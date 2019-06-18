إسقاط طائرتين مفخختين قبل وصولهما لمدنيين بالسعودية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ ص

منظومة دفاع جوي - أرشيفية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أبضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .

وأوضح المالكي، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية". وكانت قناة المسيرة التليفزيونية، الناطقة