تشيلي تصعق اليابان برباعية في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ ص

منتخب تشيلي يفوز على اليابان

حقق منتخب تشيلي فوزًا مهمًا على نظيره الياباني، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب «المورومبي» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حاليًا وحتى 7 يوليو المقبل. ودخل منتخب تشيلي (حامل اللقب) في آخر نسختين للبطولة، المباراة بقوة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب مبكرًا، لكن دون خطورة وسط تحفظ وتراجع نسبي من لاعبي المنتخب الياباني.

هدأت الأجواء بين الفريقين بعد منتصف الشوط الأول، حيث لم يشهد أي من المرميين خطورة كبيرة، رغم محاولات أليكسيس سانشيز، الذي قام بالتسديد مرتين لكنه لم يصل لشباك اليابان، التي اهتزت للمرة الأولى في الدقيقة 41 برأسية ايريك بولجار، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلي بنتيجة 1-0. في الشوط الثاني، حاول منتخب الساموراي