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صحف الإمارات: إيران تبتز شركاءها بتخصيب اليورانيوم

الصحف تناولت دعوة تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنصاره للمشاركة في تظاهرات ليلية جديدة في أرجاء البلاد تنديداً بـ"المجزرة" التي تعرض لها المحتجون.
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الابتزاز الإيراني باستمرار تخصيب اليورانيوم، وسلطت الضوء على مقتل خبراء إيرانيين في اليمن، كما تناولت تطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت أن إيران أعلنت أمس، أنها رفعت وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى أربعة أضعاف، وستتجاوز الحدود المتفق عليها دولياً لمخزونها خلال 10 أيام، فيما وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، الخطوة الإيرانية بأنها "ابتزاز نووي"، ويجب مواجهتها بمزيد من الضغوط الدولية.
وأفادت صحيفة "الخليج" بأن إيران هددت أمس الاثنين، بتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي من مخزونات اليورانيوم المخصب، في غضون 10 أيام، حال لم تتلق رداً من الدول الأوروبية للمحافظة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما طالبت الولايات المتحدة بزيادة الضغط الدولي على طهران لمواجهة أطماعها النووية. وفي
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نظام-الدفاع-الجوي-خرداد- 15

إسقاط طائرتين مفخختين قبل وصولهما لمدنيين بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أبضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .
الشيخ-منصور-بن أحمد-بن-علي-آل-ثاني (1)

والده تعرض لانقلاب.. ديوان حاكم دبي ينعى شيخا قطريا

تُوفي الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر، سابقًا. والشيخ القطري منصور آل ثاني هو نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، شقيقة أبناء الشيخ راشد آل مكتوم. ونعى ديوان حاكم دبي، مساء اليوم الإثنين الشيخ القطري منصور آل ثاني. وبحسب بيان النعي، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ فإن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ منصور، ستقام في مسجد زعبيل في دبي غدًا الثلاثاء عقب صلاة العصر، وسيوارى الثرى في مقبرة أم هرير– بر دبي.
عقيلة صالح

«موقف السيسي الأوضح».. ليبيا تكشف سر تأخر حسم معارك طرابلس

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن المجتمع الدولي بدأ يفهم ما يحدث في ليبيا، مدللا على رؤيته بأن مجلس الأمن لم يصدر أي إدانة لم ايقوم به الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدا خلال حوار مع جريدة "الشرق الأوسط"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان موقفه صريحا وواضحا منذ البداية، إذ أعلن أنه مع الشرعية، والجيش الوطني، والبرلمان ودوره في تصحيح المسار السياسي، مشددا على أن الحقيقة غائبة على صانع القرار في الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وهناك من لا يعرف تركية الشعب الليبي.
الكويت

للمرة الثانية.. الكويت تستبعد المعلمين المصريين من التعيينات الجديدة

واصلت وزارة التربية الكويتية استبعاد المعلمين المصريين من التعاقدات الخارجية الجديدة، إذ أعلنت حاجتها إلى 780 معلما من داخل وخارج الكويت للعام الدراسي المقبل 2019-2020، وحددت 3 جنسيات عربية، لم تكن بينها المصرية، إذ قال فهد الغيض، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية الكويتية، إنهم خاطبوا سفارات الكويت بالخارج، للإعلان عن التخصصات المطلوبة من المعلمين والمعلمات، وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، للإعلان عن تلك الوظائف التعليمية بكل من الأردن، وتونس وفلسطين.
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محمد-بن-سلمان

«جريمة خاشقجي مؤلمة».. الحوار الكامل لمحمد بن سلمان

"لا نريد حربا في المنطقة، لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية"، هكذا علق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على الأحداث الساخنة التي يشهدها الخليج العربي مؤخرا، في رد يفتح الباب واسعا أمام كافة الاحتمالات، وذلك خلال حوار مطول أجرته معه جريدة الشرق الأوسط السعودية، تم التطرق خلاله إلى العديد من الأزمات الإقليمية والدولية والملفات الشائكة في المنطقة، وواقع العلاقات ومستقبلها مع إيران، والأوضاع في اليمن وسوريا والسودان، وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وخطط المملكة الاقتصادية.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: بصمات إيران على هجمات بحر عمان بالأدلة

تصدّر الاعتداء على ناقلات نفط في خليج عمان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما سلطت الضوء على تصدي السعودية لطائرات حوثية، وتناولت الصحف أيضا تطورات الشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتهمتا إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في بحر عمان، جنوب مضيق هرمز، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التحرك في اتجاه إجماع دولي بعد الهجمات.
مطار ابها (1)

رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: مشروع بيان أممي للتنديد باستهداف المملكة

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على تطورات الأوضاع في السودان، كما أبرزت مشروع بيان أممي يندد بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة، وتناولت الصحف أيضا زيارة وزير الخارجية الألماني لطهران وتحذيره من التصعيد العسكري. في افتتاحيتها تحت عنوان "مشروع بيان أممي يندد بالاستهداف الحوثي للسعودية"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تقديم بريطانيا مشروع بيان إلى مجلس الأمن الدولي، يندد بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.
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