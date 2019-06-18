البرازيل تبحث عن التأهل المبكر في كوبا أمريكا اليوم

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص

البرازيل

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، من خلال مباريات المجموعة الأولى، حيث تواجه بوليفيا نظيرتها بيرو على ملعب ماراكانا الساعة 11:30 مساء، بينما تواجه البرازيل نظيرتها فنزويلا في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح غدًا الأربهاء على ملعب أرينا فونتي نوفا، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على متذيلة الترتيب بوليفيا 3-0، بينما تتواجد بيرو وفنزويلا في المركز الثاني بعد تعادلهما سلبيًا في الجولة الأولى.

وتواجهت البرازيل وفنزويلا في 25 مباراة سابقة، حققت خلالها البرازيل الفوز في 21 مباراة والتعادل في لقاءين وخسرت مواجهتين، وأتت آخر مواجهة بينهما في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا العام الماضي، وحينها فازت البرازيل على أرضها 3-1 وخارج أرضها 2-0، أما آخر مواجهة بينهما في كوبا أمريكا، فازت بها البرازيل