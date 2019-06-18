جريمة

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء

تحرير:صباح الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
قيادات المرور
قيادات المرور
تشهد شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية، بعدد من الميادين والطرق الرئيسية، حيث يشهد كوبري أكتوبر في اتجاه مدينة نصر ومصر الجديدة، حالة من الانتعاشة المرورية، في الوقت الذي يشهد فيه الطريق المواجه في اتجاه الجيزة بعض البطء، ويشهد ميدان التحرير كثافات عادية، في الوقت الذي تتدفق فيه حالة السير بشارع السودان بشكل هادئ، وفي الجيزة حدثت بعض الكثافات المرورية بشارعي الهرم وفيصل، وتم الدفع بعناصر من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى شارع الجامعة وميدان الجيزة للسيطرة على بعض الاختناقات.
من جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور، بأوناش ومعدات، وسيارات دفع رباعي، بالطرق السريعة والأكمنة الحدودية، وتم الاستعانة بأجهزة الرادار للحد من السرعات الجنونية، التي تعرض حياة قائدي المركبات والركاب للخطر. كانت المرور قد شنت حملات أمنية، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح
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حريق

حريق في عقار بالبحيرة.. وإصابة 10 أشخاص باختناق

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، بسبب اندلاع حريق في عقار بمنطقة أبو عبد الله التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء العقار من الأهالي، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن حدوث تلفيات في بعض المحلات المجاورة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة ببندر دمنهور لمعاينة الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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السيطرة على حريق في الأزبكية دون سقوط إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الأزبكية، فيما لم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين.. حيث تلقى اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية دائرة قسم شرطة الأزبكية، ليتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي الشقق والعقارات المجاورة، فيما تم انتداب فريق من المعمل لجنائي لمعرفة سبب الحريقي وما إذا كان جنائيا من عدمه.
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حبس عصابة لسرقة السيدات بـ4 مناطق فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الدرجات النارية "توك توك" بمنطقة أبو النمرس، وإعادة بيع تلك المسروقات على عملائهم، وكشف المتهمين خلال اعترافاتهم للنيابة العامة، أن أغلب السرقات تتم بطريقة "توصيل الأسلاك" وذلك عن طريق أحد أفراد التشكيل العصابي وهو متخصص فى كهرباء الدرجات النارية، وأضافوا أنهم يستغلون المسروقات فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، خاصة السيدات، بمناطق البدرشين والعمرانية، والجيزة والطالبية.
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«ولاية سيناء وقوائم الإرهابية» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها نظر محكمة النقض، الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية والانضمام لجماعة الإخوان، بعدما نسبت لهم تحقيقات النيابة تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام حزب مصر القوية للعمل كذراع سياسية للجماعة في مصر، والتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان،
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بدء تنفيذ عملية إغلاق جزئي لكوبري عباس

تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة، بناء على تعليمات من المحافظة، بعمل إغلاق جزئي لكوبري عباس، وذلك بعد تسليمه لشركة المقاولون العرب لعمل الصيانة اللازمة للفواصل العرضية في الاتجاه من الجيزة للقاهرة، وقالت المحافظة في بيان رسمي، إنه سيتم غلق الكوبري بشكل جزئي لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، على أن تنتهي في الخامسة صباحا، وأضافت أنه سيتم نشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.
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سيولة مرورية وكثافات متحركة.. تعرف على حالة الطرق

شهدت أغلب الشوارع الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية، صباح اليوم الثلاثاء، عدا بعض المناطق التي وقعت بها حوادث مرورية، حيث شهد طريق كورنيش النيل بمنطقة حلوان كثافات مرورية بعد تصادم سيارتين، وانتقل رجال المرور لموقع الحادث للعمل على تسيير الطريق، بينما شهد كورنيش النيل في اتجاه المعادي وميدان عبدالمنعم رياض، وشارع البحر الأعظم بالجيزة سيولة مرورية، وشهدت الكباري الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية واضحة، بينما شهد طريق الأوتوستراد بعض الكثافات المتحركة في الجانبين.
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«الانضباط والحزم» شعار حملات مرور الجيزة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2927 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 935 مخالفة انتظار خاطئ، و339 مخالفة متنوعة.
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«سيولة مرورية وكثافات متحركة» بطرق القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية منخفضة، وسيولة مرورية في بعض الأماكن الأخرى؛ حيث شهد كورنيش النيل سيولة مرورية للقادم من التحرير حتى طريق مصر الإسكندرية الزراعي، وكثافة مرورية متوسطة للقادم من المظلات حتى ميدان عبد المنعم رياض، في حين شهدت الكباري الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية، وشهدت أغلب محاور الجيزة سيولة مرورية كشارعي البحر الأعظم، وجامعة الدول العربية وميدان سفنكس، وشارع مراد ومناطق الكيت الكات والعجوزة.
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