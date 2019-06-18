رياضة

البرازيل تبحث عن التأهل المبكر في كوبا أمريكا اليوم

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص
البرازيل
البرازيل
تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، من خلال مباريات المجموعة الأولى، حيث تواجه بوليفيا نظيرتها بيرو على ملعب ماراكانا الساعة 11:30 مساء، بينما تواجه البرازيل نظيرتها فنزويلا في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح غدًا الأربهاء على ملعب أرينا فونتي نوفا، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على متذيلة الترتيب بوليفيا 3-0، بينما تتواجد بيرو وفنزويلا في المركز الثاني بعد تعادلهما سلبيًا في الجولة الأولى.
وتواجهت البرازيل وفنزويلا في 25 مباراة سابقة، حققت خلالها البرازيل الفوز في 21 مباراة والتعادل في لقاءين وخسرت مواجهتين، وأتت آخر مواجهة بينهما في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا العام الماضي، وحينها فازت البرازيل على أرضها 3-1 وخارج أرضها 2-0، أما آخر مواجهة بينهما في كوبا أمريكا، فازت بها البرازيل
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استعدادات-قطر-لتنظيم-كاس-العالم-2022 (2)

اعتقال بلاتيني بسبب مونديال قطر 2022

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
مبابي (5)

كليان مبابي على رادار ليفربول في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أعتاب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يدخل مبابي دائرة اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية في حالة رحيله من ناديه الحالي، وكانت تقارير صحفية تحدثت عن نبأ رحيل اللاعب بعد أن نشر صورة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وكتب عليها «قريبًا»، والتي أثارت اندهاش الكثير من المشجعين المتابعين له حول العالم.
بوجبا‎

مانشستر يبدأ محاولته الأخيرة لإقناع بوجبا بالبقاء

يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض جديد إلى بول بوجبا يحصل بموجبه على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل، حيث يحصل حاليًا على أجر أسبوعي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام من تصريح النجم الفرنسي برغبته في الرحيل هذا الصيف بحثًا عن خوض تحد جديد، في ظل اهتمام كل من يوفنتوس وريال مدريد بضمه، ويتطلع اليونايتد للحفاظ على خدمات اللاعب الأغلى في تاريخ الفريق، إلا في حال تلقى عرضًا يفوق ما دفعه لضمه من اليوفي في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
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كولومبيا

مدرب الأرجنتين: أرضية الملعب لم تساعدنا أمام كولومبيا

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا الطرف الأفضل في المباراة، لكنهم تلقوا الهدف الأول في توقيت غير مثالي زاد من صعوبة اللقاء. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
كولومبيا

الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا في كوبا أمريكا

سقط المنتخب الأرجنتيني، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم راقصي التانجو أداءًا باهتًا في الشوط الأول، وبدت الخطورة أكبر من لاعبي كولومبيا، الذين قدموا مستوى جيد بقيادة جيمس رودريجيز، ورادميل فالكاو، لكن دفاع الأرجنتين كان في الموعد، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.
منتخب-بيرو‎

كوبا أمريكا.. التعادل يحسم مواجهة بيرو وفنزويلا

تعادل منتخب بيرو مع نظيره فنزويلا سلبيًّا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب جريميو أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة، ألغى حكم اللقاء هدفين لمنتخب بيرو بعد الرجوع لتقنية الـ"VAR". وهز كريستوفر جونزاليز الشباك في الدقيقة 11 لكن حكم الفيديو تدخل لإلغاء الهدف بسبب وجود تسلل في بداية الهجمة، وتعرض جيفرسون فارفان مهاجم بيرو من نفس المصير في الدقيقة 64 بعدما وضع الكرة بضربة رأس داخل الشباك، وأكملت فنزويلا آخر 16 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس ماجو.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (2)

مدرب بوليفيا: الـ«VAR» أُحبطنا أمام البرازيل

قال مدرب منتخب بوليفيا، إدواردو فييجاس، عقب السقوط (3-0) أمام البرازيل، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، على ملعب مورومبي في ساو باولو، إن الفريق تحطم بعد تسجيل البرازيل الهدف الأول من ركلة جزاء، إثر لجوء الحكم لتقنية الفيديو (VAR)، وفي الشوط الثاني انطلقنا بشكل جيد، وكانت لنا أفضل محاولات للوصول لمرمى المنافس، لكننا اصطدمنا بكرة غير موفقة، كما أقر بأن الفريق البوليفي أُحبط عقب احتساب الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، ركلة جزاء، بعدما لمس المدافع أدريان خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي كوتينيو في تسجيلها (ق50).
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