ضغط وسكر وأمراض أخرى.. تفاصيل حالة محمد مرسي الطبية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ ص

محمد مرسي

مع إعلان وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، عصر أمس الإثنين، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء محاكمته بمجمع محاكم طرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، وبدأت الأسئلة عن تفاصيل الحالة الصحية لمرسي، وما إذا كان يعاني من أمراضي معينة، قبل أن يؤكد مصدر طبي مسؤول، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس المعزول خضع لرعاية طبية مستمرة، وتمت متابعة حالته وخدمته ورعايته طبيا، داخل وخارج السجن في إطار تعاون مخصص بين مصلحة وعدد من المستشفيات، مشددا على أنه لم يكن هناك أي تقصير بشأن ما كان يعانيه.

وكشف المصدر، نقل محمد مرسي، إلى أحد المستشفيات الخاصة، في فبراير عام 2017، على أثر شكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى، مشيرا إلى تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتشكيل لجنة طبية لفحص حالته الصحية، والتي أكدت في تقريرها الطبي، إصابة الرئيس الأسبق بعدة أمراض، هي: ارتفاع السكر في الدم، وارتفاع ضغط