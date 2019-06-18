رياضة

رئيس الزمالك يحدد رقم خيالي لبيع كهربا

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ ص
كهربا
كهربا
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة خالد جلال المدير الفني، والذي جاء على النحو التالي: عبد الحميد بسيوني (مدرب عام)، أمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد (مدربين مساعدين)، أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى). وأوضح رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي عبر قناة المحور، أنه اجتمع بجميع أفراد الجهاز الفني الجديد، خلال الساعات الماضية، كما أنه قرر الاستعانة بالثنائي نبيل محمود، وأيمن عبد العزيز، للعمل في قطاع الناشئين بالنادي.
وعن الصفقات الجديدة، نفى رئيس القلعة البيضاء، طلب ناديه التعاقد مع طاهر محمد طاهر، مهاجم فريق المقاولون العرب، في فترة الانتقالات الصيفية، معلقًا: «الزمالك لديه لاعبين أفضل منه ولم نطلب التعاقد معه». وكشف، أن النادي لم يتلق أي عروض لضم أحد من لاعبيه لاعب من الزمالك، كاشفًا أنه قد يوافق على
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منتخب تشيلي

تشيلي تصعق اليابان برباعية في كوبا أمريكا

حقق منتخب تشيلي فوزًا مهمًا على نظيره الياباني، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب «المورومبي» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حاليًا وحتى 7 يوليو المقبل. ودخل منتخب تشيلي (حامل اللقب) في آخر نسختين للبطولة، المباراة بقوة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب مبكرًا، لكن دون خطورة وسط تحفظ وتراجع نسبي من لاعبي المنتخب الياباني.
تركي آل الشيخ

رئيس الزمالك يعلن نهاية عصر تركي آل شيخ

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على لاعبى الفريق الأبيض المتغيبين عن مران الفريق أمس الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة، مشيرًا إلى أن تغيبهم لم يكن مبررًا خاصة أن الراحة كانت كافية، وأن الغرامة ستصل إلى 300 ألف جنيه لكل لاعب لم يحضر، مضيفا خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر قناة المحور، أن اللاعبين المعارين خارج النادي سيتم استدعائهم خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر أحمد فتوح مع سموحة استكمالًا لعقد إعارته الذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.
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نجم البرتغال: محمد صلاح قادر على حصد الكرة الذهبية

أبدى نونو جوميز نجم المنتخب البرتغالي السابق، سعادته بتواجده في مصر قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الأكبر في القارة السمراء، معلقًا: «أعتقد أن البطولة ستكون قوية للغاية»، مؤكدا خلال حواره لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أنه يعرف بالطبع عدد من اللاعبين المصريين أمثال محمد صلاح، وأحمد حسن كوكا، ومحمود حسن تريزيجيه. وأضاف: «محمد صلاح مرشح دائمًا أن يكون أفضل لاعب في البطولة، وأعرف تريزيجية جيدًا فهو لاعب مميز، وأيضا أحمد حسن كوكا المتواجد بالدوري البرتغالي».
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أمير مرتضى منصور

تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المقام على ملعب أبورجيلة بمقر النادي بميت عقب فى بدايته جلسة بين الجهاز الفني وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي مع اللاعبين من أجل الحديث عن استعدادات الفترة المقبلة، حيث أكد لهم الجهاز الفني وأمير مرتضى على أن المجلس والجهاز لديهم كامل الثقة في قدراتهم لتحقيق درع مسابقة الدوري الممتاز، وأن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة استعداد وجاهزية أكبر للمباريات المتبقية بعد استئناف المسابقة.
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الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولى القيادة عقب رحيل كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الماضى، حيث عاد الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بسبب بطولة الأمم الإفريقية.
نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يعلن عن موعد الانتخابات التكميلية

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادى بميت عقبة، والذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث إنه قرر أن تقام هذه الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية خلال الأيام الماضية.
الاهلى-والمصرى

رئيس الزمالك يكشف حقيقة ضم نجم المصري

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن دخول القلعة البيضاء، في مفاوضات مع إسلام عيسى، لاعب النادي المصري، وشدد على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمقر النادي، بأن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى، من المعارين ومن الموجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب ولكننا لم نفاوضه، وأضاف أن خالد جلال المدير الفني الجديد لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وأحرز بطولة كأس مصر.
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