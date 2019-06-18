رياضة

رئيس الزمالك يعلن نهاية عصر تركي آل شيخ

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على لاعبى الفريق الأبيض المتغيبين عن مران الفريق أمس الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة، مشيرًا إلى أن تغيبهم لم يكن مبررًا خاصة أن الراحة كانت كافية، وأن الغرامة ستصل إلى 300 ألف جنيه لكل لاعب لم يحضر، مضيفا خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر قناة المحور، أن اللاعبين المعارين خارج النادي سيتم استدعائهم خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر أحمد فتوح مع سموحة استكمالًا لعقد إعارته الذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.
وتحدث رئيس القلعة البيضاء، عن الصفقات الجديدة التي سيبرمها النادي دعمًا للفريق في الميركاتو الصيفي، مشددًا على أن الأسعار المرتفعة للاعبين لن تكون موجودة مثلما حدث الصيف الماضي في وجود المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق، نافيًا كل ما تردد عن تعاقد ناديه مع
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منتخب تشيلي

تشيلي تصعق اليابان برباعية في كوبا أمريكا

حقق منتخب تشيلي فوزًا مهمًا على نظيره الياباني، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب «المورومبي» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حاليًا وحتى 7 يوليو المقبل. ودخل منتخب تشيلي (حامل اللقب) في آخر نسختين للبطولة، المباراة بقوة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب مبكرًا، لكن دون خطورة وسط تحفظ وتراجع نسبي من لاعبي المنتخب الياباني.
جيرالدو-الأهلى وحرس الحدود (7)

جيرالدو: قدمت أداء عظيم مع الأهلي وهذه طموحات أنجولا

يشعر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب منتخب انجولا، بالرضا عن مستواه الذي قدمه مع النادي الأهلي ويراه عظيما، خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده على أرض مصر التي يعتبرها بيته الثاني. وأشار جيرالدو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إلى أنه يتمنى بالطبع تقديم مستويات أفضل مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وترك انطباع جيد مثلما سبقه مواطنه فلافيو أمادو، هداف الأهلي السابق، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير.
نيمار

تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
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نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يعلن عن موعد الانتخابات التكميلية

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادى بميت عقبة، والذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث إنه قرر أن تقام هذه الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية خلال الأيام الماضية.
جروس (2)

رئيس الزمالك: «اللي بيدافعوا عن جروس عيال تافهة»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على بعض جماهير الزمالك الذين ينتقدون مجلسه بعد قرار إقالة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته اليوم الأحد، للموقع الرسمي لناديه: «أتعرض لانتقادات من بعض العيال التافهة بسبب جروس، الذي كانوا يطالبونني بإقالته في بداية الموسم، بعد تسببه في خسارة الفريق عددا كبيرا من النقاط، وخسارة لقب البطولة العربية الذي كان سيدر للنادي أرباحا تقدر بـ140 مليون جنيه».
كهربا

رئيس الزمالك يوضح حقيقة انتقال كهربا إلى بيراميدز

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنباء دخول ثنائي الفريق الأبيض طارق حامد، ومحمود عبد المنعم «كهربا»، في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحًا أن كل ما يقال في هذه الشأن ليس له أي أساس من الصحة. وأضاف رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»، أن هناك بعض المرتزقة والمغرضين، يحاولون النيل من استقرار الفريق بالترويج لمثل هذه الأنباء، وأن النادي لم يتلق أي تواصل من مسؤولي بيراميدز، بشأن التعاقد مع طارق حامد وكهربا، مشددًا أن الزمالك لن يفرط في أي نجم داخل الفريق.
جروس (2)

رئيس الزمالك: لم نظلم جروس.. وأحضرت له علبة شيكولاتة

تحدث رئيس الزمالك عن السويسري كريستيان جروس، وانتهاء عقده مع القلعة البيضاء، وهجوم عدد من الجماهير عليه عقب التصريحات التي أدلى بها عقب التعادل مع فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس الماضي على ملعب «بتروسبورت» ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الزمالك عبر فيديو منشور على صفحته بـ«فيسبوك»: «عقد جروس انتهى رسميًا مع الزمالك 31 مايو ولم يتم التجديد له لما بعد ذلك ولا أعرف سبب الهجوم الذي أتعرض له حاليًا، وهو يوجد حاليًا في فندق إقامته ولم يتم طرده كما روجت بعض الصفحات من خلال تداول صورة له بحقائبه".
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