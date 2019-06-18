الحر يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ ص

الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 24 37 شبين الكوم 23 36 طنطا 23 36 دمنهور 23 33 الإسكندرية 23 32 بلطيم 23 31 مطروح 21 31 السلوم 20 33 سيوة 24 40 بورسعيد 24 30 دمياط 24 29 الزقازيق 23 35 الاسماعيلية 24 37 السويس 25 37 العريش 21 31 رفح 21 30 رأس سدر 26 36 نخل