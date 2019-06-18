«ولاية سيناء وقوائم الإرهابية» أبرز محاكمات الثلاثاء
تم القبض على عبد المنعم أبو الفتوح فى 14 فبراير 2018 لاتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والتحريض ضد الدولة والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية
تحرير:سماح عوض الله
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص
عبد المنعم أبو الفتوح- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها
نظر محكمة النقض، الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية والانضمام لجماعة الإخوان، بعدما نسبت لهم تحقيقات النيابة تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام حزب مصر القوية للعمل كذراع سياسية للجماعة في مصر، والتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان،
«المشورة» تجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما
أشارت التحقيقات إلى أن "أبو الفتوح" عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذي يترأسه "أبو الفتوح"، يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التي
«المشورة» تجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما
أشارت التحقيقات إلى أن "أبو الفتوح" عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذي يترأسه "أبو الفتوح"، يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التي يدلي بها، ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصري وجيشه، وهي أمور مؤثمة قانونًا وأوضحت التحقيقات أن "أبو الفتوح"، على تواصل وعلاقة مستمرة بعناصر جماعة الإخوان في الخارج.
ولاية سيناء 4 " عسكريا
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.
كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
عنقودية داعش
تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، إلى أقوال الشهود بمحاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التى نفذها المتهمون فى القضية تركزت فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتى العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
نفقة توأم زينة
تبدأ محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار سامي عيد، نظر أولى جلسات الاستئناف على حكم زيادة نفقة توأم الفنانة زينة لنجليها عز الدين وزين الدين أحمد عز.
قرار جديد من المحكمة في نفقة «توأم» زينة وأحمد عز
وقدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها حيث إنه ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية بالإضافة إلى أملاكه المتعددة؛ والتي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريًا.
وقضت محكمة أول درجة في 30 مارس الماضي، بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأمها، ثم قدمت المدعية عقب ذلك طعنا بالاستئناف على الحكم الصادر، وقدم المدعي عليه استئناف على الحكم وطالب بتخفيض مبلغ النفقة.