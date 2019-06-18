بالأدلة.. مصر تكذب «رايتس وواتش» بسبب محمد مرسي

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ ص

الرئيس المعزول محمد مرسي العياط

ردت الهيئة العامة للاستعلامات، على التغريدات التي نشرتها سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر حسابها على "تويتر"، وتحدثت خلالها عن ملابسات وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، إذ أكدت الهيئة أن كل ما نشر ما هو إلا مجرد استباق مغرض للأحداث، بدوافع سياسية، وأنه تضمن "ادعاءات واهية"، تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب"، الذي اتخذته المنظمة منهجا لها، وأوضحت الاستعلامات، ان واتسون اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي"، واستخدمت الواقعة كوسيلة لتأكيد الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون كافة، وهي سقطة جديدة لرايتس ووتش.

وعبرت هيئة الاستعلامات، عن اندهاشها، من توقيت أول تغريدات واتسون، لافتة إلى أنها كانت بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسي، وأنها زعمت فيها دون أي أدلة أو معلومات، أن سيبب الوفاة الإهمال الطبي، على الرفم من أن المعلومات الوحيدة الموثوقة، كانت من خلال البيان الصادر عن النائب العام، والذي تضمن الملابسات