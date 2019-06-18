أسعار الفائدة على ودائع الدولار واليورو في البنوك

شهدت الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا في البنوك خلال الفترة الأخيرة، وتطرح البنوك أنواع مختلفة منها سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

الدولار

تتنافس البنوك العاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والمزايا للعملاء، من خلال إتاحة العديد من الخدمات المصرفية ومنها حسابات التوفير وشهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية والأجنبية، والتى تعد إحدى الأوعية الادخارية، التي تقدمها البنوك في السوق المصرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لاستخدامها في المستقبل، أو التحوط ضد تقلبات العملات الأجنبية، كما تختلف أسعار الفائدة على هذه الودائع حسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة والذي قد يكون أسبوع أو شهر أو سنة.

ودائع العملات الأجنبية ترتفع إلى 2.3 مليون دولار ارتفع إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية فى البنوك لتصل إلى مستوى 138 مليون جنيه خلال شهر إبريل الماضي، بما يعادل (2.311 مليون دولار)، على أساس شهري. وأوضحت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 741.759 مليار جنيه