رئيس الزمالك يعلن نهاية عصر تركي آل شيخ

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ ص

تركي آل الشيخ

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على لاعبى الفريق الأبيض المتغيبين عن مران الفريق أمس الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة، مشيرًا إلى أن تغيبهم لم يكن مبررًا خاصة أن الراحة كانت كافية، وأن الغرامة ستصل إلى 300 ألف جنيه لكل لاعب لم يحضر، مضيفا خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر قناة المحور، أن اللاعبين المعارين خارج النادي سيتم استدعائهم خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر أحمد فتوح مع سموحة استكمالًا لعقد إعارته الذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

وتحدث رئيس القلعة البيضاء، عن الصفقات الجديدة التي سيبرمها النادي دعمًا للفريق في الميركاتو الصيفي، مشددًا على أن الأسعار المرتفعة للاعبين لن تكون موجودة مثلما حدث الصيف الماضي في وجود المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق، نافيًا كل ما تردد عن تعاقد ناديه مع