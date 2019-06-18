رئيس الزمالك يحدد رقم خيالي لبيع كهربا

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ ص

كهربا

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة خالد جلال المدير الفني، والذي جاء على النحو التالي: عبد الحميد بسيوني (مدرب عام)، أمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد (مدربين مساعدين)، أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى). وأوضح رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي عبر قناة المحور، أنه اجتمع بجميع أفراد الجهاز الفني الجديد، خلال الساعات الماضية، كما أنه قرر الاستعانة بالثنائي نبيل محمود، وأيمن عبد العزيز، للعمل في قطاع الناشئين بالنادي.

وعن الصفقات الجديدة، نفى رئيس القلعة البيضاء، طلب ناديه التعاقد مع طاهر محمد طاهر، مهاجم فريق المقاولون العرب، في فترة الانتقالات الصيفية، معلقًا: «الزمالك لديه لاعبين أفضل منه ولم نطلب التعاقد معه». وكشف، أن النادي لم يتلق أي عروض لضم أحد من لاعبيه لاعب من الزمالك، كاشفًا أنه قد يوافق على