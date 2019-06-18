حبس عصابة لسرقة السيدات بـ4 مناطق فى الجيزة

تحرير:يونس محمد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

ارشيفية

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الدرجات النارية "توك توك" بمنطقة أبو النمرس، وإعادة بيع تلك المسروقات على عملائهم، وكشف المتهمين خلال اعترافاتهم للنيابة العامة، أن أغلب السرقات تتم بطريقة "توصيل الأسلاك" وذلك عن طريق أحد أفراد التشكيل العصابي وهو متخصص فى كهرباء الدرجات النارية، وأضافوا أنهم يستغلون المسروقات فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، خاصة السيدات، بمناطق البدرشين والعمرانية، والجيزة والطالبية.

كما أضافت التحقيقات، أن المتهمين أرشدوا لرجال الشرطة عن 4 مركبات توك توك، وهاتفين مسروقين. تعود تفاصيل الواقعة، عندما توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، إلى تورط 3 عاطلين فى سرقة مركبات التوك توك والدراجات البخارية، وخطف الهواتف المحمولة. وبإصدار إذن من النيابة العامة وبإعداد عدة