صحف الإمارات: إيران تبتز شركاءها بتخصيب اليورانيوم

الصحف تناولت دعوة تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنصاره للمشاركة في تظاهرات ليلية جديدة في أرجاء البلاد تنديداً بـ"المجزرة" التي تعرض لها المحتجون.

تحرير:وفاء بسيوني ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الابتزاز الإيراني باستمرار تخصيب اليورانيوم، وسلطت الضوء على مقتل خبراء إيرانيين في اليمن، كما تناولت تطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت أن إيران أعلنت أمس، أنها رفعت وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى أربعة أضعاف، وستتجاوز الحدود المتفق عليها دولياً لمخزونها خلال 10 أيام، فيما وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، الخطوة الإيرانية بأنها "ابتزاز نووي"، ويجب مواجهتها بمزيد من الضغوط الدولية.

وأفادت صحيفة "الخليج" بأن إيران هددت أمس الاثنين، بتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي من مخزونات اليورانيوم المخصب، في غضون 10 أيام، حال لم تتلق رداً من الدول الأوروبية للمحافظة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما طالبت الولايات المتحدة بزيادة الضغط الدولي على طهران لمواجهة أطماعها النووية. وفي

وأفادت صحيفة "الخليج" بأن إيران هددت أمس الاثنين، بتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي من مخزونات اليورانيوم المخصب، في غضون 10 أيام، حال لم تتلق رداً من الدول الأوروبية للمحافظة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما طالبت الولايات المتحدة بزيادة الضغط الدولي على طهران لمواجهة أطماعها النووية.



وفي خطوة اعتبرها مراقبون ابتزازاً للقوى الأوروبية الساعية إلى الحفاظ على الاتفاق، قال المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن طهران ستزيد من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة، "بناءً على حاجة البلاد"، وفق التليفزيون الإيراني.



ولفت إلى أن نسبة التخصيب قد ستزيد على 20 في المئة، من أجل "استخدامه في المفاعلات المحلية". وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده ستتجاوز الحد المسموح من مخزون اليورانيوم وفقاً للاتفاق خلال أيام.



وتحت عنوان "البيت الأبيض: ابتزاز إيران النووي لابد من مواجهته" ، نقلت صحيفة "الاتحاد" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قوله الاثنين، إن خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي "ابتزاز نووي" ويجب مواجهتها بمزيد من الضغوط الدولية.

وقال جاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "خطط التخصيب الإيرانية ممكنة فقط لأن الاتفاق النووي المروع لم يؤثر على قدراتها. لقد أوضح الرئيس ترامب أنه لن يسمح لإيران مطلقاً بتطوير أسلحة نووية. يجب أن يواجه الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة".



صحيفة "البيان" أشارت إلى أن مجلس الأمن طلب أمس، بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية، مديناً في بيان الهجوم بأشد العبارات. واعتبر المجلس أن الهجوم على مطار أبها "ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين".

وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس، إيران خلال الجلسة بوقف دعم ميليشيا الحوثي في اليمن. وأيد المجلس جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بشكل كامل، وقال إنه لا يمكن حل الأزمة اليمنية إلا عبر المسار السياسي.



"الإمارات اليوم" كشفت عن مصرع عدد من خبراء الصواريخ وزراعة المتفجرات الإيرانيين، في قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من طهران، أمس، جراء انفجار صاروخ باليستي أثناء إطلاقه، فيما واصلت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية استهدافها قدرات الميليشيات الصاروخية والعسكرية في الضالع وحجة.





وأوضحت "الخليج" أن قاعدة "الديلمي" تقع اعلى بعد 16 كلم من صنعاء، وتجاور مطار صنعاء الدولي. ويظهر هذا الحادث، طبيعة الدعم الذي يوفره النظام الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.





وبالانتقال إلى الشأن السوداني وتحت عنوان "التغيير السودانية تبدأ التصعيد الثوري بتظاهرات ليلية"، ذكرت "الخليج" أن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في السودان، دعا أنصاره للمشاركة في تظاهرات ليلية جديدة في أرجاء البلاد تنديداً بـ"المجزرة" التي تعرض لها المحتجون خلال فض اعتصام الخرطوم مطلع الشهر الجاري، فيما دعا الصادق المهدي، رئيس تحالف نداء السودان، رئيس حزب الأمة القومي، أمس الاثنين، إلى تشكيل كيان وطني موحد من كافة المبادرات السودانية، للوساطة بين المجلس العسكري و"قوى التغيير".

ودعا تحالف "الحرية والتغيير" أمس، في بيان أنصاره لتنظيم تظاهرات ليلية حسب جدول زمني نشره لهذا الأسبوع.



وقال إن التظاهرات المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في أحياء العاصمة والأقاليم الأخرى تهدف إلى "المطالبة بالسلطة المدنية وإدانة مجازر 3 يونيو"، كما أشار لتنظيم تظاهرات ليلية يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

ونقلت "الاتحاد" أن مصادر سودانية مطلعة أفادت بأن الأمور تبدو ظاهرياً في حالة جمود، لكن تحت السطح تتجه إلى مرحلة "تكسير العظام" بين الأطراف المتصارعة في السودان.

وحذرت المصادر من أنه إذا انطلقت الرصاصة الأولى، فلن تتوقف الرصاصات التالية، وأن الجنوح نحو التصعيد قد يؤدي إلى إشعال نيران الحرب، وأن ذلك لن يكون في مصلحة أي طرف على الإطلاق.





تناولت الصحف أيضا وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية "التخابر مع قطر"، ووفقاً لبيان أصدره مكتب النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، فإن مرسي طلب الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، وتحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأضاف البيان أنه أثناء وجود مرسي داخل القفص سقط مغشياً عليه، وتم نقله فوراً للمستشفى، وتبين وفاته، وذكر التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الظاهري عليه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وتابع البيان أن التقرير الطبي المبدئي أظهر أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري وجد أنه لا ضغط ولا نبض ولا حركات تنفسية وأن حدقتي العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية، وفقا لصحيفة "البيان".

وأمرت النيابة العامة في مصر بالتصريح بدفن جثمان محمد مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.