«ولاية سيناء وقوائم الإرهابية» أبرز محاكمات الثلاثاء

تم القبض على عبد المنعم أبو الفتوح فى 14 فبراير 2018 لاتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والتحريض ضد الدولة والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

تحرير:سماح عوض الله ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص

عبد المنعم أبو الفتوح- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها نظر محكمة النقض، الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية والانضمام لجماعة الإخوان، بعدما نسبت لهم تحقيقات النيابة تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام حزب مصر القوية للعمل كذراع سياسية للجماعة في مصر، والتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان،

«المشورة» تجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما أشارت التحقيقات إلى أن "أبو الفتوح" عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذي يترأسه "أبو الفتوح"، يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التي