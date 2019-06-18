جريمة

«ولاية سيناء وقوائم الإرهابية» أبرز محاكمات الثلاثاء

تم القبض على عبد المنعم أبو الفتوح فى 14 فبراير 2018 لاتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والتحريض ضد الدولة والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية
تحرير:سماح عوض الله ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص
عبد المنعم أبو الفتوح- أرشيفية
عبد المنعم أبو الفتوح- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها نظر محكمة النقض، الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية والانضمام لجماعة الإخوان، بعدما نسبت لهم تحقيقات النيابة تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام حزب مصر القوية للعمل كذراع سياسية للجماعة في مصر، والتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان،
«المشورة» تجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما أشارت التحقيقات إلى أن "أبو الفتوح" عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذي يترأسه "أبو الفتوح"، يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التي
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حريق

حريق في عقار بالبحيرة.. وإصابة 10 أشخاص باختناق

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، بسبب اندلاع حريق في عقار بمنطقة أبو عبد الله التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء العقار من الأهالي، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن حدوث تلفيات في بعض المحلات المجاورة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة ببندر دمنهور لمعاينة الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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السيطرة على حريق في الأزبكية دون سقوط إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الأزبكية، فيما لم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين.. حيث تلقى اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية دائرة قسم شرطة الأزبكية، ليتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي الشقق والعقارات المجاورة، فيما تم انتداب فريق من المعمل لجنائي لمعرفة سبب الحريقي وما إذا كان جنائيا من عدمه.
عصابة-المتوسكلات‎

حبس عصابة لسرقة السيدات بـ4 مناطق فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الدرجات النارية "توك توك" بمنطقة أبو النمرس، وإعادة بيع تلك المسروقات على عملائهم، وكشف المتهمين خلال اعترافاتهم للنيابة العامة، أن أغلب السرقات تتم بطريقة "توصيل الأسلاك" وذلك عن طريق أحد أفراد التشكيل العصابي وهو متخصص فى كهرباء الدرجات النارية، وأضافوا أنهم يستغلون المسروقات فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، خاصة السيدات، بمناطق البدرشين والعمرانية، والجيزة والطالبية.
مرور (1)

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء

تشهد شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية، بعدد من الميادين والطرق الرئيسية، حيث يشهد كوبري أكتوبر في اتجاه مدينة نصر ومصر الجديدة، حالة من الانتعاشة المرورية، في الوقت الذي يشهد فيه الطريق المواجه في اتجاه الجيزة بعض البطء، ويشهد ميدان التحرير كثافات عادية، في الوقت الذي تتدفق فيه حالة السير بشارع السودان بشكل هادئ، وفي الجيزة حدثت بعض الكثافات المرورية بشارعي الهرم وفيصل، وتم الدفع بعناصر من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى شارع الجامعة وميدان الجيزة للسيطرة على بعض الاختناقات.
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محكمة-النقض

«طعن مسجد الفتح وخلية حلوان» أبرز محاكمات الاثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة النقض، للطعون المقدمة من المحكوم عليهم حضوريا بالسجن المشدد، في القضية رقم 34057 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمتهمون فيها بحرق سيارة شرطة والتجمهر، إذ كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7سنوات، وقضت بمعاقبة متهم واحد آخر بالسجن 5 سنوات، في قضية حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان في شهر مارس 2014.
ابتلاع-الأطفال-للعملات

تطلب الخلع من زوجها: «يتلذذ بتعذيب رضيعي»

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة، تطالب فيها بالتفريق بينهما بطلقة بائنة بالخلع، مؤكدة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج، وردت الزوجة لزوجها مبلغ 10 آلاف جنيه سددتها بخزينة المحكمة، وهو مبلغ المهر الذى تسلمته، ولم يكن مثبتا فى عقد الزواج، وأبدت الزوجة استعدادها ليس للتخلي عن مستحقاتها فقط بموجب الخلع، وإنما التخلى عن نفقة طفلهما البالغ من العمر عاما واحدا فقط، مع استعدادها للتكفل بمصروفات رعايته وتعليمه مستقبلا دون الحاجة إلى والده.
زينة

بلاغ يتهم زينة بتحريض خادمة على سرقة فيلا جواهرجي

اصطحب صاحب محلات مجوهرات شهير زوجته وتوجها إلى قسم شرطة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، وحررا محضرا يتهمان فيه خادمة أجنبية بالسرقة، وأفادت الزوجة خلال الإدلاء بأقوالها في محضر الشرطة بالقسم أنها اكتشفت اختفاء "أنسيال ألماظ" باهظ الثمن من غرفة النوم، مؤكدة أنها سابقة تحدث لأول مرة وأن الاشتباه ينحصر في العاملين المترددين على الفيلا، لا سيما الخادمة نظرًا لأن دخولها غرفة النوم أمر طبيعي وفق عملها، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة عن مفاجأة بشأن ملابسات الواقعة.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

ربة منزل تخلع زوجها.. لرفضه الاستيقاظ لصلاة العيد

الآن مر قرابة العام على نشوب خلافاتهما الزوجية، وقبل 4 أشهر أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها، مازالت متداولة فى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، لخشيتها ألا تقيم حدود الله، مؤكدة أنها لا تشعر بالسعادة مع زوجها، وأنه لا يعرف معنى المناسبات السعيدة، سواء المناسبات الخاصة كعيد ميلادها وعيد زواجهما، أو الأعياد عمومًا، إذ يعتبر الأخيرة أيام إجازات اعتيادية، يقضيها فى النوم والراحة فى المنزل، دون الخروج للتنزه وزيارة الأقارب أو حتى لصلاة العيد، وهو ما بات يصيبها بالاكتئاب ودفعها لإنهاء زيجتها.
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