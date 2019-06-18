إطلاق نار في احتفال رياضي بكندا.. وإصابة 4 أشخاص

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

الشرطة الكندية

أصيب أربعة أشخاص وألقي القبض على ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار خلال تجمع حاشد للاحتفال بفوز فريق "تورونتو رابتورز" بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حسبما أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية. وشهدت الحادثة فرارا جماعيا للجماهير المحتفلة التي احتشدت بالقرب من مكان تواجد لاعبي الفريق بصحبة رئيس الوزراء جستن ترودو ووقعت حوادث إطلاق النار مساء أمس الاثنين، في شوارع باي وألبرت، بالقرب من مبنى البلدية وساحة ناثان فيليبس. وأوضح قائد شرطة تورنتو "مارك سوندرز"، إن الشرطة احتجزت ثلاثة أشخاص وتحفظت على سلاحين ناريين على خلفية الحادث.

وأوضح قائد الشرطة، أن الإصابات غير مهددة للحياة، مناشدا شهود الحادث تقديم المساعدة للمحققين بشأنه.وشهدت الواقعة فرار المئات من المشجعين بسبب إطلاق النار في ميدان ناثان فيليبس، الذي كان مكتظا بعشرات الآلاف من الأشخاص، وفي إطار الاحتفالاحتشد أكثر من مليون مشجع في وسط مدينة تورنتو لحضور موكب الانتصار لفريق