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مثل اليوم.. محمد علي يحكم مصر والجمهورية تطيح بحفيده

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص
محمد علي باشا
محمد علي باشا
في مثل هذا اليوم 18 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1805 تم تنصيب محمد علي باشا واليا على مصر بعد ثوره الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا، وعام 1953 أعلن قيام الجمهورية وتنصيب محمد نجيب رئيسا لمصر، وشهد عام 1956 جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر، وفي 1983 أصبحت سالي رايد أول امرأة تذهب إلى الفضاء.
أبرز المواليد:في عام 1940 ولدت الممثلة المصرية ليلى شعير.وفي عام 1945  كان ميلاد الممثلة والمغنية المصرية فاتن فريد.وشهد عام 1946 مولد لاعب كرة القدم والمدرب الإيطالي الحالي فابيو كابيلو.وسجل عام 1954 مولد الممثلة المصرية نورا.أبرز الوفيات:في عام 1986 رحل عن عالمنا فؤاد راتب، الممثل الكوميدي المصري،
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طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الحر يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد-مـرسى (2)

بالأدلة.. مصر تكذب «رايتس وواتش» بسبب محمد مرسي

ردت الهيئة العامة للاستعلامات، على التغريدات التي نشرتها سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر حسابها على "تويتر"، وتحدثت خلالها عن ملابسات وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، إذ أكدت الهيئة أن كل ما نشر ما هو إلا مجرد استباق مغرض للأحداث، بدوافع سياسية، وأنه تضمن "ادعاءات واهية"، تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب"، الذي اتخذته المنظمة منهجا لها، وأوضحت الاستعلامات، ن واتسون اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي"، واستخدمت الواقعة كوسيلة لتأكيد الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون كافة، وهي سقطة جديدة لرايتس ووتش.
محمد-مـرسى (3)

ضغط وسكر وأمراض أخرى.. تفاصيل حالة محمد مرسي الطبية

مع إعلان وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، عصر أمس الإثنين، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء محاكمته بمجمع محاكم طرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، وبدأت الأسئلة عن تفاصيل الحالة الصحية لمرسي، وما إذا كان يعاني من أمراضي معينة، قبل أن يؤكد مصدر طبي مسؤول، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس المعزول خضع لرعاية طبية مستمرة، وتمت متابعة حالته وخدمته ورعايته طبيا، داخل وخارج السجن في إطار تعاون مخصص بين مصلحة وعدد من المستشفيات، مشددا على أنه لم يكن هناك أي تقصير بشأن ما كان يعانيه.
احمد-الطيب (2)

«الطيب» في ذكرى وفاة الشعراوي: عالم رباني مُحب لوطنه

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، في ذكرى وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعرواي: "رحم الله الشيخ الشعراوي، أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، كان يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها، فكتب الله له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه، محبًا لوطنه».
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والدة-خالد-سعيد

والدة خالد سعيد.. 9 سنوات بين الحسرة والألم

«ليلى مرزوق» سيدة مصرية «عادية» انقلبت حياتها رأسا على عقب قبل نحو 9 سنوات، لتعيش في حسرة وترتدي «الأسود» لم ينهيهما إلا «ألم» ملأ كل أركانها حتى فارقت الحياة، أول من أمس الأحد. في 6 يونيو 2010، تلقت «ليلى» أم لأربعة أبناء خبر وفاة أصغرهم «خالد سعيد»، الذي صار بعد أشهر قليلة -على رحيله- «أيقونة ثورة يناير» لتعيش ما بقي من عمرها في محاولات فاشلة للسيطرة على آلامها التي كانت تطاردها كلما مرت على غرفته أو سارت بذلك المكان حيث قتله أفراد الشرطة، إلا أنها، رغم كل شيء، نجحت في الثأر له.
محور-محمد-نجيب

آخرها محمد نجيب.. 6طرق جديدة دخلت الخدمة فى 2019

بدأ صباح اليوم التشغيل التجريبي، لمشروع تطوير محور محمد نجيب، بطول 13 كم، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة قدرها 377 مليون جنيه، ويمتد من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، ويمر بالتجمعات الـ3 «الأول شمالًا، والخامس، والثالث جنوبًا» ويربط طريق السويس شمالا، بالطريق الدائرى الأوسطى جنوبا، حيث تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، محور محمد نجيب ليس المشروع الوحيد الذى يدخل الخدمة هذا العام وإنما هناك مجموعة من الطرق والمحاور التى تم افتتاحها فى عام 2019 وساهمت فى حل الأزمة المرورية.
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