كريستال بالاس يرفض عرض اليونايتد لضم بيساكا

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص

كريستال بالاس

رفض كريستال بالاس العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد لضم الظهير الأيمن أرون وان بيساكا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، حيث اقتصر العرض على 35 مليون جنيه إسترليني كمبلغ أساسي للصفقة و15 مليون إسترليني إضافات، وهو الأمر الذي رفضه كريستال بالاس، والذي لن يناقش أي عرض يقل عن 45 مليون جينه إسترليني كثمن أساسي لضم اللاعب الإنجليزي الشاب، الذي يرغب بدوره في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ولكنه لم يتقدم بطلب رسمي للإدارة بهذا الشأن حتى الآن، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

ولا يعاني كريستال بالاس من أي ضغوطات لبيع بيساكا الذي شارك في 39 مباراة في الموسم المنقضي بجميع المسابقات، وأنهى رفقة بالاس الدوري الإنجليزي في المركز الـ12، حيث يتبقى في عقده مع الفريق 3 سنوات إضافية. ويبحث مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير عن التعاقد مع ظهير أيمن هذا الصيف، من أجل تعويض رحيل