مصدر يكشف تفاصيل حالة محمد مرسي الطبية: لم يكن هناك تقصير

مع إعلان وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، عصر أمس الإثنين، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء محاكمته بمجمع محاكم طرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، وبدأت الأسئلة عن تفاصيل الحالة الصحية لمرسي، وما إذا كان يعاني من أمراضي معينة، قبل أن يؤكد مصدر طبي مسؤول، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس المعزول خضع لرعاية طبية مستمرة، وتمت متابعة حالته وخدمته ورعايته طبيا، داخل وخارج السجن في إطار تعاون مخصص بين مصلحة وعدد من المستشفيات، مشددا على أنه لم يكن هناك أي تقصير بشأن ما كان يعانيه.
وكشف المصدر، عن نقل محمد مرسي، إلى أحد المستشفيات الخاصة، في فبراير عام 2017، على أثر شكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى، مشيرا إلى تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتشكيل لجنة طبية لفحص حالته الصحية، والتي أكدت في تقريرها الطبي، إصابة الرئيس الأسبق بعدة أمراض، هي: ارتفاع السكر في الدم، وارتفاع
وكشف المصدر، عن نقل محمد مرسي، إلى أحد المستشفيات الخاصة، في فبراير عام 2017، على أثر شكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى، مشيرا إلى تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتشكيل لجنة طبية لفحص حالته الصحية، والتي أكدت في تقريرها الطبي، إصابة الرئيس الأسبق بعدة أمراض، هي: ارتفاع السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب مزمن في الأعصاب. لافتا إلى أنه كان مصابا أيضا، بورم حميد في الأوعية المبطة بالمخ، وأن اللجنة اكتشفت إصابته بتشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه.
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وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة، توقيع الكشف الطبي على مرسي، في يونيو 2017، وأظهر الكشف نتائج مماثلة لتقرير اللجنة الطبية، وتكررت عملية إعادة الكشف مجددا في 29 نوفمبر من العام نفسه، بمستشفى السجن في طرة، بناء على قرار جديد من القاضي، وتم تشكيل لجنة ثانية مكونة من 10 أطباء، بحضور كبير الأطباء الشرعيين، وأكدت اللجنة الجديدة أيضا في تقريرها الأمراض التي يعاني منه، خاصة وأنه مريض بارتفاع ضغط الدم السكر.
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وأكد المصدر المسؤول، أنه وفقا لتقرير اللجنة الطبية الأخيرة، تم وضع محمد مرسي، تحت الرعاية الطبية الدورية، منذ نوفمبر 2017، مع مراعاة تقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري، مشددا على أن "جميع الوثائق الطبية التى تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية".
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