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أسعار الفائدة على ودائع الدولار واليورو في البنوك

شهدت الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا في البنوك خلال الفترة الأخيرة، وتطرح البنوك أنواع مختلفة منها سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني
تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
الدولار
الدولار
تتنافس البنوك العاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والمزايا للعملاء، من خلال إتاحة العديد من الخدمات المصرفية ومنها حسابات التوفير وشهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية والأجنبية، والتى تعد إحدى الأوعية الادخارية، التي تقدمها البنوك في السوق المصرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لاستخدامها في المستقبل، أو التحوط ضد تقلبات العملات الأجنبية، كما تختلف أسعار الفائدة على هذه الودائع حسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة والذي قد يكون أسبوع أو شهر أو سنة.
  ودائع العملات الأجنبية ترتفع إلى 2.3 مليون دولار ارتفع إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية فى البنوك لتصل إلى مستوى 138 مليون جنيه خلال شهر إبريل الماضي، بما يعادل (2.311 مليون دولار)، على أساس شهري. وأوضحت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 741.759 مليار جنيه
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دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.70 جنيه، ونحو 16.80 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك مصر إيران، وبنك الأسكندرية نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب انخفاضها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1339 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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«التوك توك» في المدن الجديدة.. حظر على ورق

قرر جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، حظر سير التوك توك بمحاور المدينة الرئيسية وشوارعها الجانبية، بالتزامن مع الموافقة على ترخيص نحو ألف سيارة 7 راكب «فان» لتكون بديلا عن تلك المركبات للتخلص من العشوائية، فما حقيقة هذا الحظر؟، وهل هذا هو الحظر الأول فى أكتوبر أو سبقه عشرات المرات من الحظر؟، وهل يستطيع جهاز المدينة حصاره هذه المرة؟، وهل تخوض مدينة 6 أكتوبر حرب التوك توك بمفردها أو تدخل أجهزة كل المدن الجديدة هذه الحرب لتخليص سكانها من هذه العشوائية؟
مستقبل-الاقتصاد-المصري

بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
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