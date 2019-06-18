رياضة

كريستال بالاس يرفض عرض اليونايتد لضم بيساكا

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص
كريستال بالاس
كريستال بالاس
رفض كريستال بالاس العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد لضم الظهير الأيمن أرون وان بيساكا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، حيث اقتصر العرض على 35 مليون جنيه إسترليني كمبلغ أساسي للصفقة و15 مليون إسترليني إضافات، وهو الأمر الذي رفضه كريستال بالاس، والذي لن يناقش أي عرض يقل عن 45 مليون جينه إسترليني كثمن أساسي لضم اللاعب الإنجليزي الشاب، الذي يرغب بدوره في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ولكنه لم يتقدم بطلب رسمي للإدارة بهذا الشأن حتى الآن، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.
ولا يعاني كريستال بالاس من أي ضغوطات لبيع بيساكا الذي شارك في 39 مباراة في الموسم المنقضي بجميع المسابقات، وأنهى رفقة بالاس الدوري الإنجليزي في المركز الـ12، حيث يتبقى في عقده مع الفريق 3 سنوات إضافية. ويبحث مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير عن التعاقد مع ظهير أيمن هذا الصيف، من أجل تعويض رحيل
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اعتقال بلاتيني بسبب مونديال قطر 2022

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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كليان مبابي على رادار ليفربول في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أعتاب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يدخل مبابي دائرة اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية في حالة رحيله من ناديه الحالي، وكانت تقارير صحفية تحدثت عن نبأ رحيل اللاعب بعد أن نشر صورة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وكتب عليها «قريبًا»، والتي أثارت اندهاش الكثير من المشجعين المتابعين له حول العالم.
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مانشستر يبدأ محاولته الأخيرة لإقناع بوجبا بالبقاء

يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض جديد إلى بول بوجبا يحصل بموجبه على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل، حيث يحصل حاليًا على أجر أسبوعي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام من تصريح النجم الفرنسي برغبته في الرحيل هذا الصيف بحثًا عن خوض تحد جديد، في ظل اهتمام كل من يوفنتوس وريال مدريد بضمه، ويتطلع اليونايتد للحفاظ على خدمات اللاعب الأغلى في تاريخ الفريق، إلا في حال تلقى عرضًا يفوق ما دفعه لضمه من اليوفي في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
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فريق-كريستال-بالاس

كريستال بالاس يرفض عرضا جديدا من يونايتد لضم بيساكا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي كريستال بالاس، رفض عرضًا رسميًّا هو الثاني من جانب نظيره مانشستر يونايتد، للحصول على خدمات لاعبه الإنجليزي آرون وان بيساكا، مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، إن إدارة الشياطين الحمر قدمت عرضًا جديدًا وصلت قيمته الإجمالية إلى 50 مليون جنيه إسترليني، بواقع 35 مليون قيمة التعاقد+ 15 مليونًا أخرى كحوافز، لضم ظهير أيمن كريستال بالاس، لكن الأخير لم يبدِ ترحيبًا بهذا العرض.
بول بوجبا

ريال مدريد يخطط لضم بوجبا قبل 1 يوليو

يتطلع ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا قبل يوم 1 يوليو المقبل، وهو اليوم الذي سيشهد بدء مانشستر يونايتد لفترته الإعدادية للموسم الجديد، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يدرك المسؤولون في ريال مدريد جيدًا أن التعاقد مع النجم الفرنسي لن يكون سهلًا، نظرًا لارتفاع قيمته إلى جانب تمسك الشياطين الحمر بخدماته ورفض إدارة اليونايتد حتى التفاوض على رحيله، إلا أن بوجبا بدأ أمس أولى خطوات الرحيل بالإعلان بشكل صريح، عن تطلعه لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن قلعة الأولد ترافورد.
فريق-كريستال-بالاس

بالاس يتصدى لرغبة بيساكا في الانتقال لليونايتد

يفضل الظهير الأيمن لكريستال بالاس أرون وان بيساكا، الانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، إلا أن كريستال بالاس لن ينظر إلى أي عرض سيقدم إليه أقل من 50 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من اهتمام اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالانتقال إلى قلعة الأولد ترافورد، فإنه لم يتقدم إلى إدارة النادي بطلب للموافقة على رحيله، ومن المنتظر أن يتقدم مانشستر يونايتد بعرض ثان لضم بيساكا، بعدما تم رفض العرض الأول الذي قُدرت قيمته بـ40 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن كريستال بالاس لا يعاني من ضغوطات بيع اللاعب الذي يمتد تعاقده حتى عام 2022.
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يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
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