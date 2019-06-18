مانشستر يبدأ محاولته الأخيرة لإقناع بوجبا بالبقاء

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

بول بوجبا

يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض جديد إلى بول بوجبا يحصل بموجبه على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل، حيث يحصل حاليًا على أجر أسبوعي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام من تصريح النجم الفرنسي برغبته في الرحيل هذا الصيف بحثًا عن خوض تحد جديد، في ظل اهتمام كل من يوفنتوس وريال مدريد بضمه، ويتطلع اليونايتد للحفاظ على خدمات اللاعب الأغلى في تاريخ الفريق، إلا في حال تلقى عرضًا يفوق ما دفعه لضمه من اليوفي في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى في عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد عامان، مع امتلاك مانشستر يونايتد الحق في تمديده لـ12 شهرًا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد سيتقدم بعرض تصل قيمته إلى 90 مليون إسترليني لضم بوجبا، إلا أن الفريق الملكي بحاجة إلى تقديم رقم أكبر من ذلك لاختبار إمكانية مانشستر في ترك النجم الفرنسي. كما