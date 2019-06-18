أسعار الفائدة على ودائع الدولار واليورو في البنوك

شهدت الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا في البنوك خلال الفترة الأخيرة، وتطرح البنوك أنواع مختلفة منها سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني
تتنافس البنوك العاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والمزايا للعملاء، من خلال إتاحة العديد من الخدمات المصرفية ومنها حسابات التوفير وشهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية والأجنبية، والتى تعد إحدى الأوعية الادخارية، التي تقدمها البنوك في السوق المصرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لاستخدامها في المستقبل، أو التحوط ضد تقلبات العملات الأجنبية، كما تختلف أسعار الفائدة على هذه الودائع حسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة والذي قد يكون أسبوع أو شهر أو سنة.
ودائع العملات الأجنبية ترتفع إلى 2.3 مليون دولار
ارتفع إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية فى البنوك لتصل إلى مستوى 138 مليون جنيه خلال شهر إبريل الماضي، بما يعادل (2.311 مليون دولار)، على أساس شهري.
وأوضحت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 741.759 مليار جنيه
ودائع العملات الأجنبية ترتفع إلى 2.3 مليون دولار
ارتفع إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية فى البنوك لتصل إلى مستوى 138 مليون جنيه خلال شهر إبريل الماضي، بما يعادل (2.311 مليون دولار)، على أساس شهري.
وأوضحت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 741.759 مليار جنيه (بما يعادل 12.42 مليار دولار) بنهاية أبريل 2019، مقابل 741.621 مليار جنيه (بما يعادل 12.419 مليار دولار) في مارس السابق له.
وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت الودائع الأجنبية خلال أبريل 2019 بنسبة 6.3%، مقابل 697.618 مليار جنيه بنهاية أبريل 2018.
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل الودائع العملة الأجنبية في البنوك:
بنك الإسكندرية
يقدم بنك الإسكندرية مجموعة من الودائع الادخارية بالعملات الأجنبية المختلفة، سواء بالدولار الأمريكي أوالجنيه الاسترليني أو اليورو، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار وديعة نحو 1000 دولار أمريكى أو ما يعادلها ومضاعفاتها، كما يتم تحديد الفائدة بناء على المبلغ ومدة الوديعة وفقا لسياسة البنك.
ويتم تجديد الوديعة عند ميعاد الاستحقاق لنفس المدة وفقا لسعر الفائدة المعلن في ميعاد التجديد، كما أنها تتيح تسهيلات في السحب على المكشوف تصل إلى 80% من قيمة الوديعة.
أسعار العائد على الودائع بالدولار
-لمدة أسبوع: 0.009%
-لمدة شهر: 0.0625%
-لمدة شهرين: 0.125%
-لمدة 3 أشهر: 0.25%
-لمدة 6 شهور: 0.7%
أسعار العائد على الودائع بالجنيه الاسترليني
-لمدة أسبوع: 0.003%
-لمدة شهر: 0.021%
-لمدة شهرين: 0.058%
-لمدة 3 أشهر: 0.125%
-لمدة 6 شهور: 0.3%
-لمدة سنة: 0.75%
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بنك قطر الوطني الأهلي
يقدم بنك قطر الوطني الأهلي مجموعة مختلفة من الودائع قصيرة الأجل التي تمكن العملاء من الحصول على المبلغ الأصلي للوديعة والعائد التنافسي في اخر مدة الوديعة.
المزايا
-عائد ثابت تنافسي طوال مدة الوديعة.
-مرونة في اختيار مدة الوديعة ابتداء من أسبوع حتى 12 شهر.
-إمكانية إصدار ودائع متعددة بمبالغ مختلفة حيث إنه لا يوجد حد أقصى لعدد أو قيمة الودائع.
-إمكانية الحصول على العائد والمبلغ الأصلي للوديعة في نهاية المدة.
-إمكانية تجديد المبلغ الأصلي للوديعة أوتوماتيكياً بإضافة العائد أو بدون إضافته، بناء على رغبة العميل.
-يمكن كسر الوديعة في أي وقت من تاريخ الإصدار بناء على معادلة كسر الودائع المعلنة.
-إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 90% من قيمة المبلغ الأصلي للوديعة وبنفس عملة الوديعة.
الشروط
-متوفرة بالجنيه المصري والعملات الأجنبية الأساسية
-الحد الأدنى للسن: 21 سنة
-يجب أن يكون لدي العميل بالبنك حساب جار، حساب جار ذو عائد، أو حساب توفير بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية، على حسب عملة الوديعة.
الحد الأدنى لربط الوديعة
-5 آلاف دولار أمريكي، أو 3 آلاف يورو
-سعر العائد: 3.2% كل 3 أشهر للودائع الدولارية
-سعر العائد: 1% كل 3 أشهر لودائع اليورو
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البنك العربي الإفريقي
يقدم البنك العربى الإفريقي، ودائع جرين بيرلز بالدولار الأمريكي، أو ما يعادلها باليورو والجنيه الإسترلينى، حيث يبلغ الحد الأدنى للإيداع 5 آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها باليورو أو الجنيه الإسترليني).
المزايا
-إمكانية استردادها بعد أول 6 أشهر وفقا لجداول الاإسترداد.
-إمكانية الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان حتى 97% من قيمة الوديعة.
-إمكانية إصدار بطاقة ائتمان مع التمتع بخصم 50% على مصاريف الإصدار.
-يمكن السحب على المكشوف بضمان الوديعة بحد أقصى 90% من قيمتها.
-متوفرة للعملاء من الأفراد والشركات.
-متاحه للمصريين والأجانب.
-إمكانية شراء الشهادة للقصر.
-العائد ثابت طوال مدة الوديعة.
-مدة الوديعة تتراوح ما بين سنتين إلى سبع سنوات.
أسعار العائد
الودائع الدولارية
-لمدة سنتين: 2.25%
-لمدة 3 سنوات: 3.25%
-لمدة 4 سنوات: 3.5%
-لمدة 5 سنوات: 3.75%
-لمدة 7 سنوات: 4.25%
الودائع باليورو
-لمدة سنتين: 0.68%
-لمدة 3 سنوات: 1%
-لمدة 4 سنوات: 1.18%
-لمدة 5 سنوات: 1.56%
الودائع بالجنيه الإسترليني
-لمدة سنتين: 1%
-لمدة 3 سنوات: 1%
-لمدة 4 سنوات: 1.3%
-لمدة 5 سنوات: 1.625%
بنك عودة
يقدم بنك عودة مجموعة من الودائع بالعملات الأجنبية ولفترات مختلفة تصل إلى 3 سنوات للأفراد و5 سنوات للشركات وبمعدل فائدة جذاب يصل إلى 4%.
كما يقدم البنك العديد من التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة تنافسية بضمان قيمة هذه الودائع.
الشروط
-الحد الأدنى للعمر: 21 عامًا.
-يجب أن يكون للعميل حساب ساري في بنك عوده (جاري – توفير).
-الحد الأدنى لربط الوديعة 5 ألاف جنيه أو ألف دولار.
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