصري.
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محمد-مـرسى (5)

بيان جديد من النيابة العامة بشأن وفاة محمد مرسي

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق.
محمد مرسى

ماذا طلبت أسرة محمد مرسي بعد وفاته؟

عقب الإعلان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي قالت قناة العربية، إن أسرته طلبت أن تتولى عملية دفنه. وكان مرسي يحاكم اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، وتوفي بعد كلمته أمام قاضي الجلسة. وأشارت مراسلة القناة في القاهرة إلى أن "عائلة مرسي ستلقي نظرة على جثمانه بعد انتهاء عمل فريق الطب الشرعي". وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم إخطارًا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013.
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7 معلومات في بيان النيابة العامة عن وفاة محمد مرسي

أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، مساء اليوم الإثنين، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي ، خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة مرسي جاء فيه أن النيابة تلقّت عصر اليوم إخطارًا بوفاة محمد مرسي في أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وفي أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بالكلام.
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ماذا حدث في الدقائق الأخيرة من حياة محمد مرسي؟

كلام متواصل لمدة 25 دقيقة، كانت آخر عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مع الحياة، إذ أعلن التلفزيون المصري، خبر وفاته في نبأ عاجل مساء اليوم الإثنين، في أثناء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر" بمجمع محاكم طرة. وبحسب مصادر قضائية طلب "مرسي" أثناء جلسة محاكمته الكلمة من القاضى، وقد سمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء تُوفي على أثرها، بعد أن حاول أفراد الأمن مساعدته، والاستعانة بالفريق الطبي المتواجد، وعمل الإسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى.
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