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إسقاط طائرتين مفخختين قبل وصولهما لمدنيين بالسعودية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ ص
منظومة دفاع جوي - أرشيفية
منظومة دفاع جوي - أرشيفية
أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أبضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .
وأوضح المالكي، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية". وكانت قناة المسيرة التليفزيونية، الناطقة
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«موقف السيسي الأوضح».. ليبيا تكشف سر تأخر حسم معارك طرابلس

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن المجتمع الدولي بدأ يفهم ما يحدث في ليبيا، مدللا على رؤيته بأن مجلس الأمن لم يصدر أي إدانة لم ايقوم به الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدا خلال حوار مع جريدة "الشرق الأوسط"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان موقفه صريحا وواضحا منذ البداية، إذ أعلن أنه مع الشرعية، والجيش الوطني، والبرلمان ودوره في تصحيح المسار السياسي، مشددا على أن الحقيقة غائبة على صانع القرار في الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وهناك من لا يعرف تركية الشعب الليبي.
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كيف بدا البشير في ظهوره الأول منذ عزله؟

منذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي، تناولت العديد من التقارير أحواله، وكانت جميعها تؤكد أن الوضع الصحي للرئيس المعزول في تدهور مستمر منذ إيداعه في السجن، فهناك من أكد معاناته من حالة نفسية صعبة، وهناك من أعلن عن إصابته بجلطة، ووصل الأمر إلى أقاويل تؤكد أن الوضع الصحي للبشير لا يسمح ببقائه في السجن في هذه المرحلة. إلا أن الظهور الأول للبشير أمس منذ عزله جاء ليكشف عكس كل تلك الأقاويل التي تتحدث عن تدهور وضعه الصحي، ويدحض كل تلك الشائعات.
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تهديدات خطيرة وغموض.. وكالة الحوثي تزعم اختراق موقعها

تداولت صباح اليوم، وكالات أنباء وشبكات إخبارية عربية ودولية، بينها شبكات مناهضة لدول التحالف العربي، على رأسها الجزيرة القطرية، خبرا مثيرا يحوي متنه تصريحات منسوبة لمهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، الذي يعد أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة الموالية لإيران، ومهمتها إدارة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، ووصفت بعض المواقع التصريحات بأنها "تطور جديد وتهديد خطير"، مشيرة إلى أن المسؤول الحوثي البارز، أكد أن جماعته قررت "استهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ"، ودولا صديقة.
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بعد استهداف المطارات.. الحوثيون للسعودية: انتظروا أياما مؤلمة

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3 رسائل وأغنية.. عائض القرني يعلق على ضرب مطار أبها بطريقته الخاصة

"شلت أيديكم يا أذناب المجوس، وشاهت وجوهكم، وخابت مساعيكم"، رسالة حادة وجهها الداعية الإسلامية عائض القرني، إلى الحوثيين في اليمن، ردا على استهداف مطار أبها في عسير، أمس الأربعاء، بصاروخ كروز مجنج، ما أسفر عن إصابة 26 مسافرا من المدنيين، إذ قال في الرسالة الهجومية التي وجهها عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، ودعمها بفيديو: "سُندافع عن وطننا بالنفس والنفيس، وبالدماء والأرواح، ولن نسمح لأي متربص أو حاسد أو حاقد أن يمس أمننا ولا استقرارنا بسوء، فالله معنا، والنصر والمجد لنا، والهزيمة والعار لكم".
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حركة الطيران تعود لطبيعتها في مطار أبها (فيديو)

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطع فيديو يُظهر عودة الحركة في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، إلى طبيعتها، وذلك بعد تعرضه لهجوم إرهابي حوثي. ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، المسافرين وهم يتجولون بشكل طبيعي في أرجاء المطار، ما يؤكد عودة الأمور إلى نصابها. ونقلت الصحيفة عن هيئة الطيران المدني السعودية قولها: "حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي".
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