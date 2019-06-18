مثل اليوم.. محمد علي يحكم مصر والجمهورية تطيح بحفيده

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص

محمد علي باشا

في مثل هذا اليوم 18 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1805 تم تنصيب محمد علي باشا واليا على مصر بعد ثوره الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا، وعام 1953 أعلن قيام الجمهورية وتنصيب محمد نجيب رئيسا لمصر، وشهد عام 1956 جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر، وفي 1983 أصبحت سالي رايد أول امرأة تذهب إلى الفضاء.

أبرز المواليد:في عام 1940 ولدت الممثلة المصرية ليلى شعير.وفي عام 1945 كان ميلاد الممثلة والمغنية المصرية فاتن فريد.وشهد عام 1946 مولد لاعب كرة القدم والمدرب الإيطالي الحالي فابيو كابيلو.وسجل عام 1954 مولد الممثلة المصرية نورا.أبرز الوفيات:في عام 1986 رحل عن عالمنا فؤاد راتب، الممثل الكوميدي المصري،