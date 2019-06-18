سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء

تحرير:صباح الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص

قيادات المرور

تشهد شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية، بعدد من الميادين والطرق الرئيسية، حيث يشهد كوبري أكتوبر في اتجاه مدينة نصر ومصر الجديدة، حالة من الانتعاشة المرورية، في الوقت الذي يشهد فيه الطريق المواجه في اتجاه الجيزة بعض البطء، ويشهد ميدان التحرير كثافات عادية، في الوقت الذي تتدفق فيه حالة السير بشارع السودان بشكل هادئ، وفي الجيزة حدثت بعض الكثافات المرورية بشارعي الهرم وفيصل، وتم الدفع بعناصر من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى شارع الجامعة وميدان الجيزة للسيطرة على بعض الاختناقات.

من جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور، بأوناش ومعدات، وسيارات دفع رباعي، بالطرق السريعة والأكمنة الحدودية، وتم الاستعانة بأجهزة الرادار للحد من السرعات الجنونية، التي تعرض حياة قائدي المركبات والركاب للخطر. كانت المرور قد شنت حملات أمنية، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح